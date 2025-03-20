https://ukraina.ru/20250320/1061936724.html

Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области

Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области - 20.03.2025 Украина.ру

Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области

Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там ВСУ могут исключительно по политическим причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.

2025-03-20T20:00

2025-03-20T20:00

2025-03-20T20:00

новости

курская область

суджа

россия

михаил онуфриенко

всу

наступление

плен

курск

освобождение

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По словам эксперта, есть информация, что российские бойцы выбили противника из Гуево, сейчас части ВСУ отступают в Горналь. Видео дороги из Суджи, из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе, там много сгоревшей техники, отметил он.Тем более, что боевые действия идут уже в Сумской области, непосредственно в Басовке идут тяжелые бои, Новенькое уже под контролем российских военных, уточнил он. Олешня и Горналь — это поселки на самой границе Курской области, у группировки ВСУ еще есть пути отхода, добавил эксперт."А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".

https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

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новости, курская область, суджа, россия, михаил онуфриенко, всу, наступление, плен, курск, освобождение, сумская область, вс рф, сво, спецоперация