https://ukraina.ru/20250320/1061936916.html

Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине

Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине - 20.03.2025 Украина.ру

Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине

Сбежавший с Украины народный депутат Артём Дмитрук заявил, что военное положение и мобилизацию на Украине отменят после 9 мая. Встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:36

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Народный депутат Украины Артём Дмитрук, ныне находящийся в Великобритании, сообщил, что после 9 мая украинцев перестанут мобилизовать."Из последнего! Военное положение и мобилизация в Украине до 9 мая 2025 года. Процедура продления — это голосование в Верховной Раде, после — подпись президента. 9 мая военное положение и мобилизация продлены не будут!!! Я вам больше скажу - Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле!" — написал Дмитрук в своём телеграм-канале.По его словам, "на это есть причины". Однако причины нардеп не назвал. Также он рассказал о том, что происходит сейчас в украинских военкоматах."Из важного! В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет "стоп"! Дали инструкции по работе! Инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой. Но, конечно, заработок никто не отменял поэтому ТЦК будут работать пока не будет на них управы", — подытожил Дмитрук.Его заявление прокомментировал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада"."Понятно, что всем нам хотелось бы верить в это. Ситуация в Раде нервная, случаются эксцессы. Но как показало голосование по "легитимности Зеленского", если надо - голоса найдут. Пока баланс такой. Артёму, как и всей оппозиции, конечно, хочется, чтобы поскорее наступил мир. Нам тоже. Но обнадёжить подписчиков таким прогнозом, пока не можем", — отмечалось в публикации канала.При этом авторы канала сообщили, что сейчас в украинских верхах обстановка напряжённая."Только сегодня моделировали ситуацию, имея инсайды и из ОП, и из СБУ, и из Рады. Все на нервах. Зелю и Ермака ненавидят почти все, кроме центральных фигур. Если будет Майдан, за власть никто не выйдет, но пока некому начать. Все боятся. Никто не хочет быть первым. Надеются на мирный мирный план Трампа, чтобы он порешал и вывел всех из этой ж**ы. Поэтому, считаем, что пока мирный план Трампа не провалится и не наступит осознание, что этого супер-варианта уже нет - никто не дернется против Зермаков", — указывается в публикации.Тем временем другие источники сообщают о том, что власти страны недовольны тем, как проходит мобилизация."Наш источник сообщает, что Зеленский и офисные недовольны результатами мобилизации. Идея с привлечением молодёжи за "ништяки" никак не отразилась на количестве привлеченных солдат в армию (скоро власть будет вынуждена снизить возраст мобилизации), а старые методы мобилизации не выполняют план. На фоне растущего СЗЧ (СОЧ — самовольное оставление части — Ред.) и потерь, ВСУ крайне нуждается в живой силе", — сообщил 20 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"Как пояснил каналу источник, украинские военкоматы обходятся стране очень дорого."Как поясняет источник, ТЦК (аналого военкомата — Ред.) обходится очень дорого в содержании, так как штат раздут на максимум. Бюджету страны полицаи тэцэкашники обходятся в миллиарды гривен ежемесячно", — писали авторы канала.Тем временем на Украине продолжается мобилизация. При этом она проходит всё жёстче, вызывая всё большее нарекание рядовых украинцев в соцсетях.Подготовка к переговорамОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 марта заявила, что встречи представителей России и США по украинской проблематике находятся в проработке."Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования. Согласуются и дата, и состав, участники", — отметила она на брифинге.Ранее в этот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем сообщил, что российскую делегацию экспертов на переговорах с американцами по Украине возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа."Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", — заявил Ушаков.Он заявил, что Карасин и Беседа "действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике".Также Ушаков подтвердил, что разговор с Уолтцем состоялся накануне, 19 марта."Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", — заявил помощник президента РФ.По словам Ушакова, он общается с Уолтцем "по телефону регулярно"."Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", — отметил Ушаков.Он также заявил, что в этот раз в русле достигнутой между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом договорённости они с Уолтцем обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря."Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", — рассказал помощник президента России.Ушаков рассказал, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена её членов обнародовали сами американцы."Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", — подытожил Ушаков.Примечательно, что в этот же день, 20 марта, Владимир Зеленский оценил вероятность встреч российской и украинской делегаций."Знаете, это не большая проблема. Был бы результат. Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских... встреча - не проблема", — заявил Зеленский.Так он ответил на вопрос, когда и при каких условиях может состояться непосредственная встреча делегаций Украины и России.О переговорах России и США — в статье Михаила Павлива "Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует".

https://ukraina.ru/20250320/1061923385.html

https://ukraina.ru/20250320/1061919335.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, сша, украина, юрий ушаков, майк уолтц, владимир зеленский, рада, верховная рада, сбу