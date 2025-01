https://ukraina.ru/20250120/1060414203.html

Готовы добиваться мира через силу, попали на "Миротворец" и под санкции РФ: новая администрация Трампа

В Соединённых Штатах меняется не только глава государства, но и члены правительства. Среди тех, кто в ближайшее время будет отвечать за политический курс Вашингтона – очень интересные личности

Набив шишки в первый президентский срок, переизбравшись на второй, Дональд Трамп подошёл к вопросу формирования своей новой команды иначе, чем в 2016 году. Уже через 10 дней после победы на выборах он объявил имена ключевых фигур будущего правительства. Для сравнения, 8 лет назад всё это время политик ещё обдумывал кадровую стратегию, а его преемник, он же – почти уже предшественник демократ Джо Байден сначала назвал имена своих советников, а министров – в 20-х числах ноября.По какому принципу Трамп собирал новую командуПоявление некоторых персон во второй администрации Трампа было вполне ожидаемо, а от выбора других общественность бросало то в жар, то в холод. Но в целом прослеживается явная закономерность, почему именно эти люди в ближайшие годы будут стоять у руля власти: всех их объединяют преданность новому президенту США, желание покончить с вашингтонским болотом и поставить Америку превыше всего.Для Трампа, вступающего на новый срок правления, чуть ли ни ключевое значение имеет лояльность команды, поскольку в первый срок он не смог выполнить целый ряд своих обещаний именно из-за противодействия глубинного государства. Вот почему сейчас он в первую очередь обращал внимание именно на этот аспект, пусть даже у кандидата недостаточно опыта для должности.Как, например, у претендента на пост постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, у которого нет опыта работы в военной, внешнеполитической или сфере национальной безопасности, коими обладало большинство постоянных представителей США при НАТО.Хотя, например, бывший верховный главнокомандующий НАТО, генерал в отставке Филип Бридлав, считает, что это не обязательно – главное, чтобы глава миссии при Североатлантическом альянсе имел прямую связь с президентом США. Чего-чего, а этого у них не отнять: Трамп считал Уитакера, который в первый период его правления несколько месяцев исполнял обязанности генерального прокурора США, своими глазами и ушами в Министерстве юстиции.Кроме того, Трампа крайне важно, чтобы высокопоставленные чиновники полностью разделяли его взгляды по фундаментальным вопросам – в первую очередь речь о Китае, Украине, ограничении миграции, оптимизации расходов госбюджета, – чтобы в процессе работы не вставляли палки в колёса и не просто без возражений исполняли его указы, а ещё и отстаивали бы правоту действий президента так же яростно, как они защищали его во время процедуры импичмента и доказывали отсутствие Рашагейта.Достижение общих целей для Трампа в настоящий момент превыше всего. Ради этого он оставил далеко позади все личные конфликты и разногласия, а среди членов будущей администрации немало тех, кто до недавнего момента был его ярым критиком: с будущим госсекретарём Марко Рубио они обменялись оскорблениями на внутрипартийных праймериз 2016 года в борьбе за звание кандидата в президенты.Более того, во время той же избирательной кампании сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, а ныне избранный вице-президент США, сравнивал Трампа с Адольфом Гитлером и клялся, что никогда его не поддержит. Никогда не говори "никогда".Не имеет принципиального значения для Трампа и партийная принадлежность тех, кто разделяет его взгляды, – он пригласил в свою команду бывших демократов.Юрист Роберт Кеннеди-младший, демонстрировавший неплохие результаты по ходу избирательной кампании, стал самым успешным независимым кандидатом в президенты США с 1992 года и мог отобрать часть голосов как у кандидата-республиканца, так и у кандидата-демократа, тем самым определив исход выборов в Америке, но в конечном итоге решил выйти из борьбы, поддержав Трампа. Тот в долгу не остался – выдвинул известного борца за экологию и противника вакцинации на должность министра здравоохранения и социальных служб.Из "синего" лагеря в стан 45-го и без пяти минут 47-го президента-республиканца перекочевала также бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, с октября 2024-го республиканка официально. Она не просто агитировала за Трампа на митингах, но и помогала ему подготовиться к дебатам с вице-президентом США Камалой Харрис, которую в 2020 году разнесла на праймериз демократов так, что той в итоге пришлось выйти из гонки. Габбард – ярая противница вмешательства США в военные конфликты за рубежом, открыто критиковала 44-го президента страны Барака Обаму за операцию в Сирии, а в 2017 году встретилась с Башаром Асадом, на тот момент президентом Сирии, за что критиковали уже её саму.