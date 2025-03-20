https://ukraina.ru/20250320/1061937866.html

Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ

Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру

Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ

Иностранное военное присутствие на Украине под миротворческим предлогом будет означать эскалацию военного конфликта. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-20T19:44

2025-03-20T19:44

2025-03-20T19:44

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Она обратила внимание на антироссийское заявление, сделанное 15 марта французским президентом Эммануэлем Макроном. Рассуждая на тему направления "миротворческих войск" на Украину, он подчеркнул, что не России определять допустимость таких действий.Москва предупреждала о неприемлемости появления западных контингентов на Украине, что Макрон интерпретировал как "свидетельство неискренности" Москвы в деле достижения мира. Он даже договорился до того, что назвал Россию "экзистенциальной стратегической угрозой", отметила Захарова.Она обратила также внимание на планы Парижа продолжить военную помощь киевскому режиму, прежде всего, за счёт скорейшего удовлетворения его заявок на поставку систем ПВО, боеприпасов и беспилотников. При этом не исключена возможность отправки дополнительных истребителей "Мираж" для украинских ВВС.В этом контексте она также обратила внимание на усилия Британии в поддержке идеи Макрона о направлении на Украину контингента НАТО.По её словам, с реализацией этой идеи у Эммануэля Макрона и Кира Стармера есть затруднения.Ранее официальные представители России неоднократно заявляли о неприемлемости ввода на Украину иностранных воинских контингентов. В частности, о категорическим неприятии этой идеи заявил 6 марта министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – ЛавровТакже на эту тему: Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины

https://ukraina.ru/20250306/1061593454.html

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