https://ukraina.ru/20250112/1060191229.html

Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков

Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков - 12.01.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Россия сделает Трампу предложение по Гренландии, чтобы получить в итоге еще и Харьков

Никакой остановки боевых действий до комплексного решения между Россией и США и странами, которые готовы участвовать, быть не может. Причем интересы этих стран должны быть частью этого соглашения. Для Трампа это будет означать, что в рамках Евросоюза он будет обладать блокирующим пакетом.

2025-01-12T07:15

2025-01-12T07:15

2025-01-12T07:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.- Владимир Ильич, судя по последнему брифингу Дональда Трампа позиции России и США могут совпасть только по вопросу невступления Украины в НАТО. А есть ли еще точки соприкосновения между нашими странами по поводу украинского конфликта?- Точки соприкосновения есть, Россия только не должна реагировать на рвотные позывы Трампа. Он сказал, что Путин хочет с ним встретиться. А во внешней политике категорически запрещается говорить от имени кого-то другого.Во-вторых, мы не должны ждать, что Трамп нам что-то предложит, у нас должно быть свое предложение. И мы должны понимать, чего хочет Трамп.Президент Путин 14 июня 2024 года на встрече в МИД предложил свой план мирного урегулирования на Украине. Но если Трамп на него согласится, то его вынесут вперед ногами из Белого дома. И для нас важно понять, каким образом с ним можно установить неформальные отношения, которые будут интересны ему и нам. И это касается не только Украины. Наши предложения должны быть шире и глубже.И тогда есть вероятность того, что это заинтересует таких людей, как Маск. И тогда они будут говорить своему шефу: давай попробуем с русскими договориться. Кит Келлог для этого исключительно туп. Ему сказали, что сейчас США не пойдут ни на какие уступки, и он будет это говорить.- А почему российские предложения должны заинтересовать кого-то из окружения Трампа, и как они могут выглядеть?- Такую вещь, как промоушен, никто не отменял. Если в кабинет трампа будут входить люди, которые будут говорит, что России нельзя уступать, а Келлог именно такой человек, то Трамп ничего и не уступит. А мы должны говорит на темы, которые интересны Вашингтону.- Например, Трампа интересует ослабление Китая.- Ослабление Китая не в нашей компетенции. А независимость Гренландии в нашей. То есть американцам она нужна, премьер Гренландии проводит референдум, и Совбез ООН голосует за деколонизацию. И мы поддерживаем независимость Гренландии.- Не потерпит ли ущерб наша безопасность в Арктическом регионе в таком случае?- Мы все равно должны будем ему что-то отдать. В Арктику он и так войдет без нас. И мы же не просто так это делаем. Мы же не хотим воевать бесконечно. А американцы с военной точки зрения там есть и так. Чем же мы рискуем?Трамп хочет официально зайти в Гренландию? Хочет. Дания ее так просто не отдаст. А мы предлагаем это как часть общего решения. Второй кусочек пазла это стратегическое ослабление Евросоюза.- Разве это уже не произошло?- Это произошло де-факто, а мы должны предложить ему это и сточки зрения де-юре. Например, создать контактную группу по Украине из тех стран, которые все время колеблются, и которые Трампа интересуют с точки зрения лоббирования в Европе. Это Словакия, Венгрия, Австрия, где кандидатом в канцлеры стал лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль. То есть у нас появится официальный посредник, который Украину ненавидит. А с другой стороны, это устраивает Трампа.- Тот же премьер Венгрии Орбан и без того является троянским конем Трампа в Евросоюзе.- И отлично, но он должен получить это качество официально. А кроме того, Орбан сейчас очень ненадежно сидит. Европа поняла, как его можно сбросить, и нам это невыгодно. И Трамп придает ему новую легитимность.- Заинтересована ли Россия на этом этапе, ведь ситуация на фронте складывается в пользу наших войск?- Вы думаете, нам дадут воевать до бесконечности? В республиканской партии много сумасшедших людей.- До каких пределов Трамп может уступить территорию Украины?