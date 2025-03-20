Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу
Макрон
Лидер ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу, когда безответственно высказывается о таком оружии. Об этом 20 марта заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, реагируя на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее, 5 марта Макрон заявил о возможности защиты Евросоюза французским ядерным оружием. Шойгу отметил, что в России серьёзно относятся к таким популистским заявлениям.
"Конечно, мы обратили внимание на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который, ссылаясь на некие договоренности с другими европейскими лидерами, объявляет себя лично главным защитником Европы от выдуманной им же российской агрессии. При этом, объявляя нашу страну агрессором, Макрон забывает, что Россия не раз спасала Францию от полного краха", - сказал Шойгу.
Он напомнил журналистам, как Россия помогла Франции отстоять свою государственность после Отечественной войны 1812 года и в период Первой мировой войны. Россия вступила в войну с Германией и ценой жизней тысяч русских солдат спасла Париж от немецкой оккупации. В период Второй мировой войны разгромленная гитлеровцами за 40 дней Франция благодаря СССР получила статус страны-победительницы, а позднее – стала постоянным членом Совбеза ООН.
"Хотя ради сохранения исторической правды и уважения памяти павших мы помним и о том, что отдельные французские соединения принимали участие в блокаде Ленинграда вместе с фашистской Германией, а французские подразделения СС из добровольческой дивизии "Шарлемань" до последнего обороняли Рейсхканцелярию мае 1945-го. Мы все это помним", - отметил Шойгу.
18 марта, 18:50Макрон манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях - ЗахароваПрезидент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует её в агрессивных целях, говоря о планах разместить истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ. Об этом 18 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается Эммануэля Макрона, то он в очередной раз прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза. Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается – его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов", - констатировал секретарь российского Совбеза.
Он напомнил, что по данным ООН ядерный арсенал Франции насчитывает около 290 боеголовок. Также у этой страны есть уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении.
"И, несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении в том, что рассуждения о "французском ядерном зонтике над Европой" - не более, чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью. Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу. Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ", - заявил Шойгу.
Он уверен, что заявления Макрона сделаны не на пустом месте - они отражают господствующие в ЕС антироссийские настроения. Об этом говорит, по мнению Шойгу, и тот факт, что риторика французского президента была подхвачена функционерами Евросоюза, в первую очередь главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Россия всегда была привержена принципам равной и неделимой безопасности в Европе, предлагая европейцам открытое и честное партнерство, подчеркнул Шойгу. При этом он отметил, что они избрали путь вражды и отчуждения, который ведет в тупик.
"В данном контексте остается лишь констатировать недальновидность и полное отсутствие исторической памяти у нынешних европейских "начальников", плохо усвоивших горькие уроки мировых войн", - резюмировал секретарь Совбеза России.