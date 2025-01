https://ukraina.ru/20250109/1060148750.html

Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте

Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте - 09.01.2025 Украина.ру

Продвижение России в Донбассе и разочарование в рядах ВСУ. Украина в международном контексте

Начало 2025 года российские войска отметили новыми успехом на донбасском фронте

2025-01-09T05:45

2025-01-09T05:45

2025-01-09T05:45

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

the washington post

the guardian

вооруженные силы украины

владимир зеленский

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058704794_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_f60d3a39c9cae6eea3936bed8fa499f2.jpg.webp

Важный логистический узел Курахово в ДНР перешел под контроль ВС РФ 6 января, отметил британский The Telegraph.Издание напомнило, что город расположен на крупной автомагистрали, соединяющей Донецк с Запорожьем."Курахово также находится примерно в 30 километрах к югу от украинского города Красноармейска (Покровска) — еще одного важного логистического узла, поддерживающего оборону Киева на востоке страны", - подчеркивает The Telegraph.Наступление российских войск в Донецкой области ускорилось после августовского вторжения Украины в Курскую область на юге России, добавили британские журналисты. По их словам, Киев рассчитывал, что его "беспрецедентное вторжение в Россию, первое со времен Второй мировой войны", нарушит наступательные операции Москвы в других местах.Однако наступление в направлении Курахово продолжилось, а российские войска продвигались к важному логистическому узлу в течение нескольких месяцев, отмечается в статье британского издания.Российские войска на Украине продвигаются вперед темпами, невиданными с первых дней спецоперации, констатирует The Washington Post в статье, опубликованной 5 января.По словам собеседников издания в рядах ВСУ, российским войскам это удается за счет преимущества в живой силе. Наиболее эффективными для российских войск оказались беспощадные "живые волны", истончающие оборону ВСУ, утверждает издание, ссылаясь на заявления своих источников."Непрерывные атаки при поддержке артиллерии и беспилотников понемногу оттесняют ВСУ назад. Российские войска уже в трех километрах от восточного города Красноармейска (Покровска) и ставят под угрозу ключевую логистику и пути снабжения, проходящие через этот район к другим частям фронта", - пишет издание.В то же время ряды ВСУ все сильнее истощаются и не выдерживают российского натиска, констатирует The Washington Post. По словам американских журналистов, украинские солдаты разочаровались в собственном правительстве из-за медлительной и непоследовательной мобилизации и теперь все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении конфликта.Трамп навяжет Киеву мир, но в обиду Украину не дастНовый 2025 года начался для Украины глубочайшим падением духа за все время военного конфликта, отмечает тем временем британский The Guardian. В статье, опубликованной 6 января, авторы издания пишут о том, что во властных кругах Украины резко меняются взгляды на возможные переговоры с Россией: даже самые несговорчивые ждут, что Трамп придет и все решит сам, по возможности "не обидев" украинцев условиями."Многие в Киеве втайне рады приходу в Белый дом Трампа, даже если все признаки сулят Украине еще большие сложности. С другой стороны, есть отчетливое ощущение, что политический сдвиг в Вашингтоне сулит Украине полную неизвестность как раз на этапе, когда ситуация на фронте сложнее некуда", - говорится в статье британского издания.Авторы публикации отмечают, что и российский и украинский лидер в данный момент выжидают, какой окажется политика Дональда Трампа после его вступления в должность, но при этом не проявляют никакие знаки готовности пойти даже на минимальные уступки друг другу."Путин хочет захватить как минимум уже подконтрольную территорию, а также выдвигает требования по нейтралитету и разоружению Украины — на это не сможет пойти ни один украинский лидер", - утверждает The Guardian.С другой стороны Зеленский признает, что болезненные компромиссы могут оказаться необходимыми, но требует взамен веские гарантии безопасности от последующей эскалации со стороны России, подчеркивается в статье издания. Такими гарантиями может быть обещание членства Украины в НАТО или западные миротворцы на местах, но ни один из этих вариантов на данном этапе не кажется жизнеспособным, констатируют авторы The Guardian.