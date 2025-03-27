Британия анонсировала саммит желающих отправить оружие на Украину
18:52 27.03.2025 (обновлено: 18:53 27.03.2025)
Контактная группа по милитаризации Украины ("формат Рамштайн") соберётся 11 апреля под британским председательством. Об этом на пресс-конференции по итогам парижского саммита "коалиции желающих" отправить воска на Украину заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
Заседание Контактной группы по милитаризации Украины, которое ранее проводилось под председательством США на американской военной базе "Рамштайн" в ФРГ, снова состоится под британским председательством. Стармер сообщил, что мероприятие проведёт британский министр обороны Джон Хили.
"Министр обороны возглавит следующую контактную группу по вопросам обороны Украины 11 апреля, чтобы мобилизовать дополнительную военную помощь и поддержать Украину в бою", - сообщил прессе глава правительства Британии.
"Ведь мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленных и подчеркнутых на встрече сегодня", – заявил в этой связи британский политик.
Стармер также прокомментировал переговоры об умиротворении Украины, инициированные США и сделал личный выпад против президента России.
"В отличие от Зеленского Путин показал, что он не является серьёзным игроком в этих мирных переговорах", – заявил Стармер.
Контактная группа по милитаризации Украины была создана США с вовлечением в её деятельность почти полусотни государств и международных организаций. До прихода к власти Дональда Трампа председательствовал на заседаниях группы министр обороны США.
Предыдущее собрание в "формате Рамштайн" состоялось 12 февраля в брюссельской штаб-квартире НАТО под председательством министра обороны Британии.
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Ранее. 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский заявил, что поддержит эту договорённость. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
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