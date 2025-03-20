Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине - 20.03.2025 Украина.ру
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Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине
Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине - 20.03.2025 Украина.ру
Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине
Пока все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. То, что сейчас предлагают России – это даже не заморозка. Заморозка, это когда все остановились и ничего не делают, а нам предлагают 30-дневное перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-20T19:20
2025-03-20T19:35
новости
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сша
дональд трамп
станислав крапивник
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мир
заморозка
европа
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Сейчас стало понятно, что у президента США Дональда Трампа не так много влияния на своих вассалов из "европейской партии войны", которым нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше, считает эксперт.И эти вассалы Трампа готовы в нее втянуть даже свои страны. Они не хотят идти ни на какой мир, который нужен России (не перемирие), уточнил собеседник Украина.ру.Допустим, поставки оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же США предлагают спутниковые разведданные, указал он."А зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление? То есть пока все идет так, как шло до этого. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, станислав крапивник, перемирие, мир, заморозка, европа, разведданные, оружие, сво, война, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Станислав Крапивник, перемирие, мир, заморозка, Европа, разведданные, оружие, СВО, война, Спецоперация

Они не хотят мира: Крапивник о том, почему "вассалы Трампа" хотят, чтобы продолжалась война на Украине

19:20 20.03.2025 (обновлено: 19:35 20.03.2025)
 
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Пока все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" — это просто слова. То, что сейчас предлагают России – это даже не заморозка. Заморозка, это когда все остановились и ничего не делают, а нам предлагают 30-дневное перемирие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Сейчас стало понятно, что у президента США Дональда Трампа не так много влияния на своих вассалов из "европейской партии войны", которым нужно, чтобы война продолжалась как можно дольше, считает эксперт.
И эти вассалы Трампа готовы в нее втянуть даже свои страны. Они не хотят идти ни на какой мир, который нужен России (не перемирие), уточнил собеседник Украина.ру.
"Более того, то, что нам сейчас предлагают – это даже не заморозка. Заморозка, это когда все остановились и ничего не делают. А нам предлагают 30-дневное перемирие. И Украине при этом будут предоставлять оружие", — подчеркнул Крапивник.
Допустим, поставки оружия еще можно было бы как-то объяснить. Но Украине же США предлагают спутниковые разведданные, указал он.
"А зачем вам спутниковая информация, если вы не собираетесь готовить новое наступление? То есть пока все идет так, как шло до этого. Все эти слова Трампа в духе "Мы хотим мир" это просто слова", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
06:10
Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия ТрампаЭнергетическое перемирие между Украиной и Россией, о котором вечером 18 марта договорились президенты Трамп и Путин, так и не началось. Срыв договорённости был ожидаемым, даже несмотря на то, что отказ от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре выгоден как Москве, так и Киеву в военном плане. Однако на первый план вновь вышла политика.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСтанислав КрапивникперемириемирзаморозкаЕвропаразведданныеоружиеСВОвойнаСпецоперация
 
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