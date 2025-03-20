Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
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Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области
Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области
Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там ВСУ могут исключительно по политическим причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
2025-03-20T20:00
2025-03-20T20:00
новости
курская область
суджа
россия
михаил онуфриенко
всу
наступление
плен
курск
освобождение
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По словам эксперта, есть информация, что российские бойцы выбили противника из Гуево, сейчас части ВСУ отступают в Горналь. Видео дороги из Суджи, из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе, там много сгоревшей техники, отметил он.Тем более, что боевые действия идут уже в Сумской области, непосредственно в Басовке идут тяжелые бои, Новенькое уже под контролем российских военных, уточнил он. Олешня и Горналь — это поселки на самой границе Курской области, у группировки ВСУ еще есть пути отхода, добавил эксперт."А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
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новости, курская область, суджа, россия, михаил онуфриенко, всу, наступление, плен, курск, освобождение, сумская область, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Суджа, Россия, Михаил Онуфриенко, ВСУ, наступление, плен, Курск, освобождение, Сумская область, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Время для сдачи в плен истекло: эксперт рассказал, успеют ли остатки ВСУ "выскочить" из Курской области

20:00 20.03.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там ВСУ могут исключительно по политическим причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
По словам эксперта, есть информация, что российские бойцы выбили противника из Гуево, сейчас части ВСУ отступают в Горналь. Видео дороги из Суджи, из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе, там много сгоревшей техники, отметил он.
"Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют", — сообщил Онуфриенко.
Тем более, что боевые действия идут уже в Сумской области, непосредственно в Басовке идут тяжелые бои, Новенькое уже под контролем российских военных, уточнил он. Олешня и Горналь — это поселки на самой границе Курской области, у группировки ВСУ еще есть пути отхода, добавил эксперт.
"А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
16:53
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их техникуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиКурская областьСуджаРоссияМихаил ОнуфриенкоВСУнаступлениепленКурскосвобождениеСумская областьВС РФСВОСпецоперация
 
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