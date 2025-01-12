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Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии

Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии - 12.01.2025 Украина.ру

Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии

Новые санкции США в отношении России и Сербии создаёт серьёзные проблемы для экономик стран Центральной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2025-01-12T15:20

2025-01-12T15:20

2025-01-12T15:20

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"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для Центральной Европы серьёзные вызовы", - констатировал глава МИД Венгрии.Сийярто указал на проблемы, которые администрация Джо Байдена создала не только для энергетического сектора стран европейского региона, но и для экономик стан-членов Евросоюза в целом.Накануне в пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергетическим сектором. Под санкции попали предприятия, связанные с добычей и перевозкой нефти и газа, включая владельцев более 180 судов, задействованных в их транспортировке.Сийярто отметил, что включение в санкционный список США российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) провоцирует дефицит нефти на рынке Евросоюза. Венгрия намерена активно сотрудничать с региональными партнерами для минимизации этого ущерба, сообщил министр.Также на тему проблем энергосектора ЕС высказался в воскресенье 12 января и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, с понедельника 13 января министр экономики Словакии во главе специальной правительственной рабочей группы продолжит давление на Киев целью возобновить поставки газа с востока на запад континента.Ранее на эту тему: Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо

https://ukraina.ru/20250109/1060159700.html

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новости, сша, венгрия, россия, петер сийярто, роберт фицо, джо байден, ес, нефтяная индустрия сербии, сербия, санкции, антироссийские санкции, российский газ, нефть