Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
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Новые санкции США в отношении России и Сербии создаёт серьёзные проблемы для экономик стран Центральной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для Центральной Европы серьёзные вызовы", - констатировал глава МИД Венгрии.
Сийярто указал на проблемы, которые администрация Джо Байдена создала не только для энергетического сектора стран европейского региона, но и для экономик стан-членов Евросоюза в целом.
"Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе", - сказал Сийярто, оценивая новые санкции США.
Накануне в пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергетическим сектором. Под санкции попали предприятия, связанные с добычей и перевозкой нефти и газа, включая владельцев более 180 судов, задействованных в их транспортировке.
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Сийярто отметил, что включение в санкционный список США российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) провоцирует дефицит нефти на рынке Евросоюза. Венгрия намерена активно сотрудничать с региональными партнерами для минимизации этого ущерба, сообщил министр.
"В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с нашими региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо", - поведал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
Также на тему проблем энергосектора ЕС высказался в воскресенье 12 января и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, с понедельника 13 января министр экономики Словакии во главе специальной правительственной рабочей группы продолжит давление на Киев целью возобновить поставки газа с востока на запад континента.
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