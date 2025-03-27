https://ukraina.ru/20250327/1062077772.html

Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт

Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт - 27.03.2025 Украина.ру

Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт

Сейчас Трамп спасает американскую экономику и вынужден считаться с курсом, который власти США проводили до него. Поэтому ему придется облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T03:30

2025-03-27T03:30

2025-03-27T03:30

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Трампу наплевать, какие регионы войдут или не войдут в состав России. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты своих советников относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, отметил эксперт."Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах. (В этом виноваты сами американцы, мы от этого отказываться не собирались)", — подчеркнул Сорокин.Трамп просто спасает экономику США. В связи с этим даже Одесса для него ничего не значит. Но он, исходя из определенных привычек американских и европейских элит, вынужден считаться с курсом, который США проводили до него, указал он.Поэтому президенту США придется "облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию". Для этого предпринимаются хитрые тактические ходы, добавил Сорокин. Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Зеленский, а руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Причем нельзя сказать, что Ермак узурпировал власть – Зеленский ее добровольно отдал, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062071808.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина, офис президента, андрей ермак, власти украины, капитуляция, экономика, одесса