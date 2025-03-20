https://ukraina.ru/20250320/1061929900.html

Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт

Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру

Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт

У отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream, то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого ее надо чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-20T20:15

2025-03-20T20:15

2025-03-20T20:15

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По мнению эксперта, американцам было бы выгодно бросить Европу "в огонь войны", США нужна большая европейская война. Об этих идеях еще в 1990-х годах писал "Форбс", когда он был "настоящим деловым журналом", добавил он.По его словам, у США есть отдельный интерес по отношению к России, к Украине и бывшим территориям Украины. Америке было бы выгодно партнерство с российскими компаниями по разработке тех же месторождений, добавил он.Еще у отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream (дословно "трубная"), то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого надо Россию чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку", сказал Крапивник."А нам это надо? Зачем нам снова возвращаться на Запад, чтобы быть там в роли троюродного брата, которого остальная семья за столом даже видеть не хочет?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

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новости, россия, сша, китай, дональд трамп, станислав крапивник, кндр, g8, украина, европа, война, компания, сво