https://ukraina.ru/20250320/1061938451.html

Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ

Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру

Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ

На сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир". Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-03-20T20:45

2025-03-20T20:45

2025-03-20T21:30

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У группировки ВСУ в Олешне и Горнале еще есть пути отхода. А у еще нескольких сотен украинских солдат, бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю, рассказал эксперт.Скорее всего, именно этих военнослужащих украинской армии имел в виду Трамп, когда говорил о 2,5 тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, но сейчас их количество снижается, отметил Онуфриенко.Ранее президент России Владимир Путин, посетив группировку ВС РФ, которая действует в Курской области, предложил подумать над созданием зоны безопасности вдоль государственной границы."Не берусь интерпретировать слова Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир", – сказал Онуфриенко.Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил обозреватель. Из этих городов можно обстреливать на очень солидную глубину российскую территорию, из Харькова ВСУ могут наносить удары по Белгороду, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".

https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

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