Она также предупреждала о риске прямого столкновения РФ с США и НАТО в случае затягивания конфликта на Украине и публично рассказывала о наличии в этой стране финансируемых американским правительством США биолабораторий, где исследуют смертельно опасные патогены. За это Габбард попала в базу скандально известного "Миротворца". Такого человека Трамп, конечно, не мог оставить без внимания и номинировал Габбард на должность главы Национальной разведки США. К тому же бывшая конгрессвумен имеет воинское звание подполковника запаса.В отличие от первой администрации, во второй членов семьи Трампа на высоких постах не будет, но это не значит, что они не при делах совсем – подбор кадров для новой команды курировали его старшие сыновья, взять в вице-президенты Ди Вэнса посоветовал в том числе Дональд-младший.К слову, в будущем правительстве может быть достаточно много представителей Флориды: Рубио, потенциальный генпрокурор/министр юстиции США Пэм Бонди, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Возможно, кого-то из них Трампа хотел бы видеть своим напарником, но по американскому законодательству президент и вице-президент не могут представлять один штат, а 45-й президент не так давно официально сменил прописку со своего родного Нью-Йорка на Флориду, где расположено его поместье Мар-а-Лаго.Чуть ли ни решающий вклад в победу Дональда Трампа на ноябрьских выборах сделала его невестка Лара, которая, будучи председателем Национального комитета Республиканской партии, призвала избирателей-республиканцев активно голосовать по почте, и они прислушались.Президент – республиканец, обе палаты Конгресса – под контролем республиканцев, в Верховном суде США большинство назначенцев республиканскими президентами, поэтому можно говорить о том, что исполнительная, законодательная и судебная ветви власти в целом за Трампом. Четвёртая ветвь власти, как известно, – это СМИ. Пожалуй, единственный, кто, несмотря ни на что, поддерживал политика с информационной точки зрения был телеканал Fox News, за что им воздалось. Трамп предложил должности в правительстве сразу нескольким сотрудникам: главы Пентагона – ведущему Питу Хегсету, руководителя пресс-службы Госдепартамента – журналистке Тэмми Брюс, политическим комментатором была и уже упомянутая Тулси Габбард, а Майк Уолц – корреспондентом.Внешняя политика вообще и Украина в частностиОтвечать за все внешнеполитические дела Соединённых Штатов впервые поручено латиноамериканцу – сенатору от Флориды Марко Рубио, потомку эмигрантов с Кубы.Будущий госсекретарь США пообещал "под руководством президента Трампа обеспечивать мир с позиции силы и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего". Фактически он повторил основной принцип на внешнеполитическом направлении 40-го президента США республиканца Рональда Рейгана, за период правления которого (1981-1989 годы) Америка усилила гонку вооружений и вышла на победную прямую над СССР в холодной войне.Особенно жёсткой, как отмечал CNN, политика при Рубио будет в отношении Китая. Именно КНР он видит главным конкурентом Америки. Будучи членом комитетов Сената по разведке и по международным отношениям, Рубио запомнился жёсткими высказываниями в адрес властей Кубы и Венесуэлы, за что газета The New York Times в январе 2019 года назвала его "фактическим госсекретарем по делам Латинской Америки".По украинскому конфликту необходимо запустить мирные переговоры, уверен будущий глава Госдепартамента, к чему неоднократно призывал. Он был в числе 15 сенаторов-республиканцев, голосовавших против выделения Киеву военной помощи в размере $95 млрд."Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине закончится только путём переговоров", – заявил Рубио в сентябрьском интервью NBC.О том, что без пяти минут госсекретарь США не на стороне России, говорит хотя бы тот факт, что в отношении него, как соавтора антироссийских санкций, действуют персональные санкции, в т.ч. запрещён въезд в РФ.В ноябре 2024 года, после того, как Трамп номинировал Рубио на пост главы Госдепартамента, журналисты поинтересовались возможностью снятия ограничений против него, на что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что на том этапе комментировать этот вопрос смысла нет.