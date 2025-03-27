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Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину

Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину - 27.03.2025 Украина.ру

Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину

Контактная группа по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") соберётся 11 апреля под британским председательством. Об этом на пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

2025-03-27T18:52

2025-03-27T18:52

2025-03-27T18:53

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Заседание Контактной группы по милитаризации Украины, которое ранее проводилось под председательством США на американской военной базе "Рамштайн" в ФРГ, снова состоится под британским председательством. Стармер сообщил, что мероприятие проведёт британский министр обороны Джон Хили.Стармер сообщил также, что представители стран "коалиции желающих" в Париже решили продолжать поддержку нынешнего руководства Украины и усилить давление на Россию.Стармер также прокомментировал переговоры об умиротворении Украины, инициированные США и сделал личный выпад против президента России.Контактная группа по милитаризации Украины была создана США с вовлечением в её деятельность почти полусотни государств и международных организаций. До прихода к власти Дональда Трампа председательствовал на заседаниях группы министр обороны США.Предыдущее собрание в "формате Рамштайн" состоялось 12 февраля в брюссельской штаб-квартире НАТО под председательством министра обороны Британии.Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.Затем на сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп 24 марта в Саудовской Аравии. В нем сообщалось, помимо прочего, об обеспечении в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Ранее в новостях: Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 марта

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новости, украина, сша, россия, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, контактная группа, рамштайн, нато, военная помощь, военная эскалация