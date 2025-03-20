https://ukraina.ru/20250320/1061935624.html

Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко

Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко - 20.03.2025 Украина.ру

Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил степень влияния Трампа на Украину и стремление Зеленского отдать США энергетику страны. А также - проанализировал историю возникновения конфликта между Израилем и Палестиной и причины зачистки оппозиционных политиков в Турции

2025-03-20T17:15

2025-03-20T17:15

2025-03-20T17:15

украина

сша

турция

владимир зеленский

ростислав ищенко

дональд трамп

энергетика

эрдоган

политика

сектор газа

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00:32 – Шансы на перемирие и полноценный мир;07:28 – Насколько велико влияние США на Украину и почему Зеленский готов отдать украинскую энергетику Америке?23:29 – Возобновление боевых действий в секторе Газа;35:53 – Зачем Эрдогану зачистка политиков в Турции.

украина

сша

турция

сектор газа

палестина

израиль

франция

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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