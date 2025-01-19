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Астрология и политика. "Парад планет" и другие тревожные знаки на инаугурации Трампа

Астрология и политика. "Парад планет" и другие тревожные знаки на инаугурации Трампа - 19.01.2025 Украина.ру

Астрология и политика. "Парад планет" и другие тревожные знаки на инаугурации Трампа

Человек-шоу, 47 президент США Дональд Трамп, не мог устоять перед тем, чтобы сделать день своей инаугурации уникальным, сногсшибательным, невероятным.

2025-01-19T13:28

2025-01-19T13:28

2025-01-19T13:28

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Всё продумано с размахом. Запланирован не один день, а четыре дня празднования подряд: фейерверки, парады, балы, чаепития, митинги и ужины при свечах.В сам день инаугурации будет даже не один, а три бала.На церемонии будут присутствовать три богатейших человека в мире: Безос, Маск и Цукерберг. Не счесть и других миллиардеров и простых миллионеров.Царь восходит на трон.Трампа можно понять. Это последняя для него инаугурация, и он хочет сделать масштабный "праздник века".Собраны около 250 миллионов долларов пожертвований на проведение церемонии.Часть из этих миллионов - и правда пожертвования, а часть - деньги за продажу билетов на саму церемонию, на завтрак с Трампом.Можно было бы упрекнуть Трампа в прижимистости, но это - общая практика, так было при всех президентах США.Грандиозное шоу похоже на праздники какого-нибудь императора Гелиогабала из Римской империи времен упадка.Картина Розы Гелиогабала: император, наблюдатели и погибающиеКогда на обеде у Гелиогабала раскрылся потолок, на гостей упало бессчётное количество цветов, и некоторые даже остались погребены под массой бутонов, не сумев выбраться и задыхаясь от прекрасных ароматов.Это только легенда, конечно, но история про обед у Гелиогабала стала символом упадка Рима, который, падая, утопал в безумной роскоши.Так и пишут в соцсетях - "прикольно наблюдать за США: это как Рим времён упадка, только с вай-фаем".Правые в почётеНа инаугурацию почётно приглашены "правые", консервативные политики Европы.Премьер Италии Джорджия Мелони, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, британский лидер "Партии Реформ" Найджел Фарадж, немецкий политик Тино Хрупалла, сопредседатель партии "АдГ". Они будут праздновать рядом с Трампом.Конечно же, будут Виктор Орбан, Хавьер Милей, Жаир Болсонару.А вот кто демонстративно и не почетно не приглашён:глава ЕС Фон дер Ляйен и ее подруга Кая Каллас, отвечающая за международные дела ЕС.Кир Стармер, премьер Британии, которого призывает снять с должности как тирана Илон Маск, не приглашен.Зеленский тоже не был "инвайтин".Зато там будет много украинских чиновников и пара олигархов, которые сейчас уже не рады своей прыти.Украина: опять зашквар"!Украинские чиновники трясутся от страха и не знают, что теперь делать. Команда Трампа методично занесла в специальный список всех тщеславных покупателей "билетиков на инаугурацию".Как написал политолог Константин Бондаренко:"У Трампа предполагают взять на особый контроль всех иностранцев, купивших билеты на инаугурацию. Особенно через сомнительных лоббистов за 70-100 тысяч долларов. Понятно, что среди купивших много украинцев, которые воспринимают поездку на инаугурацию как своего рода оммаж.В команде Трампа решили досконально проверить источники средств и задаться вопросом: почему у некоторых товарищей желание потратить деньги на инаугурацию доминирует над желанием помочь собственной стране."Предполагается, добавил политолог, что когда Украина опять обратиться за помощью, им предоставят списки тех, к кому они могут обратиться внутри страны."Спасибо, богатый украинец!"Косвенно эта версия уже подтверждается.Один из богатейших людей Украины, , по версии Форбс входит в пятерку самых богатых в стране, владелец птицефабрик Костюк пожертвовал 10 миллионов долларов пострадавшим от пожаров жителям Лос-Анджелеса.Губернатор Флориды Рон Десантис незамедлительно откликнулся:"Спасибо, богатый украинец, за возвращение части американских денег. Ждём возвращения остальных 69.990.000.000"И никакой благодарности Костюку! Не на то был расчет у "богатого украинца".Судя по всему, теперь в администрации Трампа при словах "мы с Украины", будут немедленно захлопываться двери.Скандалы внутриМногие издания в США обращают внимание на то, что супруга Обамы не появится на церемонии. На инаугурации присутствуют по протоколу все бывшие президенты с супругами.Не пришла Мишель Обама и на похороны Джима Картера. Может быть, она не хочет видеть Трампа? Или Камалу Харрис, которая "украла" у Мишель возможность баллотироваться в президенты?Пока все гадают, что это значит.На прошлой инаугурации, Джо Байдена, скандально не появился Трамп с Меланией. Так как считал, что выборы прошли нечестно.Все это показывает, конечно, нарастающее напряжение в стране. С каждым годом и с каждыми новыми выборами обстановка становится всё более нервной.Это же не просто политики такого уровня вдруг перестали держать себя в руках. Это сигнал о настроениях в обществе: Америка остаётся расколотой на две части. И это две всё более непримиримые части.Мелания Трамп, кстати, не пришла на традиционное чаепитие с Джилл Байден. Такая милая встреча предыдущей и новой первой леди должна была состояться, но не состоялась.Мелания объяснила своё нежелание видеть Джилл чётко и ясно: Байдены виновны в покушении на Дональда, так как создали атмосферу ненависти в стране, и она не хочет просто сидеть и мило беседовать с этими науськивателями.Но на церемонии прощания с Картером Мелания и Джилл всё же коротко поговорили, как заметили журналисты. То есть стараются поддерживать хотя бы частично внешнюю вежливость.Но всё может взорваться в один момент. Вот например, в сам день инаугурации. И в прямом, и в переносном смысле.Кстати, о покушении. Предприняты, конечно, беспрецедентные меры безопасности.Но обстановка тревожная.Сторонники Трампа умоляли его не проводить митинги, так как опасаются за его жизнь.Астрологи предупреждают: опасный деньДень инаугурации действительно чрезвычайно опасный.Солнце будет в соединении с Плутоном. Возможны всяческие катаклизмы, общественные потрясения, очень тяжелые события с участием больших масс людей: отравления, взрывы, применение какого то оружия массового поражения.Плюс в эти дни происходит "парад планет", что тоже считается неприятным и даже зловещим предзнаменованием.И на небе - ретроградный Марс, который тоже предвещает взрывы, пожары, войны и революции.И не только сам день - опасный и неприятный.Человек-шоуВсё правление Трампа пройдёт вот под такой звездой. Потому что момент инаугурации - это как момент рождения нового президента США.Катаклизмы, бури, полный слом существующего порядка. И не дай Бог если Трамп решит начать войну, она будет проиграна (из-за ретро Марса).Единственное, что можно сказать позитивного: если Трамп и его команда, засучив рукава, действительно займутся полной перестройкой Америки, ему будет сопутствовать удача.Это инаугурация для тотального революционера. "Мы наш, мы новый мир построим..."Но будет ли этим заниматься Трамп? Или он революционер только на словах?Кажется, Трамп проводит инаугурацию сибарита - императора.Еще и "варваров" пригласил, посмотреть, как роскошно празднует столица империи.Будет очень хорошо, если этот день пройдёт без сногсшибательных эксцессов, массовых скандалов и катаклизмов."Шоу времен упадка" возносит на трон императора.Но лучше оказаться в этот день вдали от таких массовых мероприятий.Подробнее о семье нового-старого президента США - в статье Елены Мурзиной "Дональд Трамп и его семья. Секреты родственной политики"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

сша, украина, рим, дональд трамп, джо байден, илон маск, ес, эксклюзив