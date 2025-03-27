Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине - 27.03.2025 Украина.ру
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Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине - 27.03.2025 Украина.ру
Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине
На Украину направят британо-французскую военную делегацию, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. На Украине стали известны детали ресурсной сделки с США
2025-03-27T19:00
2025-03-27T19:00
эксклюзив
хроники
украина
сша
россия
эммануэль макрон
кир стармер
ярослав железняк
вооруженные силы украины
ес
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что на Украину направят в ближайшие дни французскую и британскую военные делегацию."Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", — заявил он по итогам встречи "коалиции желающих".Позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас "не время для снятия санкций" в отношении России и рассказал, что на встрече "коалиции решительных" в Париже обсуждалось усиление санкций в отношении России."Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров из-за дальнейшего давления со стороны этой группы стран", – заявил Стармер.Помимо этого, на встрече также обсуждались "военные и оперативные" планы по прекращению конфликта Украине, "будь то на земле, будь то в воздухе, будь то на море"."Сильным результатом встречи стало то, что так много стран поддерживают Украину, как они поддерживают её уже более трех лет, в этот решающий момент столько, сколько это потребуется", – отметил Стармер.При этом украинские источники весьма скромно оценили результаты саммита в Париже."Наш источник сообщает, что саммит "коалиции желающих" пока проходит не в пользу Зе-Украины. Зеленский надеялся на очень много ништяков после этого саммита, но по нашим данным дадут много обещаний и чуть оружия/денег", — днём ещё во время проведения саммита сообщал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Позднее авторы канала сообщили, что встреча прошла вхолостую."Это провал для Зеленского. Предыдущие саммиты также были пустыми. Конкретных результатов для Киева нет. Не дали денег и оружия, но выступили против снятия санкций с России, а также на Украину будет отправлена французско-британская делегация для разработки формата будущей украинской армии", — указали авторы канала.Они также прокомментировали ряд заявлений на саммите."Ещё пустые заявления саммита: Обсудили, кто и как будет контролировать будущее перемирие в Украине (хотят влезть в переговорный процесс, но их бортуют). Потребовали усилить санкции на теневой флот РФ. (Сами себе в ногу стреляют). Обсудили гарантии безопасности для Украины, но ничего не придумали", — подытоживалось в публикации "Легитимного".Другой популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что всё это делается назло России."Вот и словесные интервенции.. Теперь Макрон и Стармер обещают отправить на Украину "силы сдерживания". &lt;...&gt;. Кроме того, Макрон сообщил, что Британия и Франция отправят в Украину делегацию своих военных для разработки программы реформирования ВСУ. Это как со снятием санкций с российского экспорта удобрений и зерна. Трамп с Путиным договорились, а ЕС - против. Вот и не двигается "черноморская инициатива"", - отметили авторы канала.По их мнению ввод иностранного контингента на территорию Украины маловероятен"Зная, что РФ категорически против войск третьих стран на территории Украины, глобалисты обещают их ввести. Нет, вводить их, конечно же, никто не будет. Но теперь Путин ещё больше будет требовать достижения договорённости никогда не вводить в Украину любые войска. А Трампу теперь нужно договариваться с Макроном, Стармером и остальными это поддержать. Всё это даёт время для продолжения войны. А так то они "за мир"!" — указывалось в публикации канала "ЗеРада".Тем временем на самой Украине — скандал, связанный со сделкой с США по ресурсам.Ресурсная сделка и её подробностиДнём 27 марта народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал детали проекта ресурсной сделки с США.На Украине и за её пределами эта публикация вызвала фурор."Среди прочих пунктов, шокировавших его в проекте американо-украинского соглашения о недрах и инфраструктуре, коллега Железняк упоминает руководство Фондом. В котором будет три представителя от США и два от Украины. При всём уважении к коллеге хотел бы напомнить, что это та конструкция, которую он же с соратниками и продвигал. Приоритет иностранных голосов над украинскими в комиссиях по отбору руководства НАБУ, САП, членов ВККС, ВРП и судей КС", — напомнил коллега Железняка — народный депутат Украины Максим Бужанский.Он назвал это "порочным принципом, прямо бьющим по суверенитету"."