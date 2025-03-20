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Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу

Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу - 20.03.2025 Украина.ру

Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу

Лидер ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу, когда безответственно высказывается о таком оружии. Об этом 20 марта заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, реагируя на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:12

2025-03-20T18:12

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Ранее, 5 марта Макрон заявил о возможности защиты Евросоюза французским ядерным оружием. Шойгу отметил, что в России серьёзно относятся к таким популистским заявлениям.Он напомнил журналистам, как Россия помогла Франции отстоять свою государственность после Отечественной войны 1812 года и в период Первой мировой войны. Россия вступила в войну с Германией и ценой жизней тысяч русских солдат спасла Париж от немецкой оккупации. В период Второй мировой войны разгромленная гитлеровцами за 40 дней Франция благодаря СССР получила статус страны-победительницы, а позднее – стала постоянным членом Совбеза ООН."Хотя ради сохранения исторической правды и уважения памяти павших мы помним и о том, что отдельные французские соединения принимали участие в блокаде Ленинграда вместе с фашистской Германией, а французские подразделения СС из добровольческой дивизии "Шарлемань" до последнего обороняли Рейсхканцелярию мае 1945-го. Мы все это помним", - отметил Шойгу."Что касается Эммануэля Макрона, то он в очередной раз прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза. Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается – его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов", - констатировал секретарь российского Совбеза.Он напомнил, что по данным ООН ядерный арсенал Франции насчитывает около 290 боеголовок. Также у этой страны есть уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении.Он уверен, что заявления Макрона сделаны не на пустом месте - они отражают господствующие в ЕС антироссийские настроения. Об этом говорит, по мнению Шойгу, и тот факт, что риторика французского президента была подхвачена функционерами Евросоюза, в первую очередь главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Россия всегда была привержена принципам равной и неделимой безопасности в Европе, предлагая европейцам открытое и честное партнерство, подчеркнул Шойгу. При этом он отметил, что они избрали путь вражды и отчуждения, который ведет в тупик."В данном контексте остается лишь констатировать недальновидность и полное отсутствие исторической памяти у нынешних европейских "начальников", плохо усвоивших горькие уроки мировых войн", - резюмировал секретарь Совбеза России.Ранее в новостях: Готовиться и вооружаться: Макрон дал наставление Европе после переговоров Путина и Трампа Интервью на эту тему: Как дырявый ядерный зонтик Макрона повлияет на Европу и к чему приведёт торговая война ЕС с США — Мурзина

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