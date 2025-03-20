https://ukraina.ru/20250320/1061935047.html

Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада

Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада - 20.03.2025 Украина.ру

Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада

На Запорожском фронте оживление. После освобождения села Степного/Степового российские подразделения также вошли в населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки. Последние находятся на дороге к западу от Орехова. О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, которая постоянно возит туда гуманитарку

2025-03-20T17:27

2025-03-20T17:27

2025-03-20T17:27

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Понятно, что российское наступление в этих местах - это часть весеннего военного плана по освобождению Орехова. Переход под российский контроль всех вышеперечисленных населённых пунктов явилось, прежде всего, следствием ослабления украинского фронта из-за переброски командованием ВСУ некоторых подразделений, базировавшихся в этих местах, на другие участки.Орехов - крупнейший украинский логистический центр и узел обороны на Запорожском фронте. Он находится на развилке дорог, одна из которых ведет в Запорожье. Это примерно 63 км. Сейчас он, по сообщениям СМИ, разрушен на 80%. Население еще в 2023 году составляло 1000-1500 человек. Площадь города всего 10 кв. км (для сравнения: площать Угледара - всего 1,5 кв.км). Высота, на которой он находится, составляет 52 м (Угледар – 187 м).Именно Орехов в 2023 году, летом, стал центром и опорой украинского "контрнаступа" на Токмак и Мелитополь. Однако, все, что смогли захватить украинцы – это село Работино, и то только в конце августа, после трехмесячных ожесточенных боев. В середине 2024 года село снова было освобождено российской армией.В лоб Орехов штурмовать, естественно, никто не будет."Дело в том, что с 2022 года город был превращен в серьезный узел обороны. Там все забетонировано. Наши разведчики из одного из полков, которые там воюют, рассказывали мне, чтобы подчеркнуть, насколько там серьезны укрепления, что танк на окраине Орехова въезжает в бетонированный тоннель, выезжает на украинские позиции, а потом, отстрелявшись, уезжает обратно. Поэтому взятие Степного и Щербаков – это обход Орехова с запада. Видимо, сейчас оживет наш фронт и под Пологами, которые находятся восточнее Орехова. Сейчас наши там активно восстанавливают мосты. Так что будем этот город окружать, а не брать в лоб", - уверена Елена Бобкова.По ее словам, никто также не будет брать в лоб и другой узел украинской обороны – столицу батьки Махно Гуляйполе. ВС РФ пойдут на него, скорее, не с юга, а с востока со стороны Великой Новоселки/Большой Новоселки.Что касается Запорожья, то, понятно, что он должен быть и будет освобожден, так как под украинской оккупацией этот областной центр оставаться не может: или украинцы его вернут сами под давлением Трампа, или его освободим мы. Первый этап такого освобождения – овладение Ореховым.Бобкова считает, что Запорожье – это огромный город, и сейчас сил для его освобождения нет. Тут нужны либо дополнительные добровольческие резервы, либо вторая волна мобилизации. Скорее всего, город в итоге обложат со всех сторон и будут методично – артиллерийскими и ракетными ударами – зачищать в надежде на то, что его оборона рано или поздно падет."Запорожье, в отличие от Днепропетровска, в основном находится на левом берегу. С правым берегом его связывают мосты, которые сразу будут уничтожены, как только мы к нему приблизимся. Но из Запорожья никто не будет делать еще один Мариуполь. Его просто возьмут в осаду, а там посмотрят", - полагает Бобкова.Читайте также текст Александра Чаленко "Здесь все друг друга знают": о пользе народного ВПК

https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html

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эксклюзив, запорожье, орехов, александр чаленко, россия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, впк