Ну вот, этот же принцип применен и в проекте соглашения по недрам. И как против этого возразить, если этот принцип уже возвели в статус основы основ?" — подытожил Бужанский.Российский политолог Юрий Баранчик перечислил основные положения договора."Всей конструкцией будут управлять 5 человек, 3 из них от США - с полным правом вето. Речь идет о всех ископаемых: нефть, и газ, новая и уже существующая добыча, причем на всей территории Украины, без разделения на частную и государственную добычу", — указал он.Он напомнил, что полученные деньги конвертируются сразу в валюту и выводятся за границу."Если вдруг по причине с украинской стороны что-то не дошло – Киев компенсирует", — отметил он.Баранчик напомнил, что вклад США в проект – уже оказанная Украине помощь с 2022 года."Прибыль первыми получают тоже США, а Украине - что останется. Соглашение действует бессрочно, а изменять его можно только с разрешения США. Также у Вашингтона есть право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам. Никаких гарантий безопасности Украине не будет", — описал эксперт проект соглашения.Он также указал, что США продемонстрировали, как легко можно ограбить целую страну."США великолепно продемонстрировали, как можно целую страну поставить раком одним договором. Репарации стран-победителей с постгитлеровской Германии просто отдыхают. Только один пустячок вопрос остаётся - почему победителем в данной ситуации являются США, та страна, которая и инициировала во многом происходящее? Где наша часть тотальных репараций?" — задал он вопрос.Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что проект соглашения США с Украиной по условиям для украинской стороны — тяжелее, чем наложенные на Германию после Первой мировой войны репарации.О переговорах США и России — в статье Виктории Титовой "Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры".
https://ukraina.ru/20250327/1062090293.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, эммануэль макрон, кир стармер, ярослав железняк, вооруженные силы украины, ес, набу
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАБУ

Военная делегация на Украине, за что боролись, на то и напоролись. Итоги 27 марта на Украине

19:00 27.03.2025
 
© X / Emmanuel Macronсаммит в Париже
саммит в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© X / Emmanuel Macron
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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На Украину направят британо-французскую военную делегацию, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. На Украине стали известны детали ресурсной сделки с США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что на Украину направят в ближайшие дни французскую и британскую военные делегацию.
"Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", — заявил он по итогам встречи "коалиции желающих".
Позднее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас "не время для снятия санкций" в отношении России и рассказал, что на встрече "коалиции решительных" в Париже обсуждалось усиление санкций в отношении России.
"Наоборот, мы обсуждали, как мы можем усилить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров из-за дальнейшего давления со стороны этой группы стран", – заявил Стармер.
Помимо этого, на встрече также обсуждались "военные и оперативные" планы по прекращению конфликта Украине, "будь то на земле, будь то в воздухе, будь то на море".
"Сильным результатом встречи стало то, что так много стран поддерживают Украину, как они поддерживают её уже более трех лет, в этот решающий момент столько, сколько это потребуется", – отметил Стармер.
Мелиоративные работы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
13:12
Все ресурсы — США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 мартаВ Верховной раде Украины рассказали, что именно власти страны отдали Соединённым Штатам Америки. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При этом украинские источники весьма скромно оценили результаты саммита в Париже.
"Наш источник сообщает, что саммит "коалиции желающих" пока проходит не в пользу Зе-Украины. Зеленский надеялся на очень много ништяков после этого саммита, но по нашим данным дадут много обещаний и чуть оружия/денег", — днём ещё во время проведения саммита сообщал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Позднее авторы канала сообщили, что встреча прошла вхолостую.
"Это провал для Зеленского. Предыдущие саммиты также были пустыми. Конкретных результатов для Киева нет. Не дали денег и оружия, но выступили против снятия санкций с России, а также на Украину будет отправлена французско-британская делегация для разработки формата будущей украинской армии", — указали авторы канала.
Они также прокомментировали ряд заявлений на саммите.
