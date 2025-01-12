Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии - 12.01.2025 Украина.ру
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Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии - 12.01.2025 Украина.ру
Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
Новые санкции США в отношении России и Сербии создаёт серьёзные проблемы для экономик стран Центральной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2025-01-12T15:20
2025-01-12T15:20
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"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для Центральной Европы серьёзные вызовы", - констатировал глава МИД Венгрии.Сийярто указал на проблемы, которые администрация Джо Байдена создала не только для энергетического сектора стран европейского региона, но и для экономик стан-членов Евросоюза в целом.Накануне в пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергетическим сектором. Под санкции попали предприятия, связанные с добычей и перевозкой нефти и газа, включая владельцев более 180 судов, задействованных в их транспортировке.Сийярто отметил, что включение в санкционный список США российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) провоцирует дефицит нефти на рынке Евросоюза. Венгрия намерена активно сотрудничать с региональными партнерами для минимизации этого ущерба, сообщил министр.Также на тему проблем энергосектора ЕС высказался в воскресенье 12 января и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, с понедельника 13 января министр экономики Словакии во главе специальной правительственной рабочей группы продолжит давление на Киев целью возобновить поставки газа с востока на запад континента.Ранее на эту тему: Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
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новости, сша, венгрия, россия, петер сийярто, роберт фицо, джо байден, ес, нефтяная индустрия сербии, сербия, санкции, антироссийские санкции, российский газ, нефть
Новости, США, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Джо Байден, ЕС, Нефтяная индустрия Сербии, Сербия, санкции, антироссийские санкции, российский газ, нефть

Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии

15:20 12.01.2025
 
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Новые санкции США в отношении России и Сербии создаёт серьёзные проблемы для экономик стран Центральной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Потерпевшая на президентских выборах серьезное поражение, и поэтому уходящая администрация США на днях ввела новый пакет санкций в энергосекторе. Этот санкционный пакет снова создает для Центральной Европы серьёзные вызовы", - констатировал глава МИД Венгрии.
Сийярто указал на проблемы, которые администрация Джо Байдена создала не только для энергетического сектора стран европейского региона, но и для экономик стан-членов Евросоюза в целом.
"Санкции уходящей американской администрации могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе", - сказал Сийярто, оценивая новые санкции США.
Накануне в пятницу Вашингтон объявил о введении новых санкций в отношении более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергетическим сектором. Под санкции попали предприятия, связанные с добычей и перевозкой нефти и газа, включая владельцев более 180 судов, задействованных в их транспортировке.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 14:12
Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде СШАБлагодаря Киеву компании США нарастили поставки своего сжиженного природного газа (LNG) по более высоким ценам в ЕС. На это 9 января обратил внимание журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Сийярто отметил, что включение в санкционный список США российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) провоцирует дефицит нефти на рынке Евросоюза. Венгрия намерена активно сотрудничать с региональными партнерами для минимизации этого ущерба, сообщил министр.
"В ближайшие дни и недели мы будем вести интенсивные переговоры с нашими региональными партнерами, чтобы свести к минимуму влияние санкций США в сфере энергетики на рост цен на топливо", - поведал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.
Также на тему проблем энергосектора ЕС высказался в воскресенье 12 января и словацкий премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, с понедельника 13 января министр экономики Словакии во главе специальной правительственной рабочей группы продолжит давление на Киев целью возобновить поставки газа с востока на запад континента.
Ранее на эту тему: Зеленский "только попрошайничает и шантажирует" - Фицо
 
НовостиСШАВенгрияРоссияПетер СийяртоРоберт ФицоДжо БайденЕСНефтяная индустрия СербииСербиясанкцииантироссийские санкциироссийский газнефть
 
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Заголовок открываемого материала
15:20Санкции США угрожают повышением цен в ЕС - МИД Венгрии
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