Пожертвовать Украиной для спасения имиджа СШАТем временем американский The Washington Post призывает Украину и США не соглашаться на невыгодную сделку на условиях России.К концу третьего года российская спецоперация на Украине приближается к переломному моменту, а следующие несколько недель определят выстоит ли Украина как суверенное государство или же "российская территориальная экспансия будет вознаграждена", отмечает редакционная коллегия издания в статье, опубликованной 8 января.По их мнению, формат урегулирования конфликта будет иметь последствия далеко за пределами Украины."На карту поставлен авторитет США и НАТО, которые незамедлительно пришли на выручку Украине после начала спецоперации и пообещали продолжать поддерживать ее “столько, сколько потребуется”, чтобы отразить российскую агрессию", - полагают американские журналисты.Отступление покажет, что США и их союзникам не хватает выдержки и что их обещания имеют свой "срок годности" и действуют лишь до следующих выборов, предупреждает The Washington Post. По мнению издания, такой посыл, например, может неверно воспринять Китай, замышляя военный захват острова Тайвань.Авторы статьи одной из причин военных неудач Киева в 2024 году считают нерешительность администрации Байдена, которая долго колебалась по поводу того, какие передовые системы вооружения отправить Украине."В итоге Киев получил передовые истребители, современные западные танки и ракеты большой дальности. Но основная часть вооружений поступила после совершенно неоправданной задержки на несколько месяцев, и это дало России время закрепить успехи на поле боя", - говорится в публикации издания.The Washington Post отмечает, что российские войска упорно продвигаются по Донбассу, в то время как украинские солдаты, оккупировавшие в августе пограничье Курской области в ходе внезапного наступления, уже сдали около 40% захваченных земель. Также Украина непозволительно быстро теряет не только войска, но и время, которое является ценнейшим ресурсом, который у нее есть, подчеркивает издание.Американские журналисты напоминают, что избранный президент США Дональд Трамп, обещавший закончить украинский конфликт как можно скорее, вступит в должность 20 января. При этом они отмечают, что его заявления на этот счет весьма противоречивые. Например, Трамп обещал, что урежет помощь Киеву, но не бросит его.Вторым важным временным ограничением для Украины авторы издания считают зреющую в Европе усталость от украинского конфликта. По их словам, европейцы постепенно приходят к тому, что переговоры на основе формулы "земля в обмен на мир" - лучший способ урегулировать конфликт, если американская помощь иссякнет. К тому же Германию как одну из самых стойких защитниц Украины в Европе охватила политическая неопределенность, а в стране набирают силу крайне правые партии, готовые к компромиссу с Москвой, подчеркивается в публикации.Украина вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта, констатируют журналисты The Washington Post. Однако они не советуют США гнаться за дипломатическим урегулированием, так как это может привести к "пагубному результату, который лишь вознаградит Путина, закрепит за ним территории и гарантирует, что он начнет новый натиск, как только у него появится шанс пополнить свой истощенный арсенал"."Невыгодное урегулирование также озлобит украинцев, чьи дома, школы и заводы разрушены, а друзья и близкие убиты. И основной гнев выльется на западных покровителей, которые их предали. Америка и Украина не могут проиграть, и пагубное соглашение недопустимо", - подчеркивает The Washington Post.Влиятельная американская газета предупреждает будущую американскую администрацию, что возможная сделка по Украине, учитывающая интересы Москвы, грозит ей потерей авторитета в глазах союзников. Но при этом для самой Украины американские журналисты не предлагают никакого решения, кроме продолжения войны до "победной гибели" во имя сохранения имиджа мировой сверхдержавы, то есть США.Больше о перспективах разрешения украинского конфликта в статье Захара Виноградова Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась

https://ukraina.ru/20250107/1060136805.html

украина

россия

киев

донбасс

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, the washington post, the guardian, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, донбасс, курахово