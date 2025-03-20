Чтобы оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР, Трамп хочет вернуть ее в "большую восьмерку" — эксперт
© Public domain
© Public domain
У отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream, то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого ее надо чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
По мнению эксперта, американцам было бы выгодно бросить Европу "в огонь войны", США нужна большая европейская война. Об этих идеях еще в 1990-х годах писал "Форбс", когда он был "настоящим деловым журналом", добавил он.
"То есть они уже 30 лет целенаправленно проводят эту политику. И что-то у них получается. Президенты [США] меняются, а генеральный курс остается", — указал Крапивник.
По его словам, у США есть отдельный интерес по отношению к России, к Украине и бывшим территориям Украины. Америке было бы выгодно партнерство с российскими компаниями по разработке тех же месторождений, добавил он.
Еще у отдельных республиканцев есть так называемая pipe dream (дословно "трубная"), то есть "несбыточная мечта" – оторвать Россию от Китая, Ирана и КНДР. Для этого надо Россию чем-то привлечь, поэтому Трамп предлагает вернуть ее в "большую восьмерку", сказал Крапивник.
"А нам это надо? Зачем нам снова возвращаться на Запад, чтобы быть там в роли троюродного брата, которого остальная семья за столом даже видеть не хочет?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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