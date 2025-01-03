Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии"
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Обсуждая введение "миротворцев" на территорию Украины, США и Европа желают зафиксировать свои территориальные приобретения, так как почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Владимира Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний. Расставаться с таким "жирным куском государства" Запад не намерен
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.
"Так называемые миротворцы, которые гипотетически могут быть введены на Украину, будут использованы для укрепления боеспособности ВСУ и для обучения украинской армии. Для этого на Украине обсуждается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. <…> То есть на Украине они [миротворцы] могут находиться только как прямые участники конфликта", — заявил Камкин.
"Правобережную Украину Европа и США собираются оставить за собой. И для этого хотят там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса", — рассказал Камкин.
Тема размещения на Украине "миротворческой миссии" активно обсуждается в Европе после того, как 7 декабря на встрече в Париже с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на украинской территории для контроля над соблюдением режима прекращения огня. Сам Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение.
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25 декабря 2024, 04:00Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект "Украина" на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, похожими на них"