А по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это должен быть исключительно обоюдный процесс: какая может быть добрая воля, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров под санкциями Запада? К слову, в "чёрном списке" Москвы также находится Майк Уолц.Новым постоянным представителем США при ООН станет Элиза Стефаник, возглавлявшая фракцию Республиканской партии в Палате представителей. Отдельного внимания заслуживает позиция нового постпреда США при ООН по украинскому вопросу, точнее её резкая смена. Если в 2022 году конгрессвумен призывала принять Украину в Североатлантический альянс и оказать ей масштабную военную помощь – сделать всё возможное, предоставив ВСУ боеприпасы и ракеты Javelin, то в 2023-м она раскритиковала администрацию президента Байдена за отсутствие конечной цели на украинском направлении и недостаточную подотчётность в расходовании средств на Украину. Она, однако, вероятно, была в курсе реальных дел, поскольку входила в состав комитета Палаты представителей по разведке. В апреле 2024 года женщина голосовала против передачи Киеву дополнительных средств, как раз тогда, когда из-за разногласий законодателей выделение помощи ВСУ встало на паузу на несколько месяцев. В рейтинге американских законодателей, составленном на основании их заявлений и итогов голосований, уровень поддержки Украины Стефаник оценивается как низкий.Во второй администрации Трампа, как и в предыдущей, есть ответственный за украинское направление – спецпосланником по Украине назначен 80-летний ветеран Вьетнама Кит Келлог.Он, как и будущий госсекретарь Рубио, готовится неустанно работать над обеспечением мира через силу и отстаивать интересы Америки. И это не удивительно, ведь большую часть жизни Келлог был военным: участвовал во вторжении США в Панаму, командовал американскими войсками в операции "Буря в пустыне", во второй войне с Ираком работал во Временной коалиционной администрации Ирака после свержения Саддама Хусейна.В первый президентский срок Трампа Келлог был его советником по национальной безопасности, а затем – вице-президента Майка Пенса, с которым распрощался из-за отказа того оспорить победу Байдена на президентских выборах.После начала СВО Келлог призывал оказать Украине всю необходимую поддержку, а в 2024-м заявил, что этот конфликт не завершить военными методами и санкциями, и представил Трампу план урегулирования. Ещё до вступления 47-го президента в должность генерал-лейтенант съездил в Европу для сбора информации по теме, а визит в Киев неожиданно отменил: МИД Украины объяснил это тем, что американские законы запрещают подобные контакты до инаугурации нового президента, однако украинские СМИ допускают, что это решение связано с последними заявлениями Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с видением республиканцев. На достижение результатов в урегулировании кризиса Келлог отвёл себе 100 дней, т.е. к середине апреля.Кардинальная смена позиции по украинскому вопросу – ещё одна любопытная особенность членов команды Трампа.Силовой блокРаз уж Трамп собирается обеспечивать мир через силу, важную роль в его администрации будет играть силовой блок.Большой неожиданностью стал выбор потенциального главы Пентагона – ветеран Ирака Пит Хегсет многим видится наименее квалифицированным кандидатом на должность министра обороны США, которых когда-либо видели.Дело даже не в отсутствии определённого опыта, а в его скандальном прошлом – серьёзных проблемах с алкоголем, из-за чего нередко вёл себя неподобающе на крупных мероприятиях, за что его коллегам было очень стыдно. Например, в стриптиз-клубе он вышел на сцену, чтобы станцевать со стриптизёршами. От пагубной привычки Хегсет не смог избавиться даже после того, как занялся деятельностью по защите ветеранов и возглавил некоммерческие правозащитные организации Vets for Freedom ("Ветераны за свободу") и Concerned Veterans for America ("Обеспокоенные ветераны за Америку"). Из-за пьянства его вынудили сложить полномочия руководителя обеих организаций, к тому же на их счетах накопились большие долги. Как такой человек, спрашивается, сможет руководить Пентагоном? Помимо организации работы крупного ведомства как таковой, в ведении министра обороны США находятся вопросы жизни и смерти, в том числе о применении ядерного оружия, предупреждают противники назначения Хегсета. Сам он обещает не употреблять алкоголь, если Сенат утвердит его в должности.ЦРУ Трамп готов доверить человеку, не понаслышке знающему что такое разведка, –бывшему главе Национальной разведки США Джону Рэтклиффу.