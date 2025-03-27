Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
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Сейчас Трамп спасает американскую экономику и вынужден считаться с курсом, который власти США проводили до него. Поэтому ему придется облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Трампу наплевать, какие регионы войдут или не войдут в состав России. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты своих советников относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, отметил эксперт.
"Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах. (В этом виноваты сами американцы, мы от этого отказываться не собирались)", — подчеркнул Сорокин.
Трамп просто спасает экономику США. В связи с этим даже Одесса для него ничего не значит. Но он, исходя из определенных привычек американских и европейских элит, вынужден считаться с курсом, который США проводили до него, указал он.
Поэтому президенту США придется "облегчить для Зеленского фактическую капитуляцию". Для этого предпринимаются хитрые тактические ходы, добавил Сорокин.
Он отметил, что 90% всех переговоров ведет не сам Зеленский, а руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Причем нельзя сказать, что Ермак узурпировал власть – Зеленский ее добровольно отдал, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
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