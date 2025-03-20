Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там ВСУ могут исключительно по политическим причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, есть информация, что российские бойцы выбили противника из Гуево, сейчас части ВСУ отступают в Горналь. Видео дороги из Суджи, из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе, там много сгоревшей техники, отметил он.
"Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют", — сообщил Онуфриенко.
Тем более, что боевые действия идут уже в Сумской области, непосредственно в Басовке идут тяжелые бои, Новенькое уже под контролем российских военных, уточнил он. Олешня и Горналь — это поселки на самой границе Курской области, у группировки ВСУ еще есть пути отхода, добавил эксперт.
"А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
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