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Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине

Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине - 20.03.2025 Украина.ру

Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине

Телефонные мошенники продолжают терроризировать россиян и выманивать у них деньги, новости об очередных случаях можно услышать едва ли не каждый день. Большая часть таких звонков идет с территории Украины, где этот преступный бизнес крышуется государством и его спецслужбами

2025-03-20T17:20

2025-03-20T17:20

2025-03-20T17:20

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Способы отъема денегНесмотря на максимальную огласку таких случаев, на то, что практически все основные методы работы мошенников давно и хорошо известны, жители разных регионов РФ раз за разом клюют на удочку аферистов.Вот лишь два разных по сценарию, но одинаковых по цели недавних случая телефонного мошенничества.В первом из них жертвой преступников стала семейная пара пенсионеров из Москвы. В середине январе 68-летней женщине позвонил неизвестный, который представился участковым. Он рассказал, что в их районе недавно произошло убийство, жертва которого отказалась переводить деньги по требованию звонивших ей. На всякий случай он дал пенсионерке свой телефон для связи и призвал ее к бдительности.Прошла неделя. Ей позвонил другой неизвестный, который представился Соколом. Он потребовал, чтобы она пошла в банк и сняла со счетов все имеющиеся деньги. После этого пенсионерка сразу перезвонила "участковому" и описала ситуацию. Тот сказал, что это все не просто так и связал ее с липовым следователем Следственного комитета. Тот потребовал от нее выполнять все указания Сокола, чтобы якобы помочь в его поимке.После этого женщина плотно попала под влияние бандитов. В итоге она отдала им через курьеров все свои деньги, набрала кредиты, а также продала две принадлежащих ей и ее мужу столичные квартиры на общую сумму в 22 млн рублей, которые также ушли в карман мошенников.Только после того, как с этой пары преступники получили все, что могли, пенсионерам позвонил "сотрудник спецслужб" и поблагодарил их за помощь Украине. Только после этого муж и жена решили идти к правоохранителям, только уже не к фальшивым, а настоящим.Второй эпизод имел место в Ачинске Красноярского края. Там пропала 15-летняя школьница. Она вышла из дома, а через два часа на телефон ее отца с ее номера пришло видео на котором она сидит на кладбище и в слезах просит прощения перед неким "дядей Юрой" по прозвищу Комар, а также перед ЧВК "Вагнер".По ее словам, она "позволила себе его обмануть на 300 тыс. рублей под предлогом бронежилетов", а теперь за ней приехал "дядя Сережа" и забирает ее с собой. Вскоре на связь с родителями вышли "похитители", которые потребовали за освобождение школьницы 500 тыс. рублей.Позже было обнародовано другое видео. Сидящая в неизвестном помещении девушка сквозь слезы заявила, что она жива и что с ней все в порядке.Следствие быстро выяснило, что никакого похищения не было. Школьница сама приехала на кладбище, записала видео, а потом уехала оттуда на такси в соседний город Назарово. Там она пошла в игровой клуб, где пыталась узнать, где она может снять жилье. Администраторы предложили ей квартиру знакомых для ночевки, где ее в итоге и нашли.Все это время девушка находилась под влиянием телефонных мошенников. Ей стали поступать угрозы от "сотрудника ФСБ", который обвинил ее в том, что она будто бы обманула российских военных, собрав 300 тыс. на бронежилеты, но присвоила деньги. Девушке стали угрожать за это расправой. Все свои дальнейшие действия она координировала с этими мошенниками, испугавшись их угроз.Юные пособникиВ последнее время российские правоохранительные органы плотно взялись за телефонных мошенников - наносимый ими ущерб принял просто колоссальные размеры. По данным Генеральной прокуратуры, он оценивается в 200 млрд рублей.Проблема в том, что раскрывать такие преступления непросто, в сети сотрудников МВД и спецслужб попадает в основном мелкая рыбешка - курьеры, технические работники, посредники, в то время как организаторы остаются безнаказанными из-за того, что находятся за границей.На днях в нескольких регионах РФ задержали семерых россиян, которые работали в связке с мошенническими кол-центрами. Их ловили практически по всей стране: в Тульской, Кемеровской, Тюменской областях, а также в Красноярском крае. Большая часть задержанных еще не достигла возраста совершеннолетия.Неизвестные через интернет предложили им заработок - оформлять на себя сим-карты, но не пользоваться ими, а регистрировать в популярном мессенджере и передавать в пользование другим через специальный чат. За каждый номер они получали от 5 до 20 долларов в криптовалюте.По информации правоохранительных органов, конечными получателями номеров были украинцы, которые работали у себя на родине в кол-центрах, из которых осуществлялись звонки россиянам.Еще одну группу пособников телефонных мошенников с Украины в эти дни обезвредили в Татарстане. Согласно МВД, двое приезжих сняли жилье и оборудовали там технику для подмены номеров.Отмечается, что в результате обысков было "изъято в общей сложности 12 сим-банков, более 2,7 тыс. сим-карт, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение". Правоохранители подчеркивают, что даже обычное обслуживание такого оборудования - это участие в международной преступной группе.Кто виноват и что делатьПо-хорошему, граждане России, которые по своей воле идут в услужение к украинским телефонным мошенникам совершает нечто очень похожее на госизмену. О происхождении своих нанимателей им прекрасно известно. Так, на распространенном следственными органами видео допроса одного из задержанных он признается, что знает, где расположены такие кол-центры.Проблема соответствующей правовой квалификации такого преступления в том, что официально такие мошеннические центры никак не связаны с украинским государством, однако нет сомнений, что их работа возможна без направляющей и контролирующей роли госструктур и спецслужб.Согласно обнародованным ранее данным, в соответствующей отросли на Украине заняты тысячи людей: операторы, технические специалисты, даже службы доставки еды, которые кормят весь этот мошеннический "офисный планктон". Естественно, крышуют все это дело спецслужбы. Выгода им двойная: с одной стороны контроль над крупными денежными потоками, с другой - нанесение ущерба России.Причем помимо вытягивания денежной массы из РФ такие операции могут иметь и дополнительные цели, например, дестабилизация обстановки. Достаточно вспомнить волну взрывов банкоматов, поджогов военкоматов и прочих инцидентов, которая несколько раз прокатилась ранее по России. Тогда все исполнители также действовали по указке телефонных мошенников с Украины.К этому можно добавить то, что часть украденных таким путем средств прямо идет на финансирование ВСУ, то есть украинская армия в той или иной степени воюет с Россией на российские же деньги.Исходя из этого борьба с телефонным мошенничеством с Украины, да и не только оттуда, должна вестись самыми решительными мерами. Если организаторы этих преступлений пока недоступны для правосудия, то с теми, до кого удалось дотянуться разговор должен быть предельно коротким. Измена государству и пособничество врагу должны стать обычным делом для таких любителей легкой наживы.Как государство может бороться с телефонными мошенниками - в материале издания Украина.ру Проблема не в Украине: Ищенко о мошенниках, терактах и о том, как со всем этим бороться.

https://ukraina.ru/20241226/1059988218.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, мвд, мошенники