- Думаю, мы должны ему сказать, что ему ничего больше уступать не придется. Остальное предмет договоренности, которая будет выгодна всем. Речь идет о признании российскими шести новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь) плюс Харьков. Мы же не будем выводить войска из Харьковской области, даже в самом неприятном варианте ту часть, которую мы уже заняли, мы не отдадим.- А Одесса?- Нет. Одесса нам важна будет с другой стороны. В том смысле, чтобы модус, который там возникнет потом, не был для нас враждебным. Требование России №1 — это официальное признание всем миром вхождения новых регионов в Россию.- Но остается еще проблема сухопутного коридора в Приднестровье.- Если в Румынии Келин Джорджеску победит на повторных президентских выборах, которые назначены на 4 мая, мы получим еще одного человека, который является предельно договороспособным. Поэтому сухопутный коридор в Приднестровье нам не нужен. Нам вообще не нужно Приднестровье, потому что нам нужно договариваться о Молдове в целом. В том числе и о выходе к морю. А Молдова должна либо прекратить свое существование, либо стать совершенно другой страной в другой модальности.Майя Санду — это креатура предшественников Трампа. Без Вашингтона она проигрывает любые выборы, в которых участвует. Она проиграла выборы в Молдове гагаузу, а гагаузов там 4-5%. В северных районах Молдовы за молдованку Санду голосовало 30%, а за гагауза Стояногло, который там ранее никогда не был, 70%.- Вернемся к вопросу о шести месяцах, которые Трамп отвел на завершение конфликта на Украине. Значит ли это, что за этот срок переговорный процесс даст результаты? Или Трамп намерен дальше воевать на Украине, учитывая то, что предыдущая администрация в последнем пакете военной помощи предоставила Киеву дальнобойное оружие?- Трамп не может отказаться от снабжения Украины без договоренностей, потому что это будет означать капитуляцию. При первом контакте Россия должна выставить ряд условий, которые выходят за рамки плана Келлога-Флейца (план советников Трампа, согласно которому Киев получит больше оружия, если согласится на переговоры), сказав, что договоренность с Вашингтоном может быть только сепаратной, минуя Евросоюз.Второе, она должна быть комплексной, учитывать интересы Вашингтона, помимо украинского кейса, и интересы России, которые должны реализовываться после окончания военных действий. Когда будет найдена модальность, которая объединяет все эти вопросы, а она может быть найдена при первом контакте рабочих групп, возможно урегулирование.До этого максимум, на что мы будем готовы, это в момент Х остановить военные действия на границах семи областей. Не думаю, что на эти границы реально выйти ранее, чем через полгода. Если выйдем на договоренности раньше, тем лучше.Никакой остановки боевых действий до комплексного решения между Россией и США и странами, которые готовы участвовать, быть не может. Причем интересы этих стран, которые готовы участвовать, должны быть частью этого соглашения. Речь идет, возможно, о Венгрии, Румынии, Словакии. Для Трампа это будет означать, что в рамках Евросоюза он будет обладать неким блокирующим пакетом. Для нас тоже важно, что будет находиться с той стороны Украины.- Вы имеете в виду пояс восточноевропейских государств?- Я имею в виду санитарную зону из восточноевропейских стран. У нас есть и конкретные интересы в Прибалтике, которые заключаются в том, чтобы там перестали дискриминировать русскоязычное меньшинство. И свободный допуск русских в публичное пространство этих стран тоже должен быть предметом договоренностей. Мы не должны жалеть прибалтов. Наш тридцатилетний опыт говорит о том, что советский подход к этим странам был чрезмерно мягок. Мы должны вынудить их вести себя прилично, не посягая на их статус в НАТО и ЕС. А невступление Украины и Молдовы в НАТО — это вопрос, который вообще не может быть предметом обсуждения. Это должно гарантироваться противоположной стороной.Также на эту тему Последний "Рамштайн" перед возвращением Трампа. Или вообще последний?

https://ukraina.ru/20250110/1060188640.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, молдавия, дональд трамп, владимир брутер, владимир путин, ес, нато, украина.ру, харьков, харьковская область