СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061934828.html
СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал
СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал - 20.03.2025 Украина.ру
СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал
Каждый антиукраинский шаг президента США Дональда Трампа местные "патриоты" отмечают шквалом обсуждений о том, что он якобы является завербованным Кремлем агентом "Красновым". После того, накануне лидер США потребовал от Киева отдать ему атомные электростанции, Киев24 даже обратился к экс-сотруднику СБУ Ивану Ступаку за подтверждением "вербовки"
2025-03-20T17:02
2025-03-20T17:02
новости
сша
россия
москва
дональд трамп
краснов
владимир зеленский
кгб
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061934515_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_55c40697b652aa3eadbbfad14bf64d67.jpg
Однако бывший сотрудник украинских спецслужб журналистов не порадовал, сказав, что версия о том, что Трамп - агент КГБ не выдерживает никакой критики.Ступак добавил, что для вербовки русским нужен был и какой-то компромат, за который удалось бы "держать" Трампа, однако ничего подобного даже при пристальном рассмотрении не находится. В то же время он предположил, что Трамп мог "сойтись" с россиянами благодаря деньгам."Есть такое мнение, что когда Трамп несколько раз был на грани банкротства, именно благодаря русской мафии ему удавалось удержаться на плаву, его казино использовалось в качестве обналичивания. Туда нагоняли клиентуру в виде бывших граждан Советского Союза, которые проживали на Брайтон Бич или где-то еще, и делали ему кассу", - заявил Ступак.Откуда взялся миф о том, что Трамп - завербованный Кремлем агент "Краснов"?Ранее бывший офицер КГБ Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован в качестве агента Москвы в 1980-х годах, и ему было присвоено кодовое имя "Краснов".Большинство пользователей посмеялось над этими публикациями, но не все. Например, член британского консервативного парламента Грэм Стюарт написал в своих соцсетях: "Мы должны рассмотреть возможность того, что президент Трамп является российским агентом".Гипотетические вязи Трампа с Россией изучал и специальный прокурор Роберт Мюллер. В своем докладе о вмешательстве РФ в американские выборы было указано, что не было "установлено, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы"."Я никогда не работал на Россию. Это позор, что вы вообще задаете этот вопрос. Это все большой и жирный обман", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о своей связи с Москвой.На Украине уже стало "доброй традицией" назначать агентами Кремля всех, кто не кланяется киевскому режиму и честно ведет себя по отношению к РФ. И каждый шаг Трампа действительно такой, например, на днях стало известно, что США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России, ранее глава США потребовал от Владимира Зеленского редкоземельные металлы, а накануне еще и украинские атомные станции.О том, почему тема АЭС всплыла именно сейчас, выяснили авторы издания Украина.ру. Свои выводы они представили в материале Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе.
https://ukraina.ru/20250226/1061379478.html
сша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061934515_70:0:1137:800_1920x0_80_0_0_c67fb38c7e58ba1d3d46e5700d9d5ace.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, москва, дональд трамп, краснов, владимир зеленский, кгб, сбу
Новости, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Зеленский, КГБ, СБУ

СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал

17:02 20.03.2025
 
© Екатерина Зиборова/Украина.ру
© Екатерина Зиборова/Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Каждый антиукраинский шаг президента США Дональда Трампа местные "патриоты" отмечают шквалом обсуждений о том, что он якобы является завербованным Кремлем агентом "Красновым". После того, накануне лидер США потребовал от Киева отдать ему атомные электростанции, Киев24 даже обратился к экс-сотруднику СБУ Ивану Ступаку за подтверждением "вербовки"
Однако бывший сотрудник украинских спецслужб журналистов не порадовал, сказав, что версия о том, что Трамп - агент КГБ не выдерживает никакой критики.

"Как по мне, это выглядит как бред, я в это не верю", - отметил Ступак, пояснив, что если бы русские и собрались взять столь "крупную рыбу", то дело с ним явно бы имели мастодонты КГБ, а не то мелкое управление этого ведомство, которое этим хвастается.

Ступак добавил, что для вербовки русским нужен был и какой-то компромат, за который удалось бы "держать" Трампа, однако ничего подобного даже при пристальном рассмотрении не находится. В то же время он предположил, что Трамп мог "сойтись" с россиянами благодаря деньгам.
"Есть такое мнение, что когда Трамп несколько раз был на грани банкротства, именно благодаря русской мафии ему удавалось удержаться на плаву, его казино использовалось в качестве обналичивания. Туда нагоняли клиентуру в виде бывших граждан Советского Союза, которые проживали на Брайтон Бич или где-то еще, и делали ему кассу", - заявил Ступак.
Откуда взялся миф о том, что Трамп - завербованный Кремлем агент "Краснов"?
Ранее бывший офицер КГБ Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован в качестве агента Москвы в 1980-х годах, и ему было присвоено кодовое имя "Краснов".
Большинство пользователей посмеялось над этими публикациями, но не все. Например, член британского консервативного парламента Грэм Стюарт написал в своих соцсетях: "Мы должны рассмотреть возможность того, что президент Трамп является российским агентом".
Гипотетические вязи Трампа с Россией изучал и специальный прокурор Роберт Мюллер. В своем докладе о вмешательстве РФ в американские выборы было указано, что не было "установлено, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы".
"Я никогда не работал на Россию. Это позор, что вы вообще задаете этот вопрос. Это все большой и жирный обман", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о своей связи с Москвой.
На Украине уже стало "доброй традицией" назначать агентами Кремля всех, кто не кланяется киевскому режиму и честно ведет себя по отношению к РФ. И каждый шаг Трампа действительно такой, например, на днях стало известно, что США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России, ранее глава США потребовал от Владимира Зеленского редкоземельные металлы, а накануне еще и украинские атомные станции.
О том, почему тема АЭС всплыла именно сейчас, выяснили авторы издания Украина.ру. Свои выводы они представили в материале Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 17:26
Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТОСША воздержались от участия в совместном заявлении стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом 26 февраля написало издание Reuters со ссылкой на собственные неназванные источники
 
НовостиСШАРоссияМоскваДональд ТрампКрасновВладимир ЗеленскийКГБСБУ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу
18:12Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ
18:12Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
17:45Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
17:38Машину Бородая атаковал дрон ВСУ
17:27Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
17:20Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине
17:15Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко
17:02СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал
17:02Центробанк России отчитался за рост резервов
16:57Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
16:34Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
16:24Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
16:16В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента
16:00Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру
15:57"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели
15:56Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
15:31Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих
15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
Лента новостейМолния