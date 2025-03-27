https://ukraina.ru/20250327/1062078787.html

Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье

Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье - 27.03.2025 Украина.ру

Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье

За Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Если ВС РФ разберутся с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T05:30

2025-03-27T05:30

2025-03-27T05:30

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россия

запорожье

запорожская область

дональд трамп

орехов

наступление

днепр

гуляйполе

сво

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В том, что группировка войск "Днепр" под командованием генерала Михаила Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева, нет никаких сомнений. И мы уже наблюдаем первые признаки подготовки такой операции, сообщил Сорокин."Во-первых, в ночь с 21 до 22 марта мы долбили Запорожье. Под удар попали заводы оборонной и химической промышленности. Все это засняли и зафиксировали местные жители", — указал собеседник Украина.ру.Во-вторых, добавил Сорокин, впервые за год ВС РФ начали двигаться в сторону Орехова, взяв под контроль Щербаки. Войска идут дальше и уже обкладывают Орехов – крупнейший хаб Запорожской группировки ВСУ из пяти боеспособных бригад (одни из последних), сказал он.Причем за Ореховом и Гуляйполем у противника голая степь до самого Запорожья. Там даже траншеи не нарыты. Если Россия разберется с двумя этими городами, войска могут осуществить глубокий оперативный прорыв в Запорожскую область, отметил Сорокин."То есть все идет к нашему наступлению на юге. И я думаю, что готовится серьезный прорыв на севере", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062067678.html

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