https://ukraina.ru/20250110/1060173451.html

В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области

В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области - 10.01.2025 Украина.ру

В этом мы переиграли Украину: политолог о том, почему ВС РФ не поддались на провокацию в Курской области

В случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать". Не нужно расстраиваться, что ее еще не освободили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков

2025-01-10T05:30

2025-01-10T05:30

2025-01-10T05:30

новости

курская область

донецкая народная республика

днепр

александр казаков

всу

вс рф

курск

освобождение

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059628867_0:1:3090:1739_1920x0_80_0_0_eb7db2718169073578f99ba87386ae44.jpg.webp

Сегодня однозначно стало понятно, что мы не воюем за территорию. Армия вообще никогда не воюет за территорию. Территория – это вопрос политиков. Задача армии – нанести военное поражение противнику. Неважно, где и когда это произойдет, указал эксперт.Кстати, основной водораздельный хребет (Донецкий кряж) ВС РФ уже прошли. Сейчас войска покатятся по направлению к Днепру, а там начинается просто голая степь, отметил политолог.Этот расчет был грамотный. Российское командование сделало то же самое, начав в мае 2024 года наступление на Волчанск. И в случае с Курской областью ВС РФ не поддались на провокацию и сказали: "Воевать так воевать", указал он.То есть ВС РФ не сделали Курск главным направлением. А украинская армия это сделала. "Сколько мы там вражеской техники наколотили. Мы за "Хаймерсами" охотимся месяцами, а в Курской области за неделю шесть штук поразили", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — в материале Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060163417.html

курская область

донецкая народная республика

днепр

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, донецкая народная республика, днепр, александр казаков, всу, вс рф, курск, освобождение, сво, детали, спецоперация