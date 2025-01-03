https://ukraina.ru/20250103/1059950622.html

Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии"

Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" - 03.01.2025 Украина.ру

Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии"

Обсуждая введение "миротворцев" на территорию Украины, США и Европа желают зафиксировать свои территориальные приобретения, так как почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Владимира Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний. Расставаться с таким "жирным куском государства" Запад не намерен

2025-01-03T05:20

2025-01-03T05:20

2025-01-03T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.Он отметил, что контингент явно не будет миротворческим, потому что таковыми могут считаться войска, у которых есть мандат ООН, а для этого нужно согласие и России, и Украины."Правобережную Украину Европа и США собираются оставить за собой. И для этого хотят там разместить войска НАТО, рассчитывая, что Россия не будет наносить удары по их местам дислокации, чтобы не спровоцировать ввод в действие статьи 5 устава Альянса", — рассказал Камкин.Тема размещения на Украине "миротворческой миссии" активно обсуждается в Европе после того, как 7 декабря на встрече в Париже с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на украинской территории для контроля над соблюдением режима прекращения огня. Сам Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение.Подробнее об этом — в материале До тех пор это чистая теория: в США назвали условие для отправки европейских войск на УкраинуПолный текст интервью — Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

https://ukraina.ru/20241225/1059907880.html

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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, детали