Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины - 20.03.2025 Украина.ру
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Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины
Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины - 20.03.2025 Украина.ру
Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины
Евросоюз военной и иной помощью нынешнему руководству Украине стремится сорвать урегулирование украинской проблемы. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-20T19:03
2025-03-20T19:03
новости
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сша
мария захарова
ес
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милитаризация
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По словам официального представителя МИД России, положения новой оборонной стратегии Евросоюза, предусматривающие военную помощь Киеву, говорят о намерении ЕС сорвать российско-американский процесс урегулирования украинской проблемы.Она отметила, глава евродипломатии Кая Каллас на состоявшемся 17 марта заседании Совета Евросоюза по иностранным делам предложила обсудить возможность выделить в 2025 году на нужды ВСУ не менее 20 млрд евро, а лучше – 40 млрд евро.Она обратила внимание на противоречия в политике Брюсселя. В частности – на демонстративную поддержку возможных договорённостей о прекращении огня в зоне СВО с зашоренной агрессивной провоенной позицией Евросоюза и его курсом на собственную милитаризацию.Захарова также подвергла критике непоследовательность официального Вашингтона. По её словам, поставки американских вооружений для ВСУ противоречат заявлениями США о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса.По её мнению, искренне желающие достичь мира на Украине будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды", коей в Москве считают нынешнее руководство Украины.Тем временем Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
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новости, россия, украина, сша, мария захарова, ес, всу, милитаризация, сво, переговоры, мид рф, каллас кая, военная помощь
Новости, Россия, Украина, США, Мария Захарова, ЕС, ВСУ, милитаризация, СВО, переговоры, МИД РФ, Каллас Кая, военная помощь

Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины

19:03 20.03.2025
 
© X / U.S. Embassy Kyiv
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© X / U.S. Embassy Kyiv
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Евросоюз военной и иной помощью нынешнему руководству Украине стремится сорвать урегулирование украинской проблемы. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД России, положения новой оборонной стратегии Евросоюза, предусматривающие военную помощь Киеву, говорят о намерении ЕС сорвать российско-американский процесс урегулирования украинской проблемы.
"Всё это наглядно свидетельствует о неизменности взятого руководством Европейского союза и большинства его членов курса на подрыв российско-американских усилий по выстраиванию диалога для поиска путей мирного урегулирования и украинского конфликта", - констатировала Захарова.
Она отметила, глава евродипломатии Кая Каллас на состоявшемся 17 марта заседании Совета Евросоюза по иностранным делам предложила обсудить возможность выделить в 2025 году на нужды ВСУ не менее 20 млрд евро, а лучше – 40 млрд евро.
"Похоже, еэсовский Брюссель по-прежнему не в состоянии сам себе чётко ответить на вопросы, в том числе какие функции Евросоюз мог бы выполнить в контексте новой динамики вокруг украинского кризиса", - сказала Захарова.
Она обратила внимание на противоречия в политике Брюсселя. В частности – на демонстративную поддержку возможных договорённостей о прекращении огня в зоне СВО с зашоренной агрессивной провоенной позицией Евросоюза и его курсом на собственную милитаризацию.
Кая Каллас
14:32
ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – КалласЕвросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
Захарова также подвергла критике непоследовательность официального Вашингтона. По её словам, поставки американских вооружений для ВСУ противоречат заявлениями США о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса.
"Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования", - отметила официальный представитель МИД России.
По её мнению, искренне желающие достичь мира на Украине будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды", коей в Москве считают нынешнее руководство Украины.
Тем временем Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
 
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