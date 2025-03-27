Там должны стоять российские корабли: Сорокин рассказал, почему Одесса не будет "условным порто-франко"
Договариваться с американцами об Одессе как об условном порто-франко невозможно. Потому что речь идет не просто о торговле, а о том, что в одесском порту должны стоять российские корабли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам встрече в Кремле сказал, что основная ее часть была посвящена вопросам Черного моря – Одессы и Одесского порта, сообщил эксперт.
Сорокин добавил, что Россия не просто хочет, а вынуждена из экономических и геополитических соображений все это контролировать в обязательном порядке.
"Поэтому речь шла о том, каким образом эта процедура будет осуществляться. А я не очень представляю, как можно контролировать Одесский порт, не контролируя саму Одессу", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
При этом договариваться с американцами об Одессе как об условном порто-франко нельзя. Потому что речь идет не просто о торговле, а о том, что там должны стоять российские корабли, указал эксперт.
По мнению Сорокина, оттуда должны быть отведены украинские войска, потому что они будут стрелять по российским кораблям теми же самыми ракетами "Нептун", которыми был в свое время потоплен крейсер "Москва". Эти ракеты опасны тем, что они летят очень низко (фактически по волнам), поэтому ПВО их не видит, уточнил эксперт.
"Ситуация непростая. И в том, что наша группировка под командованием генерала Теплинского должна выдвигаться в сторону Николаева, у меня нет никаких сомнений. И мы уже видим признаки подготовки такой операции", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
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