https://ukraina.ru/20250327/1062077406.html

Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"

Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров" - 27.03.2025 Украина.ру

Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"

В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-27T04:30

2025-03-27T04:30

2025-03-27T04:30

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Дональду Трампу абсолютно все равно, какие регионы Украины войдут или не войдут в состав России, даже Одесса ему не так важна, считает эксперт. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, добавил он."Он не собирается воевать с Россией, не собирается использовать украинскую территорию для вторжения и не собирается ничего там размещать. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к себе", — подчеркнул Сорокин.Он отметил, что в плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея, где подземные кладовые сравнимы с российскими и канадскими. Причем на большей части этого острова нет власти, потому что там живут племена, добавил Сорокин."Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1061966654.html

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новости, россия, китай, одесса, дональд трамп, украина.ру, малайзия, индонезия, гренландия, вьетнам, территория, конфликт, война