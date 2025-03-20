Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру
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Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ
Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру
Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ
На сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир". Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-03-20T20:45
2025-03-20T21:30
новости
харьков
россия
сумы
михаил онуфриенко
курская область
обстрелы
харьковская область
белгород
вс рф
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У группировки ВСУ в Олешне и Горнале еще есть пути отхода. А у еще нескольких сотен украинских солдат, бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю, рассказал эксперт.Скорее всего, именно этих военнослужащих украинской армии имел в виду Трамп, когда говорил о 2,5 тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, но сейчас их количество снижается, отметил Онуфриенко.Ранее президент России Владимир Путин, посетив группировку ВС РФ, которая действует в Курской области, предложил подумать над созданием зоны безопасности вдоль государственной границы."Не берусь интерпретировать слова Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир", – сказал Онуфриенко.Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил обозреватель. Из этих городов можно обстреливать на очень солидную глубину российскую территорию, из Харькова ВСУ могут наносить удары по Белгороду, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html
харьков
россия
сумы
курская область
харьковская область
белгород
суджа
малая локня
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новости, харьков, россия, сумы, михаил онуфриенко, курская область, обстрелы, харьковская область, белгород, вс рф, всу, суджа, граница, малая локня, сво, спецоперация, наступление
Новости, Харьков, Россия, Сумы, Михаил Онуфриенко, Курская область, обстрелы, Харьковская область, Белгород, ВС РФ, ВСУ, Суджа, граница, Малая Локня, СВО, Спецоперация, наступление

Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ

20:45 20.03.2025 (обновлено: 21:30 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир". Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
У группировки ВСУ в Олешне и Горнале еще есть пути отхода. А у еще нескольких сотен украинских солдат, бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю, рассказал эксперт.
Скорее всего, именно этих военнослужащих украинской армии имел в виду Трамп, когда говорил о 2,5 тысячи бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, но сейчас их количество снижается, отметил Онуфриенко.
"Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели", – уточнил собеседник Украина.ру.
Ранее президент России Владимир Путин, посетив группировку ВС РФ, которая действует в Курской области, предложил подумать над созданием зоны безопасности вдоль государственной границы.
"Не берусь интерпретировать слова Верховного главнокомандующего, потому что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. На столько бьют чешские РСЗО "Вампир", – сказал Онуфриенко.
Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил обозреватель. Из этих городов можно обстреливать на очень солидную глубину российскую территорию, из Харькова ВСУ могут наносить удары по Белгороду, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
16:53
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их техникуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиХарьковРоссияСумыМихаил ОнуфриенкоКурская областьобстрелыХарьковская областьБелгородВС РФВСУСуджаграницаМалая ЛокняСВОСпецоперациянаступление
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ
20:30"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград
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