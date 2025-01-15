Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину - 15.01.2025 Украина.ру
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Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину
Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину - 15.01.2025 Украина.ру
Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка Британией миротворцев на Украину будет расценена как провокация, передает РИА Новости
2025-01-15T11:03
2025-01-15T11:31
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"В истории имеется немало примеров провальных миротворческих миссий. А британское участие в такой операции однозначно меняет её характер с миротворческого на провокационный. Ну, а если "миротворцы" будут готовить новую войну, то, конечно, мы против. Но пока то, что говорят отставные британцы, - пустая болтовня, на которую нет смысла обращать внимание", - сказал Константинов.По его словам, не киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским решать, кто будет выполнять миротворческую миссию на каких-то частях бывшей Украины, если она вообще понадобится.Ранее экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.Подробнее - в материале Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, киев, владимир константинов, владимир зеленский
Новости, Украина, Британия, Киев, Владимир Константинов, Владимир Зеленский

Константинов отреагировал на возможную отправку британских миротворцев на Украину

11:03 15.01.2025 (обновлено: 11:31 15.01.2025)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка Британией миротворцев на Украину будет расценена как провокация, передает РИА Новости
"В истории имеется немало примеров провальных миротворческих миссий. А британское участие в такой операции однозначно меняет её характер с миротворческого на провокационный. Ну, а если "миротворцы" будут готовить новую войну, то, конечно, мы против. Но пока то, что говорят отставные британцы, - пустая болтовня, на которую нет смысла обращать внимание", - сказал Константинов.
По его словам, не киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским решать, кто будет выполнять миротворческую миссию на каких-то частях бывшей Украины, если она вообще понадобится.
Ранее экс-главы министерства обороны Британии Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон на фоне предстоящего визита британского премьера Кира Стармера в Киев призвали к отправке британских войск на Украину в качестве миротворческих сил после завершения конфликта.
Подробнее - в материале Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
 
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