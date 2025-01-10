В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
В случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать". Не нужно расстраиваться, что ее еще не освободили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков
Сегодня однозначно стало понятно, что мы не воюем за территорию. Армия вообще никогда не воюет за территорию. Территория – это вопрос политиков. Задача армии – нанести военное поражение противнику. Неважно, где и когда это произойдет, указал эксперт.
Кстати, основной водораздельный хребет (Донецкий кряж) ВС РФ уже прошли. Сейчас войска покатятся по направлению к Днепру, а там начинается просто голая степь, отметил политолог.
"Я бы еще хотел уточнить насчет Курской области. Не расстраивайтесь, что мы ее до сих пор не освободили. Мы же в этом переиграли Украину. Логика врага была в чем? Они совершают этот пиратский рейд, в общественном мнении России начинается ад ("Впервые с 1945 года враг на нашей территории"), и Москва будет вынуждена любой ценой ее освобождать", — подчеркнул Казаков.
Этот расчет был грамотный. Российское командование сделало то же самое, начав в мае 2024 года наступление на Волчанск. И в случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать", указал он.
То есть ВС РФ не сделали Курск главным направлением. А украинская армия это сделала. "Сколько мы там вражеской техники наколотили. Мы за "Хаймерсами" охотимся месяцами, а в Курской области за неделю шесть штук поразили", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:30После Курахово: на запад, в степи Днепропетровщины, или на север – на Краматорск и Славянск?После того, как 6 января российское командование объявило о полном освобождении Курахово, города к западу от Донецка, из района которого в течение почти трех лет обстреливались западные окраины столицы ДНР, встал вопрос о том, в каком направлении дальше будет развиваться российское наступление.