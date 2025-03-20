Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ
© ИД России / TelegramМария Захарова
© ИД России / Telegram
Иностранное военное присутствие на Украине под миротворческим предлогом будет означать эскалацию военного конфликта. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на антироссийское заявление, сделанное 15 марта французским президентом Эммануэлем Макроном. Рассуждая на тему направления "миротворческих войск" на Украину, он подчеркнул, что не России определять допустимость таких действий.
Москва предупреждала о неприемлемости появления западных контингентов на Украине, что Макрон интерпретировал как "свидетельство неискренности" Москвы в деле достижения мира. Он даже договорился до того, что назвал Россию "экзистенциальной стратегической угрозой", отметила Захарова.
6 марта, 15:20Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
"Не раз говорили, что ввод на Украину упомянутых "миротворцев" на практике будет означать иностранную военную интервенцию с целью дальнейшей эскалации конфликта. Это может существенно повысить риск прямого боестолкновения Североатлантического альянса с Россией", - заявила Захарова.
В этом контексте она также обратила внимание на усилия Британии в поддержке идеи Макрона о направлении на Украину контингента НАТО.
"Лондон пытается форсировать формирование некого, как они это называют "миротворческого контингента", - отметила Захарова.
По её словам, с реализацией этой идеи у Эммануэля Макрона и Кира Стармера есть затруднения.
"Несмотря на расширение числа участников до 25 государств, ясности по главному вопросу, а именно - комплектованию многонационального контингента для возможного развертывания на Украине, не прибавилось. Желающих войти в его состав больше не стало", - сказала Захарова.
Ранее официальные представители России неоднократно заявляли о неприемлемости ввода на Украину иностранных воинских контингентов. В частности, о категорическим неприятии этой идеи заявил 6 марта министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров