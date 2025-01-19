Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова - 19.01.2025 Украина.ру
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Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова
Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова - 19.01.2025 Украина.ру
Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова
Наша тактическая инициатива в зоне СВО должна перерасти в стратегическую. Мы должны где-то нанести разящий прорывной удар. Надеюсь, в 2025 году это произойдет. Хотя год будет тяжелым и напряженным, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-19T07:00
2025-01-19T07:00
интервью
харьков
белгород
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
беспилотники
пво
"орешник"
сво
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, как вы оцениваете ход СВО в первый месяц 2025 года?- СВО идет уже три года. Каждый год СВО был по-своему значимым.Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась. Коренным образом она изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и будут осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Только тогда мы приблизимся к выполнению целей и задач СВО.Пока же на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на нашей стороне. Но не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значения. Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор.Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет. Мы владеем оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. По Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы.Отмечу также, что ожесточенные бои сейчас развернулись на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода. Белгородский регион находится на линии огня.А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Льгову и Рыльску. В самом Курске и других городах сигналы ракетной опасности звучат по пять раз в день.Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления.Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно.- Вы сказали, что ВСУ по-прежнему вынашивают планы наступления. Думаете, противник все еще может атаковать еще один участок российского приграничья?- Да. Учитывая, что киевский режим уже пытался нарастить усилия в Суджанском районе.С военной точки зрения это будет авантюрой, но это вполне возможно. ВСУ же действуют несамостоятельно, а под кураторством Пентагона. Насчет Брянской области – это вряд ли. Скорее, речь идет о территории Белгородской области.Повторюсь, для ВСУ с военной точки зрения было бы безумием атаковать на Белгород, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые мы удерживаем и расширяем (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который мы берем в полуокружение). Но противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение между Белгородом и Москвой".Тем не менее, чтобы нанести такой основательный удар, Украине нужны силы и средства. Есть ли они – сказать не берусь.- Каковы сейчас сильные стороны нашей армии?- У нас изменилась тактика ведения боевых действий. Это было видно еще по событиям в Авдеевке.Этот плацдарм был укреплен. Не могу сказать, что мы пытались взять его мясными штурмами, но нам действительно приходилось атаковать в лоб. А потом мы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника.Мы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков. Мы активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Если раньше мы во время таких маневров использовали отряды обеспечения движения (ООД) с вертолетами и разведкой, то сейчас мы создали настоящий дроновый зонтик.И все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям командования.После Авдеевки мы продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки. Мы опять вспомнили 2014-2015 годы с их мешками и котлами (Курахово, Покровск, Селидово). Мы охватываем противника с двух сторон, работаем артиллерией, а потом заходят штурмовые отряды.Каждый солдат и офицер действует по проверенным схемам военного искусства, с учетом современных средств поражения. То есть дроны – это важно, но все решается на земле. И все эти маневренные действия (охват, обход, окружение, блокировка) приносят нам результат в Донбассе и под Купянском.- Помимо продвижения на фронте, нам также предстоит решать проблему с атаками украинских беспилотников. Понятно, что это сделать сложно, но, может быть, из этой ситуации есть какой-то выход?- То, что я сейчас вам скажу – не мое личное мнение. Это позиция опытных пвошников, которые на этом деле собаку съели.Первопричина этой проблемы появилась еще 25 лет назад. В 1997 году в соответствии с указом Ельцина произошло слияние двух видов вооруженных сил: ПВО и ВВС. А опыт СВО показал, что нужно вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид.Дело в том, что раньше наша система ПВО была заточена на создание мощного купала вокруг крупных промышленных центров и агломераций (Московский или Бакинский округ ПВО). СВО показала, что пока такой зонтик установлен только вокруг самой Москвы, но не в приграничных регионах.