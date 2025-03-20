https://ukraina.ru/20250320/1061928968.html

США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"

США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны" - 20.03.2025 Украина.ру

США нужна разваленная Европа: эксперт о том, зачем Америка хочет бросить европейцев "в огонь войны"

США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен будет ее восстанавливать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-20T19:45

2025-03-20T19:45

2025-03-20T19:57

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станислав крапивник

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кредит

первая мировая война

европейцы

переговоры

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Даже если ситуация по Украине зайдет в тупик, переговоры все равно будут идти, и они должны быть, считает Крапивник.Идеальный вариант для США состоит в том, чтобы быть нейтральной стороной, которая бы продавала оружие Европе, а та переправляла бы его на Украину. Может быть, американцы и России предложат что-то купить, предположил эксперт.То есть США и дальше будут осуществлять поставки оружия, прекрасно зная, что Россия не будет торпедировать их суда, потому что не хочет ядерной войны. Но при этом американцам было бы выгодно бросить в этот "огонь войны" европейцев, указал Крапивник.Он подчеркнул, что США очень выгодна разваленная Европа. И дело не в том, что они хотят убрать ее как конкурента (это уже и так произошло), а в том, что после войны кто-то должен ее восстанавливать. Поэтому американцы будут давать европейцам кредиты и спишут все свои долги, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061928544.html

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новости, сша, россия, европа, станислав крапивник, дональд трамп, кредит, первая мировая война, европейцы, переговоры, оружие, поставки, война, сво, спецоперация, украина