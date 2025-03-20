https://ukraina.ru/20250320/1061930380.html

Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков

Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков - 20.03.2025 Украина.ру

Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков

Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли, как прекращение ударов по украинской инфраструктуре, для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.

2025-03-20T19:30

2025-03-20T19:30

2025-03-20T19:30

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атомная энергетика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским предложил передать во владение США атомные электростанции Украины, сообщила пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. Как утверждает Трамп, США могли бы быть "очень полезны в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг".- Александр Сергеевич, интерес Трампа к атомной энергетике Украины обусловлен стремлением взять под контроль ее горно-металлургический комплекс? - Не в ста процентах случаев следует воспринимать требования Трампа как цель, которую он преследует.Вопрос, зачем это нужно США? Да, атомная электроэнергетика Украины является важным звеном в энергоснабжении этой страны. Во второй половине 2021 года на подконтрольной Киеву территории атомные электростанции обеспечивали порядка 60% производства электрической энергии. Но при этом АЭС уже близки к выработке своего ресурса. Это электростанции, которые не обязательно смогут пройти процедуру продления сроков эксплуатации. Часть из них может быть выведена из эксплуатации уже к 2030-35 годам.И тут мы возвращаемся к первому пункту: не всегда предложения, которые выдвигаются, соответствует целям. Это соответствует некоторым видам переговорных тактик, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую, а несколько завуалированно. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться.Важно то, что атомная энергетика в США не государственная. В России и на Украине это государственные предприятия. В США не так. Если даже мы предположим, что слова Трампа подразумевают желание купить эти атомные электростанции в каком-то виде, то кто это будет делать? То есть Трамп для того, чтобы купить эти атомные электростанции должен договариваться с американским бизнесом, которому по какой-то причине это интересно. Например, с Westinghouse.Чудесное заявление об американских компетенциях звучит двояко. То есть, с одной стороны, у США много атомных электростанций. Но последние лет 30 Штаты не могут похвастаться вводом большого количества атомной генерации в эксплуатацию. Возможно, Дональд Трамп несколько переоценивает те компетенции, которыми обладают прописанные в Соединенных Штатах специалисты в области атомной энергетики применительно к украинским реалиям.- Запорожская АЭС находится под контролем наших войск. Какова ценность этого актива?- ЗАЭС это порядка 6 гигаватт установленной электрической мощности. Это относительно новый актив с хорошими перспективами продления эксплуатации. Главное, чтобы были деньги. У Росатома деньги есть и технологии имеются. Проблемы с Запорожской атомной электростанцией в другом.Первая проблема – ее эксплуатация затруднена чисто технически разрушением водохранилища и общей неспокойной ситуацией. Второе обстоятельство – Запорожская АЭС строилась древней высокоразвитой цивилизацией, которая предполагала, что близлежащие территории будут промышленно развитыми, каковыми они и являлись. АЭС — это источники энергии для крупного промышленного потребления. АЭС желательно вырабатывать электрическую энергию в одинаковых объемах постоянно, не сокращая и не увеличивая резко. Обеспечить такое потребление может только промышленность.УССР была экономически развитым регионом, теперь же эта территория, как включенная в состав России, так и не включенная, уже таковой не является в силу разных причин, главная из которых это общая экономическая деградация после 1991 года.Поэтому вторая проблема: кто будет потреблять энергию, производимую ЗАЭС? Из-за этого вопроса и звучат предложения продавать электрическую энергию Украине после завершения конфликта. Крым, который раньше порядка гигаватта получал из Запорожья, сейчас является энергонезависимым регионом. То есть Крыму стабильные поставки с Запорожья не нужны. Хотя это не означает, что, например, летом такие поставки не понадобятся.Для понимания, Украина образца 2021 года потребляла порядка 150 млрд киловатт-часов в год. А Москва и Подмосковье, потребляют 125 миллиардов киловатт-часов. Сейчас Украине требуется, в лучшем случае, столько же электрической энергии, сколько Москве и Подмосковье. Скорее всего, меньше. Соответственно на всю территорию Украину в 2021 году пиковое потребление составляло примерно 19 гигаватт. Запорожская АЭС, напомню, это 6 гигаватт, то есть 30% от этого объема.Даже в самых смелых оценках мы не сможем предположить, что четыре новых региона потребляют треть электрической энергии от всего потребления, которое было на Украине.То есть эти 6 гигаватт избыточны для текущего потребления. Да, их можно летом активно использовать для снабжения как полуострова Крым, так и в целом южных регионов Российской Федерации, потому что потребление летом там резко возрастает.Но задача, которую следовало бы сейчас решать для перспективного использования ЗАЭС, - это развитие крупных промышленных потребителей на уровне "Азовстали". Это проблема, которую нужно закладывать уже сегодня, чтобы к ее решению приступить завтра, когда ситуация стабилизируется.- Кому в большей степени выгодно нынешнее энергетическое перемирие, о котором договорились Владимир Путин и Дональд Трамп?- Это в большей степени политический вопрос, чем энергетический. Потому что, возвращаясь в самое начало, то, что предлагается, не обязательно является целью.Мы говорим, что мы за и даже сбиваем семь "Гераней", которые шли на цель, показывая свою добрую волю. Но договоренность носит предварительный характер, пока она не закреплена на бумаге или на ином носителе, к которому всегда можно отослать в случае нарушения или двойной трактовки.Поскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.Это не снижает нашей энерговооруженности, не ставит под угрозу снабжения энергоносителями всех потребителей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. А при этом сам по себе жест выглядит красиво.Такого рода договоренность может быть как первым шагом к мирному урегулированию, так и демонстрацией наших добрых намерений, которые не обязательно приведут к немедленному урегулированию. При том, что нам такого рода демонстрация практически ничего не стоит и не ставит под угрозу нашу энергобезопасность.Также на эту тему Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе

https://ukraina.ru/20250320/1061917179.html

https://ukraina.ru/20250320/1061908280.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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