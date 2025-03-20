США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны" - 20.03.2025 Украина.ру
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США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"
США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны" - 20.03.2025 Украина.ру
США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"
США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен будет ее восстанавливать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-20T19:45
2025-03-20T19:57
новости
сша
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европа
станислав крапивник
дональд трамп
кредит
первая мировая война
европейцы
переговоры
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Даже если ситуация по Украине зайдет в тупик, переговоры все равно будут идти, и они должны быть, считает Крапивник.Идеальный вариант для США состоит в том, чтобы быть нейтральной стороной, которая бы продавала оружие Европе, а та переправляла бы его на Украину. Может быть, американцы и России предложат что-то купить, предположил эксперт.То есть США и дальше будут осуществлять поставки оружия, прекрасно зная, что Россия не будет торпедировать их суда, потому что не хочет ядерной войны. Но при этом американцам было бы выгодно бросить в этот "огонь войны" европейцев, указал Крапивник.Он подчеркнул, что США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен ее восстанавливать. Поэтому американцы будут давать европейцам кредиты и спишут все свои долги, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, европа, станислав крапивник, дональд трамп, кредит, первая мировая война, европейцы, переговоры, оружие, поставки, война, сво, спецоперация, украина
Новости, США, Россия, Европа, Станислав Крапивник, Дональд Трамп, кредит, Первая мировая война, европейцы, переговоры, оружие, поставки, война, СВО, Спецоперация, Украина

США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"

19:45 20.03.2025 (обновлено: 19:57 20.03.2025)
 
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США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен будет ее восстанавливать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Даже если ситуация по Украине зайдет в тупик, переговоры все равно будут идти, и они должны быть, считает Крапивник.
Идеальный вариант для США состоит в том, чтобы быть нейтральной стороной, которая бы продавала оружие Европе, а та переправляла бы его на Украину. Может быть, американцы и России предложат что-то купить, предположил эксперт.
"Они же во время Первой мировой войны кормили все стороны. Их только британцы принудили вступить в нее в 1918 году в самом конце, когда было понятно, кто победил", — напомнил собеседник Украина.ру.
То есть США и дальше будут осуществлять поставки оружия, прекрасно зная, что Россия не будет торпедировать их суда, потому что не хочет ядерной войны. Но при этом американцам было бы выгодно бросить в этот "огонь войны" европейцев, указал Крапивник.
Он подчеркнул, что США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен ее восстанавливать. Поэтому американцы будут давать европейцам кредиты и спишут все свои долги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
Кая Каллас
14:32
ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – КалласЕвросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
 
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