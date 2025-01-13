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Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре

Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре - 13.01.2025 Украина.ру

Эксперт: стратегическое ослабление Евросоюза следует оформить де-юре

Владимир Путин и Дональд Трамп могут создать новую контактную группу по Украине с вовлечением колеблющихся членов ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

2025-01-13T05:00

2025-01-13T05:00

2025-01-13T05:00

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Стратегическое ослабление Евросоюза состоялось, и Владимир Путин может использовать этот фактор в переговорах с Дональдом Трампом помимо обсуждения украинской проблемы, заметил эксперт."Это произошло де-факто, а мы должны предложить ему это и сточки зрения де-юре. Например, создать контактную группу по Украине из тех стран, которые все время колеблются, и которые Трампа интересуют с точки зрения лоббирования в Европе. Это Словакия, Венгрия, Австрия, где кандидатом в канцлеры стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. То есть у нас появится официальный посредник, который Украину ненавидит. А с другой стороны, это устраивает Трампа", - сказал Брутер.По его мнению, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся "троянским конём" Трампа в Евросоюзе, сможет ещё больше раскрыть свой потенциал при реализации нового консенсуса."А кроме того, Орбан сейчас очень ненадежно сидит. Европа поняла, как его можно сбросить, и нам это невыгодно. И Трамп придает ему новую легитимность", - отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.Полный текст интервью Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьковчитайте на сайте Украина.руНакануне в новостях: Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии

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новости, украина, венгрия, европа, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, ес, австрия, словакия, геополитика, внешняя политика, международные отношения, международная политика, дипломатия, сво, переговоры, виктор орбан