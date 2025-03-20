https://ukraina.ru/20250320/1061937638.html

Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины

Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины - 20.03.2025 Украина.ру

Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины

Евросоюз военной и иной помощью нынешнему руководству Украине стремится сорвать урегулирование украинской проблемы. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-20T19:03

2025-03-20T19:03

2025-03-20T19:03

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По словам официального представителя МИД России, положения новой оборонной стратегии Евросоюза, предусматривающие военную помощь Киеву, говорят о намерении ЕС сорвать российско-американский процесс урегулирования украинской проблемы.Она отметила, глава евродипломатии Кая Каллас на состоявшемся 17 марта заседании Совета Евросоюза по иностранным делам предложила обсудить возможность выделить в 2025 году на нужды ВСУ не менее 20 млрд евро, а лучше – 40 млрд евро.Она обратила внимание на противоречия в политике Брюсселя. В частности – на демонстративную поддержку возможных договорённостей о прекращении огня в зоне СВО с зашоренной агрессивной провоенной позицией Евросоюза и его курсом на собственную милитаризацию.Захарова также подвергла критике непоследовательность официального Вашингтона. По её словам, поставки американских вооружений для ВСУ противоречат заявлениями США о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса.По её мнению, искренне желающие достичь мира на Украине будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды", коей в Москве считают нынешнее руководство Украины.Тем временем Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине

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