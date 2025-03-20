https://ukraina.ru/20250320/1061923385.html

"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта

"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта - 20.03.2025 Украина.ру

"Извини, Эммануэль", обстрелы, налёты и террор гражданских объектов. Главное на Украине на 13:00 20 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон стремлением помогать Украине может выйти на прямой конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-20T13:04

2025-03-20T13:04

2025-03-20T13:16

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Желание президента Франции Эммануэля Макрона продолжать поддержку Киева может вызвать его конфликт с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Bloomberg."Макрон двигается в сторону конфликта с Трампом из-за продвижения поддержки Украины", — сообщило агентство.По информации Bloomberg, в то время как Трамп в последние недели активизировал усилия по организации прекращения огня на Украине, Макрон провел встречу военачальников из более 30 стран.Стремление Макрона уговорить союзников продолжать поддерживать Киев может привести к его конфликту с Трампом, подчеркнуло агентство.Ранее, украинские СМИ распространили видео общения Владимира Зеленского с журналистами. По время общения Зеленскому внезапно позвонил Макрон."Извини, Эммануэль, у меня разговор с журналистом, я могу позвонить через 15-20 минут?" — ответил на английском Зеленский.После этого один из журналистов задал Зеленскому уточняющий вопрос, только что ли ему звонил французский Макрон."Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся. Раз в день, я бы так сказал, в среднем", — заявил Зеленский.По его словам, сейчас между Украиной и Францией очень тесные отношения, а Макрон "сильно помогает". Зеленский заявил, что "очень благодарен" президенту Франции и обязательно ему перезвонит после общения с журналистами.Обстрелы и налётыУтром 20 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата: 54 БпЛА – над территорией Саратовской области, 40 БпЛА – над территорией Воронежской области, 22 БпЛА – над территорией Белгородской области, 9 БпЛА – над территорией Ростовской области, по 3 БпЛА – над территориями Курской области и Республики Крым, 1 БпЛА – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 33 единицы различных боеприпасов.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, автобус городского маршрута, легковой автомобиль и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки и Ясиноватскому муниципальному округу Пантелеймоновки в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 36 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 3; Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 9; Каховка — 2; Каиры — 3; Днепряны — 4; Алёшки — 2; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Каиры, Каховка, Каменка и Чернянка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо днём сообщил об атаке украинского дрона на детский сад."Киевские террористы атакуют FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района в 40 километрах от ЛБС. Совершенно точно, что это умышленное нападение — завести дрон на такую глубину случайно вражеские операторы не могли", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.По его словам, один украинский прилетел на территорию детсада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Никто не пострадал. Ещё один дрон упал на территории школы."На данный момент бпла обезврежены специалистами. На место происшествия прибыл глава округа. Опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы", — отметил губернатор.Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Последствий нет. В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Октябрьский, сёла Ближнее, Чайки, Черемошное, а также хутор Церковный подверглись атакам 9 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. В хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия, в посёлке Октябрьский — инфраструктурный объект связи предприятия", — писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Дальний, сёла Борки, Долгое, хутора Жердевка и Нижние Мельницы подверглись атакам 24 беспилотников, из которых 12 подавлены и сбиты системой ПВО. В посёлке Дальний повреждены два автомобиля, в селе Долгое — частный дом."Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Борки повреждены 9 частных домов, газовая труба и 7 транспортных средств", — сообщил Гладков.В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и нанесены удары 4 беспилотниками. В селе Тишанка повреждены 4 частных дома, надворная постройка и социальный объект."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Пороз в ходе 3 обстрелов выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников. Без пострадавших и повреждений", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе сёла Графовка, Репяховка и Сергиевка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждён один автомобиль.В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано одним беспилотником. В результате атаки огнём уничтожен ангар сельхозпредприятия.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Большетроицкое, Графовка, Ржевка, хуторам Балки, Марьино, Мухин, Панков и Ржавец выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 32 беспилотников, из которых 27 были сбиты и подавлены. В городе Шебекино на предприятии повреждено складское помещение. Ночью от ударов беспилотников в посёлке Маслова Пристань и хуторе Ржавец повреждены по одному коммерческому объекту и один легковой автомобиль, в селе Большетроицкое — линия электропередачи.Также, отметил Гладков, сегодня утром в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму ночью в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение."Также утром в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина с баротравмой, полученной сегодня ночью в хуторе Ржавец вследствие атаки дрона на территории коммерческого объекта. После проведенного обследования она была госпитализирована. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, почему боевые действия на Украине продолжатся — в статье Ивана Лизана "Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия Трампа".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, франция, россия, украина, вооруженные силы украины, bloomberg