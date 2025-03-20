Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков - 20.03.2025 Украина.ру
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Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков
Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков - 20.03.2025 Украина.ру
Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков
Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли, как прекращение ударов по украинской инфраструктуре, для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.
2025-03-20T19:30
2025-03-20T19:30
интервью
украина
сша
крым
дональд трамп
владимир путин
westinghouse electric
украина.ру
запорожская аэс
атомная энергетика
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским предложил передать во владение США атомные электростанции Украины, сообщила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. Как утверждает Трамп, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".- Александр Сергеевич, интерес Трампа к атомной энергетике Украины обусловлен стремлением взять под контроль ее горно-металлургический комплекс? - Не в ста процентах случаев следует воспринимать требования Трампа как цель, которую он преследует.Вопрос, зачем это нужно США? Да, атомная электроэнергетика Украины является важным звеном в энергоснабжении этой страны. Во второй половине 2021 года на подконтрольной Киеву территории атомные электростанции обеспечивали порядка 60% производства электрической энергии. Но при этом АЭС уже близки к выработке своего ресурса. Это электростанции, которые не обязательно смогут пройти процедуру продления сроков эксплуатации. Часть из них может быть выведена из эксплуатации уже к 2030-35 годам.И тут мы возвращаемся к первому пункту: не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться.Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать? То есть Трамп для того, чтобы купить эти атомные электростанции должен договариваться с американским бизнесом, которому по какой-то причине это интересно. Например, с Westinghouse.Чудесное заявление об американских компетенциях звучит двояко. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Штаты не могут похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию. Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям.- Запорожская АЭС находится под контролем наших войск. Какова ценность этого актива?- ЗАЭС это порядка 6 гигаватт установленной электрической мощности. Это относительно новый актив с хорошими перспективами продления эксплуатации. Главное, чтобы были деньги. У Росатома деньги есть и технологии имеются. Проблемы с Запорожской атомной электростанцией в другом.Первая проблема – ее эксплуатация затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Второе обстоятельство – Запорожская АЭС строилась древней высокоразвитой цивилизацией, которая предполагала, что близлежащие территории будут промышленно развитыми, каковыми они и являлись. АЭС — это источники энергии для крупного промышленного потребления. АЭС желательно вырабатывать электрическую энергию в одинаковых объемах постоянно, не сокращая и не увеличивая резко. Обеспечить такое потребление может только промышленность.УССР была экономически развитым регионом, теперь же эта территория, как включенная в состав России, так и не включенная, уже таковой не является в силу разных причин, главная из которых это общая экономическая деградация после 1991 года.Поэтому вторая проблема: кто будет потреблять энергию, производимую ЗАЭС? Из-за этого вопроса и звучат предложения продавать электрическую энергию Украине после завершения конфликта. Крым, который раньше порядка гигаватта получал из Запорожья, сейчас является энергонезависимым регионом. То есть Крыму стабильные поставки с Запорожья не нужны. Хотя это не означает, что, например, летом такие поставки не понадобятся.Для понимания, Украина образца 2021 года потребляла порядка 150 млрд киловатт-часов в год. А Москва и Подмосковье, потребляют 125 миллиардов киловатт-часов. Сейчас Украине требуется, в лучшем случае, столько же электрической энергии, сколько Москве и Подмосковье. Скорее всего, меньше. Соответственно на всю территорию Украину в 2021 году пиковое потребление составляло примерно 19 гигаватт. Запорожская АЭС, напомню, это 6 гигаватт, то есть 30% от этого объема.Даже в самых смелых оценках мы не сможем предположить, что четыре новых региона потребляют треть электрической энергии от всего потребления, которое было на Украине.То есть эти 6 гигаватт избыточны для текущего потребления. Да, их можно летом активно использовать для снабжения как полуострова Крым, так и в целом южных регионов Российской Федерации, потому что потребление летом там резко возрастает.Но задача, которую следовало бы сейчас решать для перспективного использования ЗАЭС, - это развитие крупных промышленных потребителей на уровне "Азовстали". Это проблема, которую нужно закладывать уже сегодня, чтобы к ее решению приступить завтра, когда ситуация стабилизируется.- Кому в большей степени выгодно нынешнее энергетическое перемирие, о котором договорились Владимир Путин и Дональд Трамп?- Это в большей степени политический вопрос, чем энергетический. Потому что, возвращаясь в самое начало, то, что предлагается, не обязательно является целью.Мы говорим, что мы за и даже сбиваем семь "Гераней", которые шли на цель, показывая свою добрую волю. Но договоренность носит предварительный характер, пока она не закреплена на бумаге или на ином носителе, к которому всегда можно отослать в случае нарушения или двойной трактовки.Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.Это не снижает нашей энерговооруженности, не ставит под угрозу снабжения энергоносителями всех потребителей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. А при этом сам по себе жест выглядит красиво.Такого рода договоренность может быть как первым шагом к мирному урегулированию, так и демонстрацией наших добрых намерений, которые не обязательно приведут к немедленному урегулированию. При том, что нам такого рода демонстрация практически ничего не стоит и не ставит под угрозу нашу энергобезопасность.Также на эту тему Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
https://ukraina.ru/20250320/1061917179.html
https://ukraina.ru/20250320/1061908280.html
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, крым, дональд трамп, владимир путин, westinghouse electric, украина.ру, запорожская аэс, атомная энергетика, электроснабжение, электроэнергия, атомная электростанция, электроэнергетика
Интервью, Украина, США, Крым, Дональд Трамп, Владимир Путин, Westinghouse Electric, Украина.ру, Запорожская АЭС, атомная энергетика, электроснабжение, электроэнергия, атомная электростанция, электроэнергетика

Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков

19:30 20.03.2025
 
© Александр ФроловАлександр Фролов интервью
Александр Фролов интервью
© Александр Фролов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли, как прекращение ударов по украинской инфраструктуре, для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским предложил передать во владение США атомные электростанции Украины, сообщила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. Как утверждает Трамп, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".
- Александр Сергеевич, интерес Трампа к атомной энергетике Украины обусловлен стремлением взять под контроль ее горно-металлургический комплекс?
- Не в ста процентах случаев следует воспринимать требования Трампа как цель, которую он преследует.
Вопрос, зачем это нужно США? Да, атомная электроэнергетика Украины является важным звеном в энергоснабжении этой страны. Во второй половине 2021 года на подконтрольной Киеву территории атомные электростанции обеспечивали порядка 60% производства электрической энергии. Но при этом АЭС уже близки к выработке своего ресурса. Это электростанции, которые не обязательно смогут пройти процедуру продления сроков эксплуатации. Часть из них может быть выведена из эксплуатации уже к 2030-35 годам.
И тут мы возвращаемся к первому пункту: не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться.
Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать? То есть Трамп для того, чтобы купить эти атомные электростанции должен договариваться с американским бизнесом, которому по какой-то причине это интересно. Например, с Westinghouse.
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
06:10
Мир против перемирия. Почему СВО продолжится несмотря на усилия ТрампаЭнергетическое перемирие между Украиной и Россией, о котором вечером 18 марта договорились президенты Трамп и Путин, так и не началось. Срыв договорённости был ожидаемым, даже несмотря на то, что отказ от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре выгоден как Москве, так и Киеву в военном плане. Однако на первый план вновь вышла политика.
Чудесное заявление об американских компетенциях звучит двояко. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Штаты не могут похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию. Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям.
- Запорожская АЭС находится под контролем наших войск. Какова ценность этого актива?
- ЗАЭС это порядка 6 гигаватт установленной электрической мощности. Это относительно новый актив с хорошими перспективами продления эксплуатации. Главное, чтобы были деньги. У Росатома деньги есть и технологии имеются. Проблемы с Запорожской атомной электростанцией в другом.
Первая проблема – ее эксплуатация затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Второе обстоятельство – Запорожская АЭС строилась древней высокоразвитой цивилизацией, которая предполагала, что близлежащие территории будут промышленно развитыми, каковыми они и являлись. АЭС — это источники энергии для крупного промышленного потребления. АЭС желательно вырабатывать электрическую энергию в одинаковых объемах постоянно, не сокращая и не увеличивая резко. Обеспечить такое потребление может только промышленность.
УССР была экономически развитым регионом, теперь же эта территория, как включенная в состав России, так и не включенная, уже таковой не является в силу разных причин, главная из которых это общая экономическая деградация после 1991 года.
