Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"
© Public domain
© Public domain
В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Дональду Трампу абсолютно все равно, какие регионы Украины войдут или не войдут в состав России, даже Одесса ему не так важна, считает эксперт. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, добавил он.
"Он не собирается воевать с Россией, не собирается использовать украинскую территорию для вторжения и не собирается ничего там размещать. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к себе", — подчеркнул Сорокин.
Причем на большей части этого острова нет власти, потому что там живут племена, добавил Сорокин.
"Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
24 марта, 06:30Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с РоссиейМир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни. Витальность из нее испаряется. Украины не будет, мы с США всё равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с США вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом.