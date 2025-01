https://ukraina.ru/20250119/1060381015.html

Потери Трампа и индейское проклятие. Новый президент США опять переборщил с пиаром и боится пули

Новый президент США Дональд Трамп опять огорошил в первую очередь своих сторонников-соотечественников – перенес место инаугурации 20 января 2025 года с площадки перед Капитолием в закрытое помещение – круглую Ротонду внутри здания.

Последний раз так делал президент Рональд Рейган ровно 40 лет назад, второй раз в 1985 году вступая в президентство. "Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям удовлетворит просьбу избранного президента и его президентского комитета по инаугурации о переносе 60-й церемонии инаугурации из Капитолия США в Ротонду", – сообщило это ведомство, в Конгрессе занимающееся внешней стороной передачи власти.Этот шаг сразу ограничил количество гостей и присутствующих на торжестве победителя президентской гонки с нескольких тысяч до 600 человек (столько помещается в Ротонде). Сразу после приведения президента и вице-президента к присяге состоится парад от Конгресса к Белому дому. Но и его маршрут будет изменен – участники пойдут на арену Capital One – спортивное сооружение, где местная баскетбольная команда "Вашингтон Уизардс" проводит свои домашние матчи. И мероприятие опять получится закрытым для огромного количества публики: Capitol One вмещает чуть более 20 000 человек, в то время как представители правоохранительных органов заявили, что билеты на инаугурацию купили более 220 тысяч человек, которые заняли все пригодные для размещения людей помещения Вашингтона.Охранять все эти мероприятия будут более 25 тысяч правоохранителей разных служб и военных. При этом установлено более 30 миль ограждения — больше, чем когда-либо возводилось для подобного мероприятия. Все они снабжены контрольно-пропускными пунктами для прохождения толпы. Но не совсем понятно, кто и кого, – а главное – от кого будет охранять. Как сообщил сам Трамп, все остальные мероприятия, проводимые в преддверии инаугурации, будут проходить в соответствии с планом. Более того, после того, как Трамп принесет присягу в Капитолии и подпишет ряд указов, он посетит ряд мероприятий, кульминацией которых станет "Звездный бал" для крупных доноров кампании.Причин такого события называют много. Во-первых, сам Трамп перенос места инаугурации объяснил, вы не поверите, заботой о людях, лошадях и даже собаках. "Прогноз погоды в Вашингтоне, округ Колумбия, с учетом фактора ветра может привести к резкому снижению температуры до рекордно низкого уровня. На страну надвигается арктический шторм. Я не хочу, чтобы люди пострадали каким-либо образом. …Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо травмы. Это опасные условия для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, служб экстренного реагирования, полицейских собак и даже лошадей, а также сотен тысяч сторонников, которые будут находиться на улице в течение многих часов 20-го числа (в любом случае, если вы решите прийти, одевайтесь потеплее!)", – написал президент в социальной сети Truth.Синоптики уже забились в истерике и сбились с ног в прогнозах и аналогиях. В 1985 году при Рейгане температура возле Капитолия была минус 13 по Фаренгейту, сейчас одни обещают минус 20, другие – минус 8. И все по Фаренгейту, что по Цельсию не превысит 6 градусов мороза. Для нас – легкий бриз, для вашингтонцев – лютый мороз, и Трамп это как бы учел.Однако все забывают, что Трамп не так уж и не прав, когда не хочет замерзнуть сам и заморозить соотечественников. До него в истории США уже был похожий конфуз со смертельным исходом для… девятого президента США Уильям Генри Гаррисона от партии вигов (протореспубликанцев), который побыл главой государства с 4 марта по 4 апреля 1841 года. То есть меньше всего в истории США – 30 дней, 12 часов и 30 минут. И стал первым президентом США, умершим в должности. Будучи, к тому же, на то время самым старым соискателем должности – президентом он стал в 68 лет.Трамп тоже вступит в должность самым старым – в 78 лет. Но возраст – не единственная аналогия с Гаррисоном, который, как и Трамп, тоже был, что называется, выпендрежником-показушником и рабом пиара.Трагедия с ним случилась потому, что в день инаугурации (тогда она была 4 марта, а не 20 января) в Вашингтоне была очень холодная и ветреная погода. Но Гаррисон всеми силами хотел показать, что и в новой должности он – такой же мужественный и несгибаемый герой, как и в юности на полях прежних военных сражений и в последующей политической борьбе за власть.Гаррисон 1773 года рождения стал последним президентом, рожденным до независимости США и потому побывавшим британским подданным, но в силу возраста не воевавшим за эту независимость. Но в армии США он воевал с 1791 года и прославился в схватках с индейцами и британцами. Национальным героем он стал в 1811 году, разгромив при Типпекану индейские войска народа шауни под руководством вождя Тенскватава (известного также, как Пророк или Пророк Шауни), брата более известного индейского же вождя Текумсе, который для борьбы с американцами даже создал индейскую конфедерацию.Уильям ГаррисонГаррисон, который тогда уже в неполные 40 лет был губернатором территории (будущего штата) Индиана, получил почетное прозвище "Типпекану" или "Старый Типпекану" (Old Tippecanoe), а через год, в 1812 году, командовал всеми силами государства против Конфедерации Текумсе, поддерживаемой англичанами в ходе англо-американской войны 1812—1814 годов и разбил ее войска в сражении на реке Темсе в Канаде.После более 25 лет Гаррисон был в политике (членом Палаты представителей в 1816—1819 годах и сенатором в 1824—1828 годах от Огайо) и даже пытался заниматься бизнесом. Но не очень удачно. Однако он всегда держал марку победителя, что в свою очередь и его держало на плаву. В 1836 году он проиграл свой первый заход в президентство, но в 1840-м безапелляционно выиграл.И пришла инаугурация. Но мало того, что он приехал на нее верхом на лошади, так еще и, стоя на ветру без шляпы и пальто, произнес самую длинную в истории США инаугурационную речь (почти 2 часа). А потом все так же верхом проехал по городу и успел побывать на трех инаугурационных балах.Итог не заставил долго себя ждать – президент заболел простудой (у него действительно был ринит, и под конец инаугурационной речи в паузах он заметно откашливался). И переносил ее на ногах, стараясь побыстрее запустить государственную машину, не имея времени для отдыха из-за напряженного графика работы и почти не прекращающихся приемов посетителей. Через пару недель он был физически и эмоционально переутомлен, и 26 марта после прогулки, в ходе которой президент простыл повторно, простуда переросла в воспаление легких и плеврит.Лечили его опиумом, касторовым маслом, пиявками, настойкой раувольфии змеиной, что, собственно, и привело к тому, что 4 апреля 1841 года президент умер и от правостороннего воспаления легких, и от желтухи и заражения крови. Гаррисон в бреду только сказал напоследок: "Сэр, я хочу, чтоб вы поняли истинные принципы правления. Я хочу, чтоб они осуществлялись, и не прошу ничего другого".Конечно, Трамп не может не знать об этом. Равно как знает он и о так называемом проклятии упомянутого выше вождя Текумсе, согласно которому президенты США, избранные или переизбранные в год, нацело делящийся на 20, умирают в должности (своей смертью или от пули убийцы).В истории США только три президента избежали смерти от проклятия: Рональд Рейган, избранный в 1980 году, Джордж Буж-младший, избранный в 2000-м и Джо Байден ставший президентом в 2020-м. Но Рейгану в 1981 году прострелили легкое, что в XIXвеке было бы смертельным ранением, в Буша-младшего в 2005-м в Грузии безуспешно бросили гранату, ну а что судьба сотворила с Байденом видно и без всяких там индейцев Текумсе.Трамп же должен помнить, что в 2020-ом он баллотировался и победил, но шустрый и беспринципный Байден, по общему мнению, просто украл у него победу. А вдруг преданный американцами Текумсе на небе помнит об этом…ТекумсеПоэтому многие называют второй причиной переноса места инаугурации опасность покушения на Трампа. Демократы Байдена, опасаясь места Трампа, вполне могут пойти на преступление и таки добить его на пике победы. Но в начале пути. А надежде, что ставший президентом вице-президент Джей Ди Вэнс учтет "урок"…Кстати, те, кто вообще считает Джей Ди Вэнса компромиссной фигурой, способной удовлетворить интересы демократов и республиканцев и усмирить страсти, отводя новую гражданскую войну в США от горячей фазы, тоже могут мечтать, чтобы Трамп побыстрее оставил кресло своему молодому наперснику. И сам он тоже не лишен амбиций.Об этом в США уже говорят. Не громко пока, но говорят, а как дыма не бывает без огня, так и за словами могут пойти дела…Так что Трампу реально есть чего опасаться, несмотря на все его мессианские замашки, которые у него появились после чудесного спасения от двух покушений, случившихся во время предвыборной гонки. Трамп ведь уверен, что это всевышний заставил его повернуть голову и встретить пулю снайпера ухом, а не всем черепом.Кроме того, знатоки Вашингтона и властных коридоров напоминают, что Ротонда Капитолия – это место, где прощаются с умершими знаменитостямиРотондаВ-третьих, Трамп, не исключено, уже на старте своего президентства мог опять удариться в привычный пиар и представить себя президентом, который забоится о своих гражданах, еще даже не вступив должность. И потому не хочет, чтобы они, не дай Бог, заболели и простудились. Дескать, с ними Трампу делать Америку снова великой, а они кашляют, как скаженные.Могут Трампом двигать такие соображения? Вполне, он – мастер и любитель пиара. Любого: чтобы ни говорили, лишь бы говорили и фамилию писали правильно. Желательно не на надгробии…Важно это и для будущего клана Трампа. Он у него уже имеется. И довольно широкий: три сына, две дочери, куча внуков. И есть с кого брать пример. Причем не только с двух его знакомцев Джорджей Бушей – старшего и младшего. Тот же плохо переживший инаугурацию Уильям Гаррисон имел сына Джона Скотта, который стал отцом будущего 23-го президента США Бенджамина Гаррисона (1889—1893 годах).Одно в этой пиар-схеме страдает: черного кобеля не отмоешь добела. Трамп хочет показать себя заботящимся о людях, но на инаугурации подумал лишь об указанных выше "гостях и донорах", для которых место нашлось при любых раскладах и рассадке. За то, что они либо не скупились, когда Трамп шел во власть, либо хоть и облизывали Байдена, но уже переобулись в полете, присягнули на верность и пообещали честно служить.Вот и весь пиар. И вся забота о людях. Все звери, как известно, равны, но есть ровнее. Это же Америка – ничего личного, только бизнес……А людям 19 января 2025 года вечером пообещали снег. Он-то – если что – и должен скрыть все следы. И скроет, будьте покойны…О том, как складываются звезды в день инаугурации Трампа - в статье Елены Мурзиной "Астрология и политика. "Парад планет" и другие тревожные знаки на инаугурации Трампа"

