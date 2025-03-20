https://ukraina.ru/20250320/1061935249.html

"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград

"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград - 20.03.2025 Украина.ру

"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград

Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-20T20:30

2025-03-20T20:30

2025-03-20T20:30

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сша

станислав крапивник

адольф гитлер

нато

красная армия

балтийское море

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Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.По мнению Крапивника, у балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград". Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул собеседник Украина.ру."Понимаете, Кенигсберг с самого начала строился в качестве неприступной крепости. Гитлер рассчитывал, что он может продержаться полгода. Но Красная Армия выбила оттуда немцев за две недели. И потеряли они в обороне два раза больше, чем мы в наступлении", — указал Крапивник.Нет ни одного крупного балтийского порта, который Россия не смогла бы (в случае угрозы) оттуда уничтожить, добавил он. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны."Конечно, натовцы могут окружить Калининград. Но только при условии, что мы будем сидеть на месте и ничего не делать. А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, калининград, сша, станислав крапивник, адольф гитлер, нато, красная армия, балтийское море, балтика, нападение, немцы, поляки, псков, война, флот, польша