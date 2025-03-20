https://ukraina.ru/20250320/1061934828.html

СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал

СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал - 20.03.2025 Украина.ру

СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал

Каждый антиукраинский шаг президента США Дональда Трампа местные "патриоты" отмечают шквалом обсуждений о том, что он якобы является завербованным Кремлем агентом "Красновым". После того, накануне лидер США потребовал от Киева отдать ему атомные электростанции, Киев24 даже обратился к экс-сотруднику СБУ Ивану Ступаку за подтверждением "вербовки"

2025-03-20T17:02

2025-03-20T17:02

2025-03-20T17:02

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Однако бывший сотрудник украинских спецслужб журналистов не порадовал, сказав, что версия о том, что Трамп - агент КГБ не выдерживает никакой критики.Ступак добавил, что для вербовки русским нужен был и какой-то компромат, за который удалось бы "держать" Трампа, однако ничего подобного даже при пристальном рассмотрении не находится. В то же время он предположил, что Трамп мог "сойтись" с россиянами благодаря деньгам."Есть такое мнение, что когда Трамп несколько раз был на грани банкротства, именно благодаря русской мафии ему удавалось удержаться на плаву, его казино использовалось в качестве обналичивания. Туда нагоняли клиентуру в виде бывших граждан Советского Союза, которые проживали на Брайтон Бич или где-то еще, и делали ему кассу", - заявил Ступак.Откуда взялся миф о том, что Трамп - завербованный Кремлем агент "Краснов"?Ранее бывший офицер КГБ Альнур Мусаев заявил, что президент США Дональд Трамп был завербован в качестве агента Москвы в 1980-х годах, и ему было присвоено кодовое имя "Краснов".Большинство пользователей посмеялось над этими публикациями, но не все. Например, член британского консервативного парламента Грэм Стюарт написал в своих соцсетях: "Мы должны рассмотреть возможность того, что президент Трамп является российским агентом".Гипотетические вязи Трампа с Россией изучал и специальный прокурор Роберт Мюллер. В своем докладе о вмешательстве РФ в американские выборы было указано, что не было "установлено, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы"."Я никогда не работал на Россию. Это позор, что вы вообще задаете этот вопрос. Это все большой и жирный обман", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о своей связи с Москвой.На Украине уже стало "доброй традицией" назначать агентами Кремля всех, кто не кланяется киевскому режиму и честно ведет себя по отношению к РФ. И каждый шаг Трампа действительно такой, например, на днях стало известно, что США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России, ранее глава США потребовал от Владимира Зеленского редкоземельные металлы, а накануне еще и украинские атомные станции.О том, почему тема АЭС всплыла именно сейчас, выяснили авторы издания Украина.ру. Свои выводы они представили в материале Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе.

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новости, сша, россия, москва, дональд трамп, краснов, владимир зеленский, кгб, сбу