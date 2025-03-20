Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру
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Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт
Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт - 20.03.2025 Украина.ру
Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт
У отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream, то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого ее надо чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-20T20:15
2025-03-20T20:15
новости
россия
сша
китай
дональд трамп
станислав крапивник
кндр
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украина
европа
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По мнению эксперта, американцам было бы выгодно бросить Европу "в огонь войны", США нужна большая европейская война. Об этих идеях еще в 1990-х годах писал "Форбс", когда он был "настоящим деловым журналом", добавил он.По его словам, у США есть отдельный интерес по отношению к России, к Украине и бывшим территориям Украины. Америке было бы выгодно партнерство с российскими компаниями по разработке тех же месторождений, добавил он.Еще у отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream (дословно "трубная"), то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого надо Россию чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку", сказал Крапивник."А нам это надо? Зачем нам снова возвращаться на Запад, чтобы быть там в роли троюродного брата, которого остальная семья за столом даже видеть не хочет?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, китай, дональд трамп, станислав крапивник, кндр, g8, украина, европа, война, компания, сво
Новости, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Станислав Крапивник, КНДР, G8, Украина, Европа, война, компания, СВО

Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт

20:15 20.03.2025
 
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© Public domain
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У отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream, то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого ее надо чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По мнению эксперта, американцам было бы выгодно бросить Европу "в огонь войны", США нужна большая европейская война. Об этих идеях еще в 1990-х годах писал "Форбс", когда он был "настоящим деловым журналом", добавил он.
"То есть они уже 30 лет целенаправленно проводят эту политику. И что-то у них получается. Президенты [США] меняются, а генеральный курс остается", — указал Крапивник.
По его словам, у США есть отдельный интерес по отношению к России, к Украине и бывшим территориям Украины. Америке было бы выгодно партнерство с российскими компаниями по разработке тех же месторождений, добавил он.
Еще у отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream (дословно "трубная"), то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого надо Россию чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку", сказал Крапивник.
"А нам это надо? Зачем нам снова возвращаться на Запад, чтобы быть там в роли троюродного брата, которого остальная семья за столом даже видеть не хочет?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
Алексей Кочетков интервью
07:00
Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав РоссииЕсли администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
 
НовостиРоссияСШАКитайДональд ТрампСтанислав КрапивникКНДРG8УкраинаЕвропавойнакомпанияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт
20:10СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
20:00Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области
19:45США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"
19:44Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ
19:30Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков
19:20Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине
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