Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину - 27.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250327/1062101199.html
Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину - 27.03.2025 Украина.ру
Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
Контактная группа по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") соберётся 11 апреля под британским председательством. Об этом на пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
2025-03-27T18:52
2025-03-27T18:53
новости
украина
сша
россия
кир стармер
владимир путин
дональд трамп
контактная группа
рамштайн
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_562:405:1403:878_1920x0_80_0_0_eb0d941142b8ec18a04929b72cc3110d.jpg
Заседание Контактной группы по милитаризации Украины, которое ранее проводилось под председательством США на американской военной базе "Рамштайн" в ФРГ, снова состоится под британским председательством. Стармер сообщил, что мероприятие проведёт британский министр обороны Джон Хили.Стармер сообщил также, что представители стран "коалиции желающих" в Париже решили продолжать поддержку нынешнего руководства Украины и усилить давление на Россию.Стармер также прокомментировал переговоры об умиротворении Украины, инициированные США и сделал личный выпад против президента России.Контактная группа по милитаризации Украины была создана США с вовлечением в её деятельность почти полусотни государств и международных организаций. До прихода к власти Дональда Трампа председательствовал на заседаниях группы министр обороны США.Предыдущее собрание в "формате Рамштайн" состоялось 12 февраля в брюссельской штаб-квартире НАТО под председательством министра обороны Британии.Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Ранее в новостях: Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта
https://ukraina.ru/20250327/1062099187.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553555_679:409:1319:889_1920x0_80_0_0_21be6dadb50ae9bc52222df86f3ea34b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, контактная группа, рамштайн, нато, военная помощь, военная эскалация
Новости, Украина, США, Россия, Кир Стармер, Владимир Путин, Дональд Трамп, Контактная группа, Рамштайн, НАТО, военная помощь, военная эскалация

Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину

18:52 27.03.2025 (обновлено: 18:53 27.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
Читать в
ДзенTelegram
Контактная группа по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") соберётся 11 апреля под британским председательством. Об этом на пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
Заседание Контактной группы по милитаризации Украины, которое ранее проводилось под председательством США на американской военной базе "Рамштайн" в ФРГ, снова состоится под британским председательством. Стармер сообщил, что мероприятие проведёт британский министр обороны Джон Хили.
"Министр обороны возглавит следующую контактную группу по вопросам обороны Украины 11 апреля, чтобы мобилизовать дополнительную военную помощь и поддержать Украину в бою", - сообщил прессе глава правительства Британии.
Стармер сообщил также, что представители стран "коалиции желающих" в Париже решили продолжать поддержку нынешнего руководства Украины и усилить давление на Россию.
"Ведь мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленных и подчеркнутых на встрече сегодня", – заявил в этой связи британский политик.
Стармер также прокомментировал переговоры об умиротворении Украины, инициированные США и сделал личный выпад против президента России.
"В отличие от Зеленского Путин показал, что он не является серьёзным игроком в этих мирных переговорах", – заявил Стармер.
Контактная группа по милитаризации Украины была создана США с вовлечением в её деятельность почти полусотни государств и международных организаций. До прихода к власти Дональда Трампа председательствовал на заседаниях группы министр обороны США.
Предыдущее собрание в "формате Рамштайн" состоялось 12 февраля в брюссельской штаб-квартире НАТО под председательством министра обороны Британии.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
18:27
Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щекиЖелающих участвовать в инициативах Макрона все меньше и меньше. В итоге "коалиция желающих" будет состоять из Великобритании, Франции и, естественно Прибалтики. А пока что Макрон продолжает надувать щеки.
Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Ранее в новостях: Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта
 
НовостиУкраинаСШАРоссияКир СтармерВладимир ПутинДональд ТрампКонтактная группаРамштайнНАТОвоенная помощьвоенная эскалация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00"Готовится прорыв на севере". Эксперт рассказал, что происходит на участке между Сумами и Волчанском
19:54ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области – губернатор
19:45"ВСУ набрасывались группами": Сорокин о том, как пограничники отбивали первые "накаты" на Белгородчину
19:36"Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии
19:30Если Трамп начнет "прикручивать" Киеву поставки по стволам и боеприпасам, у ВСУ будут проблемы — эксперт
19:24Франция и Британия сделают из ВСУ "армию будущего" - Макрон
19:00Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
18:52Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
18:31Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины
18:27Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки
18:12Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов
17:42Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
17:19СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
16:59Улучшение отношений неизбежно? Почему сейчас всё больше сдержанного оптимизма — Стариков
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах
16:47Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
16:03Кадровая политика УГКЦ. Святослав Шевчук: из секретарей – в начальники
16:02Пятеро детей воссоединятся с родственниками на Украине при содействии России и Катара
15:28Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ
15:27Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих
Лента новостейМолния