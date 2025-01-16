Эксперт объяснил, почему демографическая яма не дает России провести новую операцию "Багратион"
Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Нельзя утверждать, что российская армия воюет на Донбассе в экспедиционном режиме. Это полноценные боевые действия, считает эксперт.
Понятно, что всем нам хотелось бы провести на Украине новую операцию "Багратион", но демографическая и экономическая ситуация сегодняшнего дня не позволяет формировать такие миллионные армии, подчеркнул он.
"Не секрет, что в России уже много лет установилась демографическая яма. Мы с ней боремся-боремся, а ситуация все усугубляется и усугубляется. И людей столько нет, и общество более чувствительно к потерям", — констатировал Рамм.
Эксперт отметил, что вариант с мобилизационной экономикой в России сегодня тоже невозможен. Такое решение загонит ситуацию в тупик, это хорошо видно на примере Украины, добавил он.
Поэтому российское руководство выбрало правильный подход: экономика работает, в государстве все стабильно, добровольцы идут. Если эта тенденция сохранится, Россия сможет воевать долго, указал Рамм.
"Сможет ли в таком варианте воевать Украина? Не знаю. Уже конец 2023 года показал, что у нее перспектив нет. Эту ситуацию может поменять только какое-нибудь падение метеорита", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
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