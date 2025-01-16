https://ukraina.ru/20250116/1060277965.html

Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"

Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион" - 16.01.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"

Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-16T03:30

2025-01-16T03:30

2025-01-16T03:30

новости

россия

украина

донбасс

владимир евсеев

мобилизация

экономика

потери

доброволец

армия

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Нельзя утверждать, что российская армия воюет на Донбассе в экспедиционном режиме. Это полноценные боевые действия, считает эксперт.Понятно, что всем нам хотелось бы провести на Украине новую операцию "Багратион", но демографическая и экономическая ситуация сегодняшнего дня не позволяет формировать такие миллионные армии, подчеркнул он.Эксперт отметил, что вариант с мобилизационной экономикой в России сегодня тоже невозможен. Такое решение загонит ситуацию в тупик, это хорошо видно на примере Украины, добавил он.Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Если эта тенденция сохранится, Россия сможет воевать долго, указал Рамм."Сможет ли в таком варианте воевать Украина? Не знаю. Уже конец 2023 года показал, что у нее перспектив нет. Эту ситуацию может поменять только какое-нибудь падение метеорита", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250115/1060276431.html

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новости, россия, украина, донбасс, владимир евсеев, мобилизация, экономика, потери, доброволец, армия, вс рф, сво, детали, спецоперация