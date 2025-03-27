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"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области
"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области - 27.03.2025 Украина.ру
"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-27T04:00
2025-03-27T04:00
2025-03-27T04:00
новости
белгородская область
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Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области. По его словам, такая тактика опасна именно тем, что даже с помощью разведданных невозможно ничего точно спрогнозировать. На самом деле для тактики просачивания российская линия обороны не имеет принципиального значения, добавил он.Сазонов отметил, что любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет. "Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова на сайте Украина.ру.
белгородская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область
"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва госграницы России в районе населенного пункта Демидовка в Белгородской области.
"Пока я не вижу, чтобы мы что-то проспали. Глубокого прорыва ВСУ нет, идут приграничные сражения. Вы никогда не можете предугадать, где противник нанесет следующий удар тактикой просачивания", — отметил Сазонов.
По его словам, такая тактика опасна именно тем, что даже с помощью разведданных невозможно ничего точно спрогнозировать. На самом деле для тактики просачивания российская линия обороны не имеет принципиального значения, добавил он.
Сазонов отметил, что любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет.
"Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники. В современной войне линии обороны времен 20 века уже не столь эффективны", — заключил собеседник издания.