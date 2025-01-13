Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре - 13.01.2025 Украина.ру
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Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре - 13.01.2025 Украина.ру
Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
Владимир Путин и Дональд Трамп могут создать новую контактную группу по Украине с вовлечением колеблющихся членов ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
2025-01-13T05:00
2025-01-13T05:00
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Стратегическое ослабление Евросоюза состоялось, и Владимир Путин может использовать этот фактор в переговорах с Дональдом Трампом помимо обсуждения украинской проблемы, заметил эксперт."Это произошло де-факто, а мы должны предложить ему это и сточки зрения де-юре. Например, создать контактную группу по Украине из тех стран, которые все время колеблются, и которые Трампа интересуют с точки зрения лоббирования в Европе. Это Словакия, Венгрия, Австрия, где кандидатом в канцлеры стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. То есть у нас появится официальный посредник, который Украину ненавидит. А с другой стороны, это устраивает Трампа", - сказал Брутер.По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся "троянским конём" Трампа в Евросоюзе, сможет ещё больше раскрыть свой потенциал при реализации нового консенсуса."А кроме того, Орбан сейчас очень ненадежно сидит. Европа поняла, как его можно сбросить, и нам это невыгодно. И Трамп придает ему новую легитимность", - отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руНакануне в новостях: Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
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новости, украина, венгрия, европа, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, ес, австрия, словакия, геополитика, внешняя политика, международные отношения, международная политика, дипломатия, сво, переговоры, виктор орбан
Новости, Украина, Венгрия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Владимир Путин, ЕС, Австрия, Словакия, геополитика, внешняя политика, международные отношения, Международная политика, дипломатия, СВО, переговоры, Виктор Орбан

Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре

05:00 13.01.2025
 
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Владимир Путин и Дональд Трамп могут создать новую контактную группу по Украине с вовлечением колеблющихся членов ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Стратегическое ослабление Евросоюза состоялось, и Владимир Путин может использовать этот фактор в переговорах с Дональдом Трампом помимо обсуждения украинской проблемы, заметил эксперт.
"Это произошло де-факто, а мы должны предложить ему это и сточки зрения де-юре. Например, создать контактную группу по Украине из тех стран, которые все время колеблются, и которые Трампа интересуют с точки зрения лоббирования в Европе. Это Словакия, Венгрия, Австрия, где кандидатом в канцлеры стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. То есть у нас появится официальный посредник, который Украину ненавидит. А с другой стороны, это устраивает Трампа", - сказал Брутер.
Майкл Бом интервью
11 января, 07:05
Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 годуМаловероятно, что найдется компромиссный вариант между позициями Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине, хотя встречаться президенты могут неоднократно, считает известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся "троянским конём" Трампа в Евросоюзе, сможет ещё больше раскрыть свой потенциал при реализации нового консенсуса.
"А кроме того, Орбан сейчас очень ненадежно сидит. Европа поняла, как его можно сбросить, и нам это невыгодно. И Трамп придает ему новую легитимность", - отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.ру
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