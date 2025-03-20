https://ukraina.ru/20250320/1061938237.html

СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области

СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру

СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области

Российскими следователями зафиксированы доказательства прицельной атаки украинских террористов по жилому массиву в Курской области. Об этом 20 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-03-20T20:10

2025-03-20T20:10

2025-03-20T20:10

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Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные факты целенаправленной атаки вооружённых формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Курской области. Расследование проводится в рамках расследования уголовного дела о совершении террористического акта против мирного населения Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием установлено, что 19 марта 2025 года украинские боевики, которые незаконно вторглись на территорию Российской Федерации, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, где находились мирные граждане. В результате совершенного преступления два человека получили ранения", - сказано в официальном сообщении.Следователи ведут работу с пострадавшими, доставленными в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. С учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Пострадавшие допрошены и признаны потерпевшими.В российском ведомстве заверили, что к ответственности будут привлечены все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине

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