"Ещё пустые заявления саммита: Обсудили, кто и как будет контролировать будущее перемирие в Украине (хотят влезть в переговорный процесс, но их бортуют). Потребовали усилить санкции на теневой флот РФ. (Сами себе в ногу стреляют). Обсудили гарантии безопасности для Украины, но ничего не придумали", — подытоживалось в публикации "Легитимного".
Другой популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" отметил, что всё это делается назло России.
"Вот и словесные интервенции.. Теперь Макрон и Стармер обещают отправить на Украину "силы сдерживания". <...>. Кроме того, Макрон сообщил, что Британия и Франция отправят в Украину делегацию своих военных для разработки программы реформирования ВСУ. Это как со снятием санкций с российского экспорта удобрений и зерна. Трамп с Путиным договорились, а ЕС - против. Вот и не двигается "черноморская инициатива"", - отметили авторы канала.
По их мнению ввод иностранного контингента на территорию Украины маловероятен
"Зная, что РФ категорически против войск третьих стран на территории Украины, глобалисты обещают их ввести. Нет, вводить их, конечно же, никто не будет. Но теперь Путин ещё больше будет требовать достижения договорённости никогда не вводить в Украину любые войска. А Трампу теперь нужно договариваться с Макроном, Стармером и остальными это поддержать. Всё это даёт время для продолжения войны. А так то они "за мир"!" — указывалось в публикации канала "ЗеРада".
Тем временем на самой Украине — скандал, связанный со сделкой с США по ресурсам.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
09:42
Зеленский ополчился на Уиткоффа, Залужный признал немощь ВСУ. Главное на утро 27 мартаВладимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о невозможности военной победы над Россией
Ресурсная сделка и её подробности
Днём 27 марта народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале опубликовал детали проекта ресурсной сделки с США.
На Украине и за её пределами эта публикация вызвала фурор.
"Среди прочих пунктов, шокировавших его в проекте американо-украинского соглашения о недрах и инфраструктуре, коллега Железняк упоминает руководство Фондом. В котором будет три представителя от США и два от Украины. При всём уважении к коллеге хотел бы напомнить, что это та конструкция, которую он же с соратниками и продвигал. Приоритет иностранных голосов над украинскими в комиссиях по отбору руководства НАБУ, САП, членов ВККС, ВРП и судей КС", — напомнил коллега Железняка — народный депутат Украины Максим Бужанский.
Он назвал это "порочным принципом, прямо бьющим по суверенитету".
"Ну вот, этот же принцип применен и в проекте соглашения по недрам. И как против этого возразить, если этот принцип уже возвели в статус основы основ?" — подытожил Бужанский.
Российский политолог Юрий Баранчик перечислил основные положения договора.
"Всей конструкцией будут управлять 5 человек, 3 из них от США - с полным правом вето. Речь идет о всех ископаемых: нефть, и газ, новая и уже существующая добыча, причем на всей территории Украины, без разделения на частную и государственную добычу", — указал он.
Он напомнил, что полученные деньги конвертируются сразу в валюту и выводятся за границу.
"Если вдруг по причине с украинской стороны что-то не дошло – Киев компенсирует", — отметил он.
Баранчик напомнил, что вклад США в проект – уже оказанная Украине помощь с 2022 года.
"Прибыль первыми получают тоже США, а Украине - что останется. Соглашение действует бессрочно, а изменять его можно только с разрешения США. Также у Вашингтона есть право "первой ночи" на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам. Никаких гарантий безопасности Украине не будет", — описал эксперт проект соглашения.
Он также указал, что США продемонстрировали, как легко можно ограбить целую страну.
"США великолепно продемонстрировали, как можно целую страну поставить раком одним договором. Репарации стран-победителей с постгитлеровской Германии просто отдыхают. Только один пустячок вопрос остаётся - почему победителем в данной ситуации являются США, та страна, которая и инициировала во многом происходящее? Где наша часть тотальных репараций?" — задал он вопрос.
Бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что проект соглашения США с Украиной по условиям для украинской стороны — тяжелее, чем наложенные на Германию после Первой мировой войны репарации.
О переговорах США и России — в статье Виктории Титовой "Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры".
 
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