Он внёс большой вклад в развенчивание мифа о Рашагейте (рассекретив осенью 2020 года часть документов по этому делу) и спасение 45-го президента США от импичмента (юрист по образованию с прокурорским опытом, бывший член комитетов Конгресса по разведке, внутренней безопасности и юридическим вопросам в составе консультативной группы Трампа допрашивал свидетелей во время слушаний в Палате представителей). Плюс оказывал содействие Трампу в борьбе за возвращение к власти."В качестве "главного шпиона Америки" Рэтклифф успешно проводил тайные разведоперации для устранения многих установленных лидеров террористов с поля боя, руководил пересмотром приоритетов разведывательного сообщества США для лучшего позиционирования США в целях успешного конкурирования великих держав с Китаем, определил космос в качестве приоритетной разведывательной среды", – гласит биография Рэтклиффа. Опубликована она на сайте Института политики "Америка прежде всего" (AFPI) – фонда, основанного в 2021 году для продвижения предвыборной кампании Трампа и формирования команды будущей администрации в случае его переизбрания.Главные осушители вашингтонского болотаТрамп не просто выступает с критикой в адрес предыдущей администрации по управлению государством, он всерьёз намерен оптимизировать расходы национальной казны и зачистить чиновничий аппарат.Для этого он даже учредил новое ведомство – департамент по достижению госэффективности (DOGE), перед которым стоит задача провести кардинальную реорганизацию системы госслужбы. Стоит отметить, что эта структура в состав федерального правительства входить не будет – де-факто это внештатный консультативный орган.А возглавят его миллиардеры, которые оказали новому президенту огромную помощь в переизбрании: генеральный директор компании SpaceX Илон Маск и основатель фармацевтической компании Roivant Sciences Вивек Рамасвами. Их присутствие в команде некоторых откровенно раздражает, но помешать этому противники не могут, поскольку должности не предполагают утверждения Сенатом, так что забраковать назначения законодатели не в силах.Маска вообще называют "теневым вице-президентом" из-за особой близости с Трампом: говорили, что миллиардер буквально дневал и ночевал в Мар-а-Лаго."Он ведёт себя так, словно он сопрезидент, и выставляет это напоказ. Приписывает себе большие заслуги в победе президента. Пытается создать у президента Трампа впечатление, будто тот ему должен. А президент никому не должен", – рассказывал источник телеканала NBC News.А внучка Трампа Каи говорила, что Маск находится в "статусе дяди".Единственное, что может в этой ситуации успокоить Ди Вэнса, которого Маск оттеснял от Трампа, так это то, что у главы SpaceX нет шансов через четыре года стать кандидатом в президенты, на что так метит нынешний второй человек государства в условиях отсутствия Трампа (больше двух сроков одному человек занимать нельзя): обязательное требование к кандидату в президенты – быть рождённым на территории США, а Маск появился на свет в ЮАР.К зачистке глубинного государства готов присоединиться и будущий директор ФБР Кэш Патель. Вообще-то возглавлять бюро мог бы продолжать Кристофер Рэй, назначенный Трампом в 2017 году, а срок его полномочий составляет 10 лет, но из-за личных конфликтов с президентом-республиканцем он предпочёл уйти.Звучат версии, что Трамп хочет поставить Пателя, бывшего старшим помощником председателя комитета Палаты представителей по разведке и старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, с которым уже работал раньше, на должность директора ФБР, чтобы он провёл чистки в рядах бюро и Министерстве юстиции. Да он и сам не против заняться этим, о чём говорил в интервью и своей книге "Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию". А ещё он готовится провести тщательный аудит выделенной Украине помощи, чтобы понять, куда же ушли деньги американских налогоплательщиков.Важно помнить, что большинство кандидатов ещё официально не заняли свои должности, а кроме того, ожидают утверждения Сенатом. И хотя верхняя палата Конгресса подконтрольна республиканцам, всё настолько зыбко, что стоит всего лишь трём однопартийцам Трампа и всем демократам проголосовать против того или иного претендента, и государственный портфель он не получит (среди самых спорных фигур Хегсет и Габбард). Из перечисленных в должность уже вступили Маск, Рамасвами и Уолц.В целом Трамп собрал команду из лояльных себе и своим взглядам людей, доказавших свою преданность. Интересно будет наблюдать за тем, смогут ли они сохранить такое единство уже в процессе работы, или вторая администрация президента-республиканца будет отличаться такой же текучкой кадров, как прежняя, которая за первый год обновилась примерно 1/3 состава.Читайте также Возвращение Трампа

Евгения Кондакова

