"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград - 20.03.2025 Украина.ру
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"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград
"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград - 20.03.2025 Украина.ру
"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград
Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-20T20:30
2025-03-20T20:30
новости
россия
калининград
сша
станислав крапивник
адольф гитлер
нато
красная армия
балтийское море
балтика
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Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.По мнению Крапивника, у балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград". Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул собеседник Украина.ру."Понимаете, Кенигсберг с самого начала строился в качестве неприступной крепости. Гитлер рассчитывал, что он может продержаться полгода. Но Красная Армия выбила оттуда немцев за две недели. И потеряли они в обороне два раза больше, чем мы в наступлении", — указал Крапивник.Нет ни одного крупного балтийского порта, который Россия не смогла бы (в случае угрозы) оттуда уничтожить, добавил он. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны."Конечно, натовцы могут окружить Калининград. Но только при условии, что мы будем сидеть на месте и ничего не делать. А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250120/1060360170.html
россия
калининград
сша
балтийское море
балтика
псков
польша
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Новости
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новости, россия, калининград, сша, станислав крапивник, адольф гитлер, нато, красная армия, балтийское море, балтика, нападение, немцы, поляки, псков, война, флот, польша
Новости, Россия, Калининград, США, Станислав Крапивник, Адольф Гитлер, НАТО, Красная Армия, Балтийское море, Балтика, нападение, немцы, поляки, Псков, война, флот, Польша

"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград

20:30 20.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Сейчас эксперты активно обсуждают конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.
По мнению Крапивника, у балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград".
Из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
"Понимаете, Кенигсберг с самого начала строился в качестве неприступной крепости. Гитлер рассчитывал, что он может продержаться полгода. Но Красная Армия выбила оттуда немцев за две недели. И потеряли они в обороне два раза больше, чем мы в наступлении", — указал Крапивник.
Нет ни одного крупного балтийского порта, который Россия не смогла бы (в случае угрозы) оттуда уничтожить, добавил он. А через Кронштадт натовский флот прорваться так же не сможет. Те же немцы не смогли это сделать ни в Первую, ни во Вторую мировые войны.
"Конечно, натовцы могут окружить Калининград. Но только при условии, что мы будем сидеть на месте и ничего не делать. А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
20:45Нужно брать и Сумы, и Харьков: Онуфриенко о том, на какое расстояние от границы надо "отбросить" ВСУ
20:30"Там же сидят русские": офицер ВС США о том, что будет, если поляки попробуют напасть на Калининград
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