Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма - 27.03.2025 Украина.ру
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Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма
Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма - 27.03.2025 Украина.ру
Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма
В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами, со всеми военными базами они уже точно отойдут Америке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T03:15
2025-03-27T03:15
новости
китай
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филиппины
дональд трамп
вьетнам
япония
капитализм
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производство
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Трамп не собирается воевать с Россией, не собирается использовать территорию Украины для вторжения и не хочет ничего там размещать, отметил эксперт. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к США, добавил он.Он отметил, что Трамп хочет сместить от Китая основную часть производства для США, а эти страны взять под контроль, чтобы спасти "затухающий проект современного капитализма", который уже не работает. Потому что современный капитализм основан на искусственном надувании спроса и чуть ли не на насильственной раздаче людям кредитов, чтобы они покупали китайские товары, добавил Сорокин."Это больше не работает, потому что инфляцию уже нельзя экспортировать. Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, филиппины, дональд трамп, вьетнам, япония, капитализм, доллар, производство, украина
Новости, Китай, Россия, Филиппины, Дональд Трамп, Вьетнам, Япония, капитализм, доллар, производство, Украина

Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма

03:15 27.03.2025
 
Бургер и флаг США
Бургер и флаг США
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В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами, со всеми военными базами они уже точно отойдут Америке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Трамп не собирается воевать с Россией, не собирается использовать территорию Украины для вторжения и не хочет ничего там размещать, отметил эксперт.
У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к США, добавил он.
"Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — подчеркнул Сорокин.
Он отметил, что Трамп хочет сместить от Китая основную часть производства для США, а эти страны взять под контроль, чтобы спасти "затухающий проект современного капитализма", который уже не работает.
Потому что современный капитализм основан на искусственном надувании спроса и чуть ли не на насильственной раздаче людям кредитов, чтобы они покупали китайские товары, добавил Сорокин.
"Это больше не работает, потому что инфляцию уже нельзя экспортировать. Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
Вчера, 20:09
Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войнойАнглия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой. Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов.
 
НовостиКитайРоссияФилиппиныДональд ТрампВьетнамЯпониякапитализмдолларпроизводствоУкраина
 
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