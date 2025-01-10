В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области - 10.01.2025 Украина.ру
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В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области
В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области - 10.01.2025 Украина.ру
В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области
В случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать". Не нужно расстраиваться, что ее еще не освободили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
2025-01-10T05:30
2025-01-10T05:30
новости
курская область
донецкая народная республика
днепр
александр казаков
всу
вс рф
курск
освобождение
сво
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Сегодня однозначно стало понятно, что мы не воюем за территорию. Армия вообще никогда не воюет за территорию. Территория – это вопрос политиков. Задача армии – нанести военное поражение противнику. Неважно, где и когда это произойдет, указал эксперт.Кстати, основной водораздельный хребет (Донецкий кряж) ВС РФ уже прошли. Сейчас войска покатятся по направлению к Днепру, а там начинается просто голая степь, отметил политолог.Этот расчет был грамотный. Российское командование сделало то же самое, начав в мае 2024 года наступление на Волчанск. И в случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать", указал он.То есть ВС РФ не сделали Курск главным направлением. А украинская армия это сделала. "Сколько мы там вражеской техники наколотили. Мы за "Хаймерсами" охотимся месяцами, а в Курской области за неделю шесть штук поразили", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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курская область
донецкая народная республика
днепр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, донецкая народная республика, днепр, александр казаков, всу, вс рф, курск, освобождение, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Донецкая Народная Республика, Днепр, Александр Казаков, ВСУ, ВС РФ, Курск, освобождение, СВО, детали, Спецоперация

В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области

05:30 10.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать". Не нужно расстраиваться, что ее еще не освободили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
Сегодня однозначно стало понятно, что мы не воюем за территорию. Армия вообще никогда не воюет за территорию. Территория – это вопрос политиков. Задача армии – нанести военное поражение противнику. Неважно, где и когда это произойдет, указал эксперт.
Кстати, основной водораздельный хребет (Донецкий кряж) ВС РФ уже прошли. Сейчас войска покатятся по направлению к Днепру, а там начинается просто голая степь, отметил политолог.
"Я бы еще хотел уточнить насчет Курской области. Не расстраивайтесь, что мы ее до сих пор не освободили. Мы же в этом переиграли Украину. Логика врага была в чем? Они совершают этот пиратский рейд, в общественном мнении России начинается ад ("Впервые с 1945 года враг на нашей территории"), и Москва будет вынуждена любой ценой ее освобождать", — подчеркнул Казаков.
Этот расчет был грамотный. Российское командование сделало то же самое, начав в мае 2024 года наступление на Волчанск. И в случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать", указал он.
То есть ВС РФ не сделали Курск главным направлением. А украинская армия это сделала. "Сколько мы там вражеской техники наколотили. Мы за "Хаймерсами" охотимся месяцами, а в Курской области за неделю шесть штук поразили", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Вчера, 16:30
После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.
 
НовостиКурская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепрАлександр КазаковВСУВС РФКурскосвобождениеСВОдеталиСпецоперация
 
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