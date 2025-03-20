США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"
19:45 20.03.2025 (обновлено: 19:57 20.03.2025)
© Public domain
© Public domain
США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен будет ее восстанавливать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Даже если ситуация по Украине зайдет в тупик, переговоры все равно будут идти, и они должны быть, считает Крапивник.
Идеальный вариант для США состоит в том, чтобы быть нейтральной стороной, которая бы продавала оружие Европе, а та переправляла бы его на Украину. Может быть, американцы и России предложат что-то купить, предположил эксперт.
"Они же во время Первой мировой войны кормили все стороны. Их только британцы принудили вступить в нее в 1918 году в самом конце, когда было понятно, кто победил", — напомнил собеседник Украина.ру.
То есть США и дальше будут осуществлять поставки оружия, прекрасно зная, что Россия не будет торпедировать их суда, потому что не хочет ядерной войны. Но при этом американцам было бы выгодно бросить в этот "огонь войны" европейцев, указал Крапивник.
Он подчеркнул, что США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен ее восстанавливать. Поэтому американцы будут давать европейцам кредиты и спишут все свои долги, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.