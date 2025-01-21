"ВСУ не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В целом ситуация для российской армии ситуация в Курской области благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. Тогда как ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия. Они даже не эвакуируют раненых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
В Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого украинского "пятна" на российской территории. В том числе ВС РФ зацепились за Махновку, которая расположена на окраине Суджи.
Хотя некоторые наблюдатели характеризируют обстановку в Курской области как "затишье перед бурей", но в действительности "буря" там и не прекращалась, считает военкор.
"Я же бывал в различных прифронтовых регионах, но эта поездка в Курская область стала для меня неожиданностью. В самом Курске ты не чувствуешь, что идет война. В городе включается ночная иллюминация, никаких взрывов не слышно", — сообщил Линин.
По словам журналиста, на некоторых участках можно спокойно подъехать к линии соприкосновения по проселочным дорогам, потому что там относительно безопасно.
В целом ситуация для российской армии ситуация в Курской области благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. Тогда как ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия, констатировал он.
"Я видел кадры объективного контроля, что противник даже раненых не эвакуирует. Прорывается машина, быстро сбрасывает груз и быстро уезжает. Они просто боятся время потратить, потому что для них это дорога в один конец. ВСУ сидят в этих норах, но высунуться оттуда не могут", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:30Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны Несмотря на то, что ВСУ отступают, они нигде не бросили фронт, нигде оборона не посыпалась, мы до сих пор не смогли выдавить их из Курской области. У них есть деньги, есть оружие. Они компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Скорость наступления российской армии увеличилась, но все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.