Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма
Бургер и флаг США
В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами, со всеми военными базами они уже точно отойдут Америке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Трамп не собирается воевать с Россией, не собирается использовать территорию Украины для вторжения и не хочет ничего там размещать, отметил эксперт.
"Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — подчеркнул Сорокин.
Он отметил, что Трамп хочет сместить от Китая основную часть производства для США, а эти страны взять под контроль, чтобы спасти "затухающий проект современного капитализма", который уже не работает.
Потому что современный капитализм основан на искусственном надувании спроса и чуть ли не на насильственной раздаче людям кредитов, чтобы они покупали китайские товары, добавил Сорокин.
"Это больше не работает, потому что инфляцию уже нельзя экспортировать. Серьезные страны вроде Японии уже не хотят иметь дело с долларом, отказываясь от долларовых накоплений. В России с 90% до 13% тоже сократилась внешняя торговля в долларах", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
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Вчера, 20:09Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войнойАнглия и Франция не случайно говорят про отправку своих войск на Украину. Они прекрасно понимают, что ее мобилизационный потенциал ограничен. И если не будет интервенции, это всегда очень чревато. То есть они как бы хотят заставить Россию пусть и виртуально воевать с собой. Даже не отправляя войска, они сильно поднимают ставки. Это и есть вызов.