Я ни в коем случае не хочу ругать наших пвошников. Мы на них в Белгороде буквально молимся. Например, в свое время все восторгались израильским "Железным куполом", который сбивал 75% целей. А на Белгородском направлении мы иногда сбиваем 85-90% целей. Это показатель. Но, к сожалению, нашей плотности ПВО на приграничье еще не хватает.Противник же тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как между струйками обойти наши РЛС и ЗРК и поразить те же НПЗ.Наверняка эта проблема решается на уровне Минобороны. Не зря же у нас выделяют БПЛА в отдельный вид войск. Но вы же помните, сколько у нас говорили об аэростатах и других вспомогательных средствах защиты, и ничего до сих пор не сделано.Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем.Повторюсь, тотального истощения киевского режима я пока не вижу. Управление войсками у него еще существует, технику Запад им поставляет, обучение в странах НАТО происходит.- В продолжении темы технического прогресса в СВО. В конце 2024 года СМИ говорили только об "Орешнике". Какую именно военную и политическую выгоду мы можем получить от наличия у нас этой ракет?- Как бы украинцы не пыжились, "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве.Мой знакомый живет в Днепропетровске. Он говорит, что болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников, изготавливали снаряды и ремонтировали технику. Еще многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника".Надеюсь, мы будем его применять по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. В том же Харькове завод имени Малышева, Хартрон, авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно.Повторюсь, Украина еще сопротивляется. И нам надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось.- В 2025 году все ожидают неких переговоров между Путиным и Трампом. Если они все же состоятся, что за это время будет происходить на поле боя?- Меня вообще удивляет вся эта истерия по поводу победы Трампа. "Придет Трамп и нас рассудит". Да ничего хорошего от него ждать не надо. США и Запад как накачивали Украину оружием, так и будут накачивать.Конечно, такие большие конфликты рано или поздно заканчиваются заключением договора о мире. Мир должен быть на наших условиях. Главное наше условие – выполнение целей СВО. Я считаю, что без решения вопроса Харькова мы целей СВО не достигнем. Другое дело, что тот же вопрос с Харьковом можно решить по-разному: не с помощью лобового штурма, а с помощью договоренностей с местной властью, чтобы ВСУ оттуда по-тихому ушли.Повторюсь, наша тактическая инициатива должна перерасти в стратегическую. Мы должны где-то нанести разящий прорывной удар. Надеюсь, в 2025 году это произойдет. Хотя год будет тяжелым и напряженным.О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250115/1060259414.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, харьков, белгород, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, беспилотники, пво, "орешник", сво
Интервью, Харьков, Белгород, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ПВО, "Орешник", СВО

Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова

07:00 19.01.2025
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Наша тактическая инициатива в зоне СВО должна перерасти в стратегическую. Мы должны где-то нанести разящий прорывной удар. Надеюсь, в 2025 году это произойдет. Хотя год будет тяжелым и напряженным, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Геннадий Тимофеевич, как вы оцениваете ход СВО в первый месяц 2025 года?
- СВО идет уже три года. Каждый год СВО был по-своему значимым.
Если посмотреть на всю линию фронта, то к началу 2025 года ситуация коренным образом не изменилась. Коренным образом она изменится только в том случае, если ВС РФ на всех направлениях прорвут линию фронта и будут осуществлять широкомасштабные наступательные действия. Только тогда мы приблизимся к выполнению целей и задач СВО.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Пока же на всей линии фронта идут позиционные бои. Оперативно-тактическая инициатива на нашей стороне. Но не надо думать, что на нашей стороне стратегическая инициатива или что взятие какого-то населенного пункта будет иметь стратегическое значения. Стратегическая инициатива – это когда в результате оперативно-тактических действий на каком-то участке фронта мы выйдем на оперативный простор.
Выход на оперативный простор – это когда мы по глубине и ширине фронта наносим такой удар, который позволит нам выйти к Днепру. Этого сейчас нет. Мы владеем оперативно-тактической инициативой в Донбассе, ВСУ будут вынуждены его отдать. По Запорожской и Херсонской области еще есть вопросы.
Отмечу также, что ожесточенные бои сейчас развернулись на ключевом для всей СВО направлении – Харьковская область (Купянск, Волчанск, Липцы, а также Дергачевский и Золочевский районы). Харьков находится всего в 70 километров от Белгорода. Белгородский регион находится на линии огня.
А в результате вторжения ВСУ в Курскую область боевые действия уже полгода идут на "старых" российских территориях. Противник зубами держится за Суджанский район, поэтому наносит удары по Льгову и Рыльску. В самом Курске и других городах сигналы ракетной опасности звучат по пять раз в день.
Более того, несмотря на понесенные потери, враг по-прежнему вынашивает планы контрнаступления.
Короче говоря, ситуация не такая радостная и спокойная, как об этом говорят. Все очень напряженно.
- Вы сказали, что ВСУ по-прежнему вынашивают планы наступления. Думаете, противник все еще может атаковать еще один участок российского приграничья?
- Да. Учитывая, что киевский режим уже пытался нарастить усилия в Суджанском районе.
С военной точки зрения это будет авантюрой, но это вполне возможно. ВСУ же действуют несамостоятельно, а под кураторством Пентагона. Насчет Брянской области – это вряд ли. Скорее, речь идет о территории Белгородской области.
Повторюсь, для ВСУ с военной точки зрения было бы безумием атаковать на Белгород, учитывая, что у них за спиной четыре плацдарма, которые мы удерживаем и расширяем (Волчанск, Липцы, Дергачевский и Золочевский район, а также Купянск, который мы берем в полуокружение). Но противник может нарастить резервы и нанести удар в стык Белгородской и Курской области на Обоянь, чтобы перерезать автомобильное и железнодорожное сообщение между Белгородом и Москвой".
Тем не менее, чтобы нанести такой основательный удар, Украине нужны силы и средства. Есть ли они – сказать не берусь.
- Каковы сейчас сильные стороны нашей армии?
- У нас изменилась тактика ведения боевых действий. Это было видно еще по событиям в Авдеевке.
Этот плацдарм был укреплен. Не могу сказать, что мы пытались взять его мясными штурмами, но нам действительно приходилось атаковать в лоб. А потом мы стали наносить рассекающие удары и применять различные уловки вроде прохода по трубе с выходом в тыл отдельным позициям противника.
Мы рассекли Авдеевский плацдарм на несколько участков. Мы активно использовали БПЛА в качестве огневой поддержки. Если раньше мы во время таких маневров использовали отряды обеспечения движения (ООД) с вертолетами и разведкой, то сейчас мы создали настоящий дроновый зонтик.
И все это стало возможным благодаря умелым и инициативным действиям командования.
После Авдеевки мы продолжили рассекать позиции ВСУ на различные участки. Мы опять вспомнили 2014-2015 годы с их мешками и котлами (Курахово, Покровск, Селидово). Мы охватываем противника с двух сторон, работаем артиллерией, а потом заходят штурмовые отряды.
Каждый солдат и офицер действует по проверенным схемам военного искусства, с учетом современных средств поражения. То есть дроны – это важно, но все решается на земле. И все эти маневренные действия (охват, обход, окружение, блокировка) приносят нам результат в Донбассе и под Купянском.
- Помимо продвижения на фронте, нам также предстоит решать проблему с атаками украинских беспилотников. Понятно, что это сделать сложно, но, может быть, из этой ситуации есть какой-то выход?
- То, что я сейчас вам скажу – не мое личное мнение. Это позиция опытных пвошников, которые на этом деле собаку съели.
Первопричина этой проблемы появилась еще 25 лет назад. В 1997 году в соответствии с указом Ельцина произошло слияние двух видов вооруженных сил: ПВО и ВВС. А опыт СВО показал, что нужно вернуться к проверенной схеме и выделить ПВО как отдельный вид.
Дело в том, что раньше наша система ПВО была заточена на создание мощного купала вокруг крупных промышленных центров и агломераций (Московский или Бакинский округ ПВО). СВО показала, что пока такой зонтик установлен только вокруг самой Москвы, но не в приграничных регионах.
Я ни в коем случае не хочу ругать наших пвошников. Мы на них в Белгороде буквально молимся. Например, в свое время все восторгались израильским "Железным куполом", который сбивал 75% целей. А на Белгородском направлении мы иногда сбиваем 85-90% целей. Это показатель. Но, к сожалению, нашей плотности ПВО на приграничье еще не хватает.
Противник же тоже не дремлет. У него с помощью электроники дается полетное задание, как между струйками обойти наши РЛС и ЗРК и поразить те же НПЗ.
Наверняка эта проблема решается на уровне Минобороны. Не зря же у нас выделяют БПЛА в отдельный вид войск. Но вы же помните, сколько у нас говорили об аэростатах и других вспомогательных средствах защиты, и ничего до сих пор не сделано.
Вы спросили, что изменилось за время СВО? Если еще в 2023 году удары украинских беспилотников носили несистемный характер, то сейчас они происходят в ежедневном режиме. Воздушное наступление противника нарастает с каждым днем.
Повторюсь, тотального истощения киевского режима я пока не вижу. Управление войсками у него еще существует, технику Запад им поставляет, обучение в странах НАТО происходит.
- В продолжении темы технического прогресса в СВО. В конце 2024 года СМИ говорили только об "Орешнике". Какую именно военную и политическую выгоду мы можем получить от наличия у нас этой ракет?
- Как бы украинцы не пыжились, "Орешник" произвел фурор в их информационном пространстве.
Мой знакомый живет в Днепропетровске. Он говорит, что болванки от "Орешника" хотя и не уничтожили "Южмаш", но попали в цеха, где производили комплектующие для беспилотников, изготавливали снаряды и ремонтировали технику. Еще многие бежали из города. Дороги на Полтаву и Киев были забиты. А ведь это была только демонстрация "Орешника".
Надеюсь, мы будем его применять по-настоящему для уничтожения военной инфраструктуры Украины. В том же Харькове завод имени Малышева, Хартрон, авиационный и бронетанковый заводы по-прежнему функционируют по полной программе. Мы туда наносим удары авиабомбами и "Искандерами", но, похоже, этого недостаточно.
Повторюсь, Украина еще сопротивляется. И нам надо сделать так, чтобы это сопротивление прекратилось.
- В 2025 году все ожидают неких переговоров между Путиным и Трампом. Если они все же состоятся, что за это время будет происходить на поле боя?
- Меня вообще удивляет вся эта истерия по поводу победы Трампа. "Придет Трамп и нас рассудит". Да ничего хорошего от него ждать не надо. США и Запад как накачивали Украину оружием, так и будут накачивать.
Конечно, такие большие конфликты рано или поздно заканчиваются заключением договора о мире. Мир должен быть на наших условиях. Главное наше условие – выполнение целей СВО. Я считаю, что без решения вопроса Харькова мы целей СВО не достигнем. Другое дело, что тот же вопрос с Харьковом можно решить по-разному: не с помощью лобового штурма, а с помощью договоренностей с местной властью, чтобы ВСУ оттуда по-тихому ушли.
Владимир Евсеев интервью
15 января, 06:15
Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск Количество дезертиров в ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. А ведь он слабеет не только на юге Донбасса, где мы активно наступаем, но и под Курском, куда противник бросил мотивированных бойцов, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Повторюсь, наша тактическая инициатива должна перерасти в стратегическую. Мы должны где-то нанести разящий прорывной удар. Надеюсь, в 2025 году это произойдет. Хотя год будет тяжелым и напряженным.
О других аспектах СВО - в интервью Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
 
ИнтервьюХарьковБелгородУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныбеспилотникиПВО"Орешник"СВО
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова
04:53Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
18:39Каринэ Геворгян: Трампу не нравится идея воевать с Ираном, который заключил договор с Россией
17:46"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
17:28Украина подписалась быть новой колонией Британии: Захарова о пиар-акции Киева и Лондона
16:56Каждые 45 минут Британия теряет одного долларового миллионера
16:40"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА
16:05Криптовалюта Трампа: избранный президент США объявил о выпуске "мемкоина"
15:46Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
15:32Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ
15:14Вместо ЕГЭ будет 10 экзаменов? Нужно ли возвращать систему образования СССР вместо Болонской - Ищенко
14:27Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики
14:08Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине
13:48ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине
13:09Союз России и Ирана. Большая игра продолжается
13:04В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
12:52Разговор России и США состоится только при одном условии: Тимофеев рассказал о требовании Москвы
12:23Тысячи американцев возмутил перенос места инаугурации Трампа
11:44Пытается подражать Трампу: во Франции Зеленского обвинили в имитации поведения нового лидера США
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