Поэтому вторая проблема: кто будет потреблять энергию, производимую ЗАЭС? Из-за этого вопроса и звучат предложения продавать электрическую энергию Украине после завершения конфликта. Крым, который раньше порядка гигаватта получал из Запорожья, сейчас является энергонезависимым регионом. То есть Крыму стабильные поставки с Запорожья не нужны. Хотя это не означает, что, например, летом такие поставки не понадобятся.
Для понимания, Украина образца 2021 года потребляла порядка 150 млрд киловатт-часов в год. А Москва и Подмосковье, потребляют 125 миллиардов киловатт-часов. Сейчас Украине требуется, в лучшем случае, столько же электрической энергии, сколько Москве и Подмосковье. Скорее всего, меньше. Соответственно на всю территорию Украину в 2021 году пиковое потребление составляло примерно 19 гигаватт. Запорожская АЭС, напомню, это 6 гигаватт, то есть 30% от этого объема.
Даже в самых смелых оценках мы не сможем предположить, что четыре новых региона потребляют треть электрической энергии от всего потребления, которое было на Украине.
То есть эти 6 гигаватт избыточны для текущего потребления. Да, их можно летом активно использовать для снабжения как полуострова Крым, так и в целом южных регионов Российской Федерации, потому что потребление летом там резко возрастает.
Но задача, которую следовало бы сейчас решать для перспективного использования ЗАЭС, - это развитие крупных промышленных потребителей на уровне "Азовстали". Это проблема, которую нужно закладывать уже сегодня, чтобы к ее решению приступить завтра, когда ситуация стабилизируется.
Украина в международном контексте
05:53
Трампу не удалось ни обхитрить Путина, ни уговорить Европу. Украина в международном контекстеИтоги телефонного разговора, состоявшегося между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта, уже на следующее утро стали одной из главных тем мировой прессы
- Кому в большей степени выгодно нынешнее энергетическое перемирие, о котором договорились Владимир Путин и Дональд Трамп?
- Это в большей степени политический вопрос, чем энергетический. Потому что, возвращаясь в самое начало, то, что предлагается, не обязательно является целью.
Мы говорим, что мы за и даже сбиваем семь "Гераней", которые шли на цель, показывая свою добрую волю. Но договоренность носит предварительный характер, пока она не закреплена на бумаге или на ином носителе, к которому всегда можно отослать в случае нарушения или двойной трактовки.
Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.
Это не снижает нашей энерговооруженности, не ставит под угрозу снабжения энергоносителями всех потребителей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. А при этом сам по себе жест выглядит красиво.
Такого рода договоренность может быть как первым шагом к мирному урегулированию, так и демонстрацией наших добрых намерений, которые не обязательно приведут к немедленному урегулированию. При том, что нам такого рода демонстрация практически ничего не стоит и не ставит под угрозу нашу энергобезопасность.
Также на эту тему Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе
 
ИнтервьюУкраинаСШАКрымДональд ТрампВладимир ПутинWestinghouse ElectricУкраина.руЗапорожская АЭСатомная энергетикаэлектроснабжениеэлектроэнергияатомная электростанцияэлектроэнергетика
 
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