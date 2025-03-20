СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
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СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области - 20.03.2025 Украина.ру
СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области
Российскими следователями зафиксированы доказательства прицельной атаки украинских террористов по жилому массиву в Курской области. Об этом 20 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-03-20T20:10
2025-03-20T20:10
новости
курская область
россия
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ск рф
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расследование
кто
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Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные факты целенаправленной атаки вооружённых формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Курской области. Расследование проводится в рамках расследования уголовного дела о совершении террористического акта против мирного населения Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием установлено, что 19 марта 2025 года украинские боевики, которые незаконно вторглись на территорию Российской Федерации, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, где находились мирные граждане. В результате совершенного преступления два человека получили ранения", - сказано в официальном сообщении.Следователи ведут работу с пострадавшими, доставленными в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. С учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Пострадавшие допрошены и признаны потерпевшими.В российском ведомстве заверили, что к ответственности будут привлечены все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, уголовное дело, расследование, кто, военные преступления, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, уголовное дело, Расследование, КТО, Военные преступления, мирные жители

СК РФ зафиксировал прицельную атаку ВСУ на жилой массив в Курской области

20:10 20.03.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Российскими следователями зафиксированы доказательства прицельной атаки украинских террористов по жилому массиву в Курской области. Об этом 20 марта заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные факты целенаправленной атаки вооружённых формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Курской области. Расследование проводится в рамках расследования уголовного дела о совершении террористического акта против мирного населения Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Следствием установлено, что 19 марта 2025 года украинские боевики, которые незаконно вторглись на территорию Российской Федерации, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на жилой массив в селе Мокрушино Беловского района Курской области, где находились мирные граждане. В результате совершенного преступления два человека получили ранения", - сказано в официальном сообщении.
Следователи ведут работу с пострадавшими, доставленными в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. С учетом состояния здоровья и рекомендаций врачей с их участием выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего. Пострадавшие допрошены и признаны потерпевшими.
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15:31
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 250 военнослужащихУкраинская армия несёт большие потери в живой силе и технике на Курском направлении. Об этом 20 марта сообщило Минобороны России.
В российском ведомстве заверили, что к ответственности будут привлечены все представители вооруженных формирований Украины, причастные к совершению данного преступления.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизацию поставят на "стоп", подготовка к переговорам РФ и США. Итоги 20 марта на Украине
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВСУуголовное делоРасследованиеКТОВоенные преступлениямирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
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