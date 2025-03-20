Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада - 20.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250320/1061935047.html
Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада - 20.03.2025 Украина.ру
Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
На Запорожском фронте оживление. После освобождения села Степного/Степового российские подразделения также вошли в населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки. Последние находятся на дороге к западу от Орехова. О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, которая постоянно возит туда гуманитарку
2025-03-20T17:27
2025-03-20T17:27
эксклюзив
запорожье
орехов
александр чаленко
россия
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061842309_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_313439d033b948dbada14ba231ee7351.jpg.webp
Понятно, что российское наступление в этих местах - это часть весеннего военного плана по освобождению Орехова. Переход под российский контроль всех вышеперечисленных населённых пунктов явилось, прежде всего, следствием ослабления украинского фронта из-за переброски командованием ВСУ некоторых подразделений, базировавшихся в этих местах, на другие участки.Орехов - крупнейший украинский логистический центр и узел обороны на Запорожском фронте. Он находится на развилке дорог, одна из которых ведет в Запорожье. Это примерно 63 км. Сейчас он, по сообщениям СМИ, разрушен на 80%. Население еще в 2023 году составляло 1000-1500 человек. Площадь города всего 10 кв. км (для сравнения: площать Угледара - всего 1,5 кв.км). Высота, на которой он находится, составляет 52 м (Угледар – 187 м).Именно Орехов в 2023 году, летом, стал центром и опорой украинского "контрнаступа" на Токмак и Мелитополь. Однако, все, что смогли захватить украинцы – это село Работино, и то только в конце августа, после трехмесячных ожесточенных боев. В середине 2024 года село снова было освобождено российской армией.В лоб Орехов штурмовать, естественно, никто не будет."Дело в том, что с 2022 года город был превращен в серьезный узел обороны. Там все забетонировано. Наши разведчики из одного из полков, которые там воюют, рассказывали мне, чтобы подчеркнуть, насколько там серьезны укрепления, что танк на окраине Орехова въезжает в бетонированный тоннель, выезжает на украинские позиции, а потом, отстрелявшись, уезжает обратно. Поэтому взятие Степного и Щербаков – это обход Орехова с запада. Видимо, сейчас оживет наш фронт и под Пологами, которые находятся восточнее Орехова. Сейчас наши там активно восстанавливают мосты. Так что будем этот город окружать, а не брать в лоб", - уверена Елена Бобкова.По ее словам, никто также не будет брать в лоб и другой узел украинской обороны – столицу батьки Махно Гуляйполе. ВС РФ пойдут на него, скорее, не с юга, а с востока со стороны Великой Новоселки/Большой Новоселки.Что касается Запорожья, то, понятно, что он должен быть и будет освобожден, так как под украинской оккупацией этот областной центр оставаться не может: или украинцы его вернут сами под давлением Трампа, или его освободим мы. Первый этап такого освобождения – овладение Ореховым.Бобкова считает, что Запорожье – это огромный город, и сейчас сил для его освобождения нет. Тут нужны либо дополнительные добровольческие резервы, либо вторая волна мобилизации. Скорее всего, город в итоге обложат со всех сторон и будут методично – артиллерийскими и ракетными ударами – зачищать в надежде на то, что его оборона рано или поздно падет."Запорожье, в отличие от Днепропетровска, в основном находится на левом берегу. С правым берегом его связывают мосты, которые сразу будут уничтожены, как только мы к нему приблизимся. Но из Запорожья никто не будет делать еще один Мариуполь. Его просто возьмут в осаду, а там посмотрят", - полагает Бобкова.Читайте также текст Александра Чаленко "Здесь все друг друга знают": о пользе народного ВПК
https://ukraina.ru/20250317/1061834653.html
запорожье
орехов
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061842309_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_05cca227acdfdc068116528c055a542e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожье, орехов, александр чаленко, россия, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, впк
Эксклюзив, Запорожье, Орехов, Александр Чаленко, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВПК

Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада

17:27 20.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Запорожском фронте оживление. После освобождения села Степного/Степового российские подразделения также вошли в населенные пункты Щербаки и Малые Щербаки. Последние находятся на дороге к западу от Орехова. О ситуации на фронте изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова, которая постоянно возит туда гуманитарку
Понятно, что российское наступление в этих местах - это часть весеннего военного плана по освобождению Орехова. Переход под российский контроль всех вышеперечисленных населённых пунктов явилось, прежде всего, следствием ослабления украинского фронта из-за переброски командованием ВСУ некоторых подразделений, базировавшихся в этих местах, на другие участки.
Орехов - крупнейший украинский логистический центр и узел обороны на Запорожском фронте. Он находится на развилке дорог, одна из которых ведет в Запорожье. Это примерно 63 км. Сейчас он, по сообщениям СМИ, разрушен на 80%. Население еще в 2023 году составляло 1000-1500 человек. Площадь города всего 10 кв. км (для сравнения: площать Угледара - всего 1,5 кв.км). Высота, на которой он находится, составляет 52 м (Угледар – 187 м).
Именно Орехов в 2023 году, летом, стал центром и опорой украинского "контрнаступа" на Токмак и Мелитополь. Однако, все, что смогли захватить украинцы – это село Работино, и то только в конце августа, после трехмесячных ожесточенных боев. В середине 2024 года село снова было освобождено российской армией.
В лоб Орехов штурмовать, естественно, никто не будет.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 07:13
Пять условий "Вечного мира" России с УкраинойЛично я отношусь к скептикам, которые считают, что из мирных инициатив Трампа, который искренне хочет добиться мира на Украине, ничего не выйдет. Почему? Потому что для того, чтобы установился мир, России надо добиться нижеперечисленных целей, на что Украина и Западная Европа не пойдут
"Дело в том, что с 2022 года город был превращен в серьезный узел обороны. Там все забетонировано. Наши разведчики из одного из полков, которые там воюют, рассказывали мне, чтобы подчеркнуть, насколько там серьезны укрепления, что танк на окраине Орехова въезжает в бетонированный тоннель, выезжает на украинские позиции, а потом, отстрелявшись, уезжает обратно. Поэтому взятие Степного и Щербаков – это обход Орехова с запада. Видимо, сейчас оживет наш фронт и под Пологами, которые находятся восточнее Орехова. Сейчас наши там активно восстанавливают мосты. Так что будем этот город окружать, а не брать в лоб", - уверена Елена Бобкова.
По ее словам, никто также не будет брать в лоб и другой узел украинской обороны – столицу батьки Махно Гуляйполе. ВС РФ пойдут на него, скорее, не с юга, а с востока со стороны Великой Новоселки/Большой Новоселки.
Что касается Запорожья, то, понятно, что он должен быть и будет освобожден, так как под украинской оккупацией этот областной центр оставаться не может: или украинцы его вернут сами под давлением Трампа, или его освободим мы. Первый этап такого освобождения – овладение Ореховым.
Бобкова считает, что Запорожье – это огромный город, и сейчас сил для его освобождения нет. Тут нужны либо дополнительные добровольческие резервы, либо вторая волна мобилизации. Скорее всего, город в итоге обложат со всех сторон и будут методично – артиллерийскими и ракетными ударами – зачищать в надежде на то, что его оборона рано или поздно падет.
"Запорожье, в отличие от Днепропетровска, в основном находится на левом берегу. С правым берегом его связывают мосты, которые сразу будут уничтожены, как только мы к нему приблизимся. Но из Запорожья никто не будет делать еще один Мариуполь. Его просто возьмут в осаду, а там посмотрят", - полагает Бобкова.
Читайте также текст Александра Чаленко "Здесь все друг друга знают": о пользе народного ВПК
 
ЭксклюзивЗапорожьеОреховАлександр ЧаленкоРоссияДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы УкраиныВПК
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу
18:12Сын Чикатило решил продолжить дело отца в рядах ВСУ, но скоро он встретится с ВС РФ
18:12Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
17:45Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
17:38Машину Бородая атаковал дрон ВСУ
17:27Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
17:20Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине
17:15Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко
17:02СМИ Украины потребовали от экс-сотрудника СБУ доказать, что Трамп - агент Кремля. Ответ их шокировал
17:02Центробанк России отчитался за рост резервов
16:57Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку
16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
16:34Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
16:24Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
16:16В Дубае нашли искалеченную украинскую модель, работавшую на российского иноагента
16:00Уроженец Житомира, первым из советских граждан получивший Grammy. 110 лет Святославу Рихтеру
15:57"Европа? На периферию!" "Война? Пошлем миротворцев!" "Деньги? Берите российские!" и другие цитаты недели
15:56Незаконно находящиеся в России граждане Украины должны уехать или легализоваться – указ президента
15:31Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащих
15:11Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
Лента новостейМолния