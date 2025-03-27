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Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже

Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже - 27.03.2025 Украина.ру

Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже

В среду 26 марта Зеленский в очередной раз прилетел во Францию, продолжая череду своих бесконечных турне по европейским столицам в поисках "знаков поддержки". В четверг 27 марта в Париже открывается саммит под громким названием "Коалиция решительных", инициаторами которой стали Франция и Великобритания с целью поддержки Украины.

2025-03-27T04:45

2025-03-27T04:45

2025-03-27T04:45

эксклюзив

украина

франция

париж

владимир зеленский

эммануэль макрон

кир стармер

вооруженные силы украины

ес

reuters

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Само название должно, вероятно, как-то опровергнуть обвинения Франции и Великобритании в нерешительности, поскольку несколько раз их лидеры то собирались посылать войска на Украину, то отрицали такие намерения.Некоторые западные СМИ называют ее также "конференцией желающих", перефразируя слова президента Чехии Петра Павела, который выступил с призывом сформировать "широкую коалицию желающих", чтобы прекратить "агрессию России против Украины".Однако последние события показывают, что желающих особо нет, если США остаются в стороне, так как вооруженные силы Литвы и Люксембурга даже при помощи сводного эстонского военного оркестра не смогут противодействовать российской армии.Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что Кир Стармер с Макроном знают, что Кремль не согласен на европейских миротворцев, но пытаются придать себе важности. - пишет "ЗеРада", подчеркивая также, что все эти заявления – блеф и мыльный пузырь.Британская The Telegraph на этой неделе сообщила, что высокопоставленные военные королевства отвергли план премьер-министра Стармера по созданию "коалиции желающих" с вводом британского контингента как "политический театр". По их словам, Стармер поспешил с обсуждением наземных войск на Украине, не до конца понимая суть вопроса. По мнению британских военных, их контингент на Украине даже себя не сможет защитить.Однако такой политический театр поддерживает Зеленского медийно, позволяя ему завышать требования на переговорах с США, апеллируя к поддержке Евросоюза, который, дескать, за ним стоит.Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква 26 марта заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы отнюдь не миротворческих, а боевых частей для участия в конфликте с российской армией. Проще говоря, мы видим сто тридцатую попытку Киева втянуть иностранные войска в конфликт, пригласить некую новую Антанту, так как самостоятельно ВСУ войну не вывозят.Однако и на Западе знают, что потоки гробов их военнослужащих похоронят любые амбиции западных политиков.Поэтому агентство Reuters 26 марта сообщило, что европейские государства из "коалиции решительных" меняют фокус обсуждения с наземных войск на некие альтернативы из-за внутренних противоречий и потенциальной оппозиции США и РФ. Так, один европейский дипломат заявил, что идея ввода войск "была привлекательной", когда Украина "была в лучшем положении", но сейчас это не так.Иными словами, европейские вооруженные силы всегда готовы присоединиться к победителям, но "решительно" поджимают хвост при необходимости присоединяться к проигрывающим."Решительность" Европы накануне саммита в Париже резюмировал "Слуга народа" Максим Бужанский: "Да, нет, да, стоп, если, да, о, ну наверно, нет, снова да, решительно да, да, и нас никто не остановит, как бы да, но не совсем, да вроде да, но нет ни людей, ни денег, да, но страшно, поэтому нет, но скажем да, чтоб никого не обидеть, и так далее, и тому подобное. И всё это в течение одного дня".Перед сбором "решительных" в Париже глава МИД Украины Андрей Сибига тоже рассказал, чего Киев ждет от этого мероприятия. Во-первых, он ожидает удовлетворения насущных потребностей в усилении ВСУ, а во-вторых, - четких гарантий безопасности.По данным французского издания Le Monde, во время встречи в Елисейском дворце Макрон еще раз скажет президенту Украины, что Франция готова усилить военную и финансовую поддержку Украины. Тем не менее, Зеленский Макрону обходится дороговато – в этот раз Париж пообещал ему поставки военной техники на сумму в $ 2 млрд.Украинский политолог Кость Бондаренко отмечает, что очередная встреча Зеленского с президентом Франции Макроном напоминает встречу двух деятелей с комплексом Наполеона."Сегодня во Францию прибыл исполнитель роли Наполеона Бонапарта в российском фильме "Ржевский против Наполеона" (2012) Владимир Зеленский. Ожидается его встреча с Эмманюэлем Макроном, исполнителем роли Наполеона в бесконечном сериале, идущем без перерыва с мая 2017 года. Но, как говорится, нашего Наполеона не перенаполеонить, не перевынаполеонить!", - иронизирует политолог.Накануне саммита "решительных" польский премьер-министр Дональд Туск признал, что толку от этих многочисленных саммитов и конференций с Зеленским в главной роли нет абсолютно никакого. "Давайте не будем сходить с ума, думая, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, мир наступит быстрее", – заявил Туск. Тем не менее, Варшава тоже пошлет свою делегацию на этот саммит, сознавая его бесполезность. В конце концов, лишняя поездка в Париж польским дипломатам не повредит.Заранее можно сказать, что саммит закончится принятием очередной резолюции о "решительности" в поддержке Зеленского. Затем пройдет еще один саммит, а потом – еще один, куда снова прилетит Зеленский. Все равно ведь бензин казённый.Подробнее о позиции США и Европы в отношении российско-украинского конфликта - в интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной

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эксклюзив, украина, франция, париж, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, вооруженные силы украины, ес, reuters