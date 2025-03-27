Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров" - 27.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250327/1062077406.html
Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"
Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров" - 27.03.2025 Украина.ру
Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"
В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-27T04:30
2025-03-27T04:30
новости
россия
китай
одесса
дональд трамп
украина.ру
малайзия
индонезия
гренландия
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061846823_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f89856e6fe84d7ab713e4a247df7e17e.jpg
Дональду Трампу абсолютно все равно, какие регионы Украины войдут или не войдут в состав России, даже Одесса ему не так важна, считает эксперт. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, добавил он."Он не собирается воевать с Россией, не собирается использовать украинскую территорию для вторжения и не собирается ничего там размещать. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к себе", — подчеркнул Сорокин.Он отметил, что в плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея, где подземные кладовые сравнимы с российскими и канадскими. Причем на большей части этого острова нет власти, потому что там живут племена, добавил Сорокин."Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1061966654.html
россия
китай
одесса
малайзия
индонезия
вьетнам
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061846823_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_8bbd7f00eef2fca12567116f41030b92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, одесса, дональд трамп, украина.ру, малайзия, индонезия, гренландия, вьетнам, территория, конфликт, война
Новости, Россия, Китай, Одесса, Дональд Трамп, Украина.ру, Малайзия, Индонезия, Гренландия, Вьетнам, территория, конфликт, война

Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"

04:30 27.03.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
В плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Дональду Трампу абсолютно все равно, какие регионы Украины войдут или не войдут в состав России, даже Одесса ему не так важна, считает эксперт. Он не сидит с лупой у карты и не зачитывается в экономические отчеты относительно того, что будет, если в состав РФ войдет Кировоградская область, добавил он.
"Он не собирается воевать с Россией, не собирается использовать украинскую территорию для вторжения и не собирается ничего там размещать. У него задача – максимально оторвать Россию от Китая и сделать ее максимально благожелательной страной по отношению к себе", — подчеркнул Сорокин.
Он отметил, что в плане стратегии Трамп мыслит категориями Гренландии и Китая. Он хочет, чтобы в сферу влияния США вошли Малайзия, Индонезия и даже Папуа-Новая Гвинея, где подземные кладовые сравнимы с российскими и канадскими.
Причем на большей части этого острова нет власти, потому что там живут племена, добавил Сорокин.
"Более того, Трамп уже выиграл у Китая раунд с Филиппинами. Филиппины со всеми военными базами точно отойдут Америке. То есть он хочет оторвать от Пекина юго-восточных тигров, таких как Вьетнам. С Вьетнамом у него не все получается, но что-то получается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
О различных нюансах возможного возобновления Черноморской инициативы — в материале "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
24 марта, 06:30
Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с РоссиейМир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни. Витальность из нее испаряется. Украины не будет, мы с США всё равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с США вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом.
 
НовостиРоссияКитайОдессаДональд ТрампУкраина.руМалайзияИндонезияГренландияВьетнамтерриторияконфликтвойна
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"
04:00"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области
03:30Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
03:15Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма
01:09Анна Тараносова: Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"
21:00Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области
20:30Если Киев соберет "ударный кулак" под Белгородом, ВКС России "размотают" ВСУ авиацией — Сазонов
20:15Когда не будет Украины: Ищенко рассказал, почему Трамп торопится "застолбить" точку входа в переговоры
20:09Соглашение о моратории между Украиной и Россией терпит неудачу - Reuters
20:09Владимир Брутер: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной
20:05Чем так страшен русский шоколад? Как США пытаются ссорить Москву и Пекин, или почему не всем сладко
20:00Идет война ДРГ: Сазонов о том, почему в современной войне линии обороны 20 века теряют эффективность
19:45Закулисные "плюшки и бонусы": Зубец объяснил, насколько будет выгодна для России зерновая сделка
19:36Почему для России выгодно, когда ВСУ прорывают фронт: Ищенко о войне нового типа
19:30Татьяна Монтян: Последний день Зеленского настанет совсем скоро, но до капитуляции Запада еще как до луны
19:15Нужен референдум: Ищенко о том, почему будет сложно передать порты и АЭС Украины под управление США
19:11СК РФ возбудил дело по факту атаки ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"
19:05Медведев осмотрел новейшие комплексы лазерного оружия
18:38"Газпром" оценивает ущерб ГИС "Суджа" после вторжения ВСУ – Новак
18:32"Неизбежные" провокации Киева, новые приманки для "добровольцев" в ВСУ. Итоги 26 марта
Лента новостейМолния