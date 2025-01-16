Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион" - 16.01.2025 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион" - 16.01.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-16T03:30
2025-01-16T03:30
новости
россия
украина
донбасс
владимир евсеев
мобилизация
экономика
потери
доброволец
армия
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Нельзя утверждать, что российская армия воюет на Донбассе в экспедиционном режиме. Это полноценные боевые действия, считает эксперт.Понятно, что всем нам хотелось бы провести на Украине новую операцию "Багратион", но демографическая и экономическая ситуация сегодняшнего дня не позволяет формировать такие миллионные армии, подчеркнул он.Эксперт отметил, что вариант с мобилизационной экономикой в России сегодня тоже невозможен. Такое решение загонит ситуацию в тупик, это хорошо видно на примере Украины, добавил он.Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Если эта тенденция сохранится, Россия сможет воевать долго, указал Рамм."Сможет ли в таком варианте воевать Украина? Не знаю. Уже конец 2023 года показал, что у нее перспектив нет. Эту ситуацию может поменять только какое-нибудь падение метеорита", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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украина
донбасс
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новости, россия, украина, донбасс, владимир евсеев, мобилизация, экономика, потери, доброволец, армия, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Евсеев, мобилизация, экономика, потери, доброволец, Армия, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"

03:30 16.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Нельзя утверждать, что российская армия воюет на Донбассе в экспедиционном режиме. Это полноценные боевые действия, считает эксперт.
Понятно, что всем нам хотелось бы провести на Украине новую операцию "Багратион", но демографическая и экономическая ситуация сегодняшнего дня не позволяет формировать такие миллионные армии, подчеркнул он.
"Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Мы с ней боремся-боремся, а ситуация все усугубляется и усугубляется. И людей столько нет, и общество более чувствительно к потерям", — констатировал Рамм.
Эксперт отметил, что вариант с мобилизационной экономикой в России сегодня тоже невозможен. Такое решение загонит ситуацию в тупик, это хорошо видно на примере Украины, добавил он.
Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Если эта тенденция сохранится, Россия сможет воевать долго, указал Рамм.
"Сможет ли в таком варианте воевать Украина? Не знаю. Уже конец 2023 года показал, что у нее перспектив нет. Эту ситуацию может поменять только какое-нибудь падение метеорита", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Коллаж: коррупция, ВСУ, Украина - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Вчера, 13:00
Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупциейВсе новые факты коррупции в рядах украинской армии всплывают наружу, не помогают даже титанические усилия командования и властей замести все под ковер и сделать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза. В этом смысле у ВСУ все плохо и конца тотальному воровству на горизонте не видно
 
НовостиРоссияУкраинаДонбассВладимир ЕвсеевмобилизацияэкономикапотеридоброволецАрмияВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
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