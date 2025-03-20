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Машину Бородая атаковал дрон ВСУ

Машину Бородая атаковал дрон ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру

Машину Бородая атаковал дрон ВСУ

Украинский БПЛА атаковал автомобиль депутата Госдумы, главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая недалеко от линии боевого соприкосновения, куда парламентарий приехал на совещание. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Союза

2025-03-20T17:38

2025-03-20T17:38

2025-03-20T17:38

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Бородай по счастливой случайности остался невредим, а вот следовавший с ним экс-заместитель политрука 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия, входящей в состав СДД Эдуард Шарафиев получил ожоги. Его доставили в больницу, однако оптимистического настроя Шарафиев не потерял."Это уже не первый обстрел и атака на нашу машину. Но слава Богу и на этот раз всё обошлось!" - написал он в своем телеграм-канале.До осени 2024 года Бородай возглавлял 7-ю штурмовую бригаду, несмотря на работу в парламенте, он по-прежнему осуществляет контроль за деятельностью этого подразделения.Террористический киевский режим активно атакует мирное население российских регионов, однако по чиновникам, политикам и другим публичным личностям ВСУ бьют с утроенным рвением. Так, покушение было совершено на писателя Захара Прилепина. Он получил серьезные травмы, но остался жив, а его водитель 27-летний Александр Шубин погиб.Погибли от рук нанятых СБУ мигрантов начальник войск войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.Также в списке жертв украинских террористов российские журналисты и несколько десятков чиновников, которые работали в новых регионах, чтобы наладить там жизнь людей. Не обошли СБУ стороной даже священников: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.

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новости, россия, александр бородай, захар прилепин, игорь кириллов, вооруженные силы украины, госдума, сдд