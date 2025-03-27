Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье - 27.03.2025 Украина.ру
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Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье
Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье - 27.03.2025 Украина.ру
Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье
За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T05:30
2025-03-27T05:30
новости
россия
запорожье
запорожская область
дональд трамп
орехов
наступление
днепр
гуляйполе
сво
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В том, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева, нет никаких сомнений. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин."Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители", — указал собеседник Украина.ру.Во-вторых, добавил Сорокин, впервые за год ВС РФ начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше и уже обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних), сказал он.Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, отметил Сорокин."То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250326/1062067678.html
россия
запорожье
запорожская область
орехов
днепр
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новости, россия, запорожье, запорожская область, дональд трамп, орехов, наступление, днепр, гуляйполе, сво, спецоперация, война, украина, бои, николаев
Новости, Россия, Запорожье, Запорожская область, Дональд Трамп, Орехов, наступление, Днепр, Гуляйполе, СВО, Спецоперация, война, Украина, бои, Николаев

Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье

05:30 27.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
В том, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева, нет никаких сомнений. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин.
"Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители", — указал собеседник Украина.ру.
Во-вторых, добавил Сорокин, впервые за год ВС РФ начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше и уже обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних), сказал он.
Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, отметил Сорокин.
"То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Вчера, 15:54
Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговорыПосле небольшой паузы были обнародованы детали договорённостей между Россией и США в Саудовской Аравии. Как и ожидалось, они касаются безопасности в Чёрном море и прекращение обстрелов энергетических объектов.
 
НовостиРоссияЗапорожьеЗапорожская областьДональд ТрампОреховнаступлениеДнепрГуляйполеСВОСпецоперациявойнаУкраинабоиНиколаев
 
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