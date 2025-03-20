Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко - 20.03.2025 Украина.ру
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Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко
Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко - 20.03.2025 Украина.ру
Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил степень влияния Трампа на Украину и стремление Зеленского отдать США энергетику страны. А также - проанализировал историю возникновения конфликта между Израилем и Палестиной и причины зачистки оппозиционных политиков в Турции
2025-03-20T17:15
2025-03-20T17:15
украина
сша
турция
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
энергетика
эрдоган
политика
сектор газа
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00:32 – Шансы на перемирие и полноценный мир;07:28 – Насколько велико влияние США на Украину и почему Зеленский готов отдать украинскую энергетику Америке?23:29 – Возобновление боевых действий в секторе Газа;35:53 – Зачем Эрдогану зачистка политиков в Турции.
украина
сша
турция
сектор газа
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украина, сша, турция, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, энергетика, эрдоган, политика, сектор газа, палестина, израиль, политик, франция, инвестиции, мир, перемирие, война, видео
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Как Трамп собирается воздействовать на Россию, когда Украины уже не будет — Ищенко

17:15 20.03.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил степень влияния Трампа на Украину и стремление Зеленского отдать США энергетику страны. А также - проанализировал историю возникновения конфликта между Израилем и Палестиной и причины зачистки оппозиционных политиков в Турции
00:32 – Шансы на перемирие и полноценный мир;
07:28 – Насколько велико влияние США на Украину и почему Зеленский готов отