Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре
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Владимир Путин и Дональд Трамп могут создать новую контактную группу по Украине с вовлечением колеблющихся членов ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Стратегическое ослабление Евросоюза состоялось, и Владимир Путин может использовать этот фактор в переговорах с Дональдом Трампом помимо обсуждения украинской проблемы, заметил эксперт.
"Это произошло де-факто, а мы должны предложить ему это и сточки зрения де-юре. Например, создать контактную группу по Украине из тех стран, которые все время колеблются, и которые Трампа интересуют с точки зрения лоббирования в Европе. Это Словакия, Венгрия, Австрия, где кандидатом в канцлеры стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. То есть у нас появится официальный посредник, который Украину ненавидит. А с другой стороны, это устраивает Трампа", - сказал Брутер.
11 января, 07:05Майкл Бом: Я не жду, что Трамп договорится с Путиным о мире или перемирии по Украине в 2025 годуМаловероятно, что найдется компромиссный вариант между позициями Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине, хотя встречаться президенты могут неоднократно, считает известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся "троянским конём" Трампа в Евросоюзе, сможет ещё больше раскрыть свой потенциал при реализации нового консенсуса.
"А кроме того, Орбан сейчас очень ненадежно сидит. Европа поняла, как его можно сбросить, и нам это невыгодно. И Трамп придает ему новую легитимность", - отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
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