Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру
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Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ
Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ - 20.03.2025 Украина.ру
Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ
Иностранное военное присутствие на Украине под миротворческим предлогом будет означать эскалацию военного конфликта. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-20T19:44
2025-03-20T19:44
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Она обратила внимание на антироссийское заявление, сделанное 15 марта французским президентом Эммануэлем Макроном. Рассуждая на тему направления "миротворческих войск" на Украину, он подчеркнул, что не России определять допустимость таких действий.Москва предупреждала о неприемлемости появления западных контингентов на Украине, что Макрон интерпретировал как "свидетельство неискренности" Москвы в деле достижения мира. Он даже договорился до того, что назвал Россию "экзистенциальной стратегической угрозой", отметила Захарова.Она обратила также внимание на планы Парижа продолжить военную помощь киевскому режиму, прежде всего, за счёт скорейшего удовлетворения его заявок на поставку систем ПВО, боеприпасов и беспилотников. При этом не исключена возможность отправки дополнительных истребителей "Мираж" для украинских ВВС.В этом контексте она также обратила внимание на усилия Британии в поддержке идеи Макрона о направлении на Украину контингента НАТО.По её словам, с реализацией этой идеи у Эммануэля Макрона и Кира Стармера есть затруднения.Ранее официальные представители России неоднократно заявляли о неприемлемости ввода на Украину иностранных воинских контингентов. В частности, о категорическим неприятии этой идеи заявил 6 марта министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – ЛавровТакже на эту тему: Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины
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Новости, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, ВВС, ЕС, ВСУ, военная помощь, милитаризация, СВО, Франция, Британия, международные отношения, Международная политика, Европа, миротворцы

Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФ

19:44 20.03.2025
 
© ИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© ИД России / Telegram
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Иностранное военное присутствие на Украине под миротворческим предлогом будет означать эскалацию военного конфликта. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на антироссийское заявление, сделанное 15 марта французским президентом Эммануэлем Макроном. Рассуждая на тему направления "миротворческих войск" на Украину, он подчеркнул, что не России определять допустимость таких действий.
Москва предупреждала о неприемлемости появления западных контингентов на Украине, что Макрон интерпретировал как "свидетельство неискренности" Москвы в деле достижения мира. Он даже договорился до того, что назвал Россию "экзистенциальной стратегической угрозой", отметила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
6 марта, 15:20
Уже даже без камуфляжа: Захарова отреагировала на план Макрона и Стармера, написанный "на коленке"Франко-британский план по Украине написан на коленке ради единственной цели - дать военную передышку киевскому режиму, чтобы потом взять реванш на поле боя с новыми силами. При этом даже заворачивать это свое намерение в камуфлирующую обертку мира никто больше не утруждается
Она обратила также внимание на планы Парижа продолжить военную помощь киевскому режиму, прежде всего, за счёт скорейшего удовлетворения его заявок на поставку систем ПВО, боеприпасов и беспилотников. При этом не исключена возможность отправки дополнительных истребителей "Мираж" для украинских ВВС.
"Не раз говорили, что ввод на Украину упомянутых "миротворцев" на практике будет означать иностранную военную интервенцию с целью дальнейшей эскалации конфликта. Это может существенно повысить риск прямого боестолкновения Североатлантического альянса с Россией", - заявила Захарова.
В этом контексте она также обратила внимание на усилия Британии в поддержке идеи Макрона о направлении на Украину контингента НАТО.
"Лондон пытается форсировать формирование некого, как они это называют "миротворческого контингента", - отметила Захарова.
По её словам, с реализацией этой идеи у Эммануэля Макрона и Кира Стармера есть затруднения.
"Несмотря на расширение числа участников до 25 государств, ясности по главному вопросу, а именно - комплектованию многонационального контингента для возможного развертывания на Украине, не прибавилось. Желающих войти в его состав больше не стало", - сказала Захарова.
Ранее официальные представители России неоднократно заявляли о неприемлемости ввода на Украину иностранных воинских контингентов. В частности, о категорическим неприятии этой идеи заявил 6 марта министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности в публикации Ввод войск НАТО на Украину будет означать прямое вовлечение в войну с Россией – Лавров
Также на эту тему: Руководство ЕС пытается торпедировать усилия России и США по умиротворению Украины
 
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