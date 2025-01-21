https://ukraina.ru/20250121/1060412962.html

"ВСУ не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию в Курской области

"ВСУ не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию в Курской области - 21.01.2025 Украина.ру

"ВСУ не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию в Курской области

В целом ситуация для российской армии ситуация в Курской области благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. Тогда как ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия. Они даже не эвакуируют раненых. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-01-21T06:00

2025-01-21T06:00

2025-01-21T06:00

новости

курская область

россия

суджа

курск

сво

детали

спецоперация

раненые

потери всу

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В Курской области российские войска отбили атаку ВСУ на хутор Бердин. Потом продвинулись по всем участкам этого украинского "пятна" на российской территории. В том числе ВС РФ зацепились за Махновку, которая расположена на окраине Суджи.Хотя некоторые наблюдатели характеризируют обстановку в Курской области как "затишье перед бурей", но в действительности "буря" там и не прекращалась, считает военкор.По словам журналиста, на некоторых участках можно спокойно подъехать к линии соприкосновения по проселочным дорогам, потому что там относительно безопасно. В целом ситуация для российской армии ситуация в Курской области благоприятная. Позиции заняты, РСЗО подтянуты. Тогда как ВСУ вынуждены по грязи осуществлять подвоз боеприпасов и продовольствия, констатировал он."Я видел кадры объективного контроля, что противник даже раненых не эвакуирует. Прорывается машина, быстро сбрасывает груз и быстро уезжает. Они просто боятся время потратить, потому что для них это дорога в один конец. ВСУ сидят в этих норах, но высунуться оттуда не могут", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060408735.html

курская область

россия

суджа

курск

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новости, курская область, россия, суджа, курск, сво, детали, спецоперация, раненые, потери всу, рсзо, военкор, война, дороги, всу, вс рф