Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт - 27.03.2025 Украина.ру
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Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт - 27.03.2025 Украина.ру
Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
Сейчас Трамп спасает американскую экономику и вынужден считаться с курсом, который власти США проводили до него. Поэтому ему придется облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T03:30
2025-03-27T03:30
новости
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
украина
офис президента
андрей ермак
власти украины
капитуляция
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Трампу наплевать, какие регионы войдут или не войдут в состав России. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты своих советников относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, отметил эксперт."Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах. (В этом виноваты сами американцы, мы от этого отказываться не собирались)", — подчеркнул Сорокин.Трамп просто спасает экономику США. В связи с этим даже Одесса для него ничего не значит. Но он, исходя из определенных привычек американских и европейских элит, вынужден считаться с курсом, который США проводили до него, указал он.Поэтому президенту США придется "облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию". Для этого предпринимаются хитрые тактические ходы, добавил Сорокин. Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Зеленский, а руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Причем нельзя сказать, что Ермак узурпировал власть – Зеленский ее добровольно отдал, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина, офис президента, андрей ермак, власти украины, капитуляция, экономика, одесса
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Офис президента, Андрей Ермак, власти Украины, капитуляция, экономика, Одесса

Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт

03:30 27.03.2025
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
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Сейчас Трамп спасает американскую экономику и вынужден считаться с курсом, который власти США проводили до него. Поэтому ему придется облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Трампу наплевать, какие регионы войдут или не войдут в состав России. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты своих советников относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, отметил эксперт.
"Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах. (В этом виноваты сами американцы, мы от этого отказываться не собирались)", — подчеркнул Сорокин.
Трамп просто спасает экономику США. В связи с этим даже Одесса для него ничего не значит. Но он, исходя из определенных привычек американских и европейских элит, вынужден считаться с курсом, который США проводили до него, указал он.
Поэтому президенту США придется "облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию". Для этого предпринимаются хитрые тактические ходы, добавил Сорокин.
Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Зеленский, а руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Причем нельзя сказать, что Ермак узурпировал власть – Зеленский ее добровольно отдал, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Татьяна Монтян интервью
Вчера, 19:30
Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луныЯ не думаю, что Москве и Вашингтону удастся о чем-то договориться. В этой войне можно одержать только чистую победу, когда противник больше неспособен сопротивляться и кричит: "Сдаюсь, сдаюсь". А до этого пока как до луны, считает известный адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян
 
НовостиСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаОфис президентаАндрей Ермаквласти УкраиныкапитуляцияэкономикаОдесса
 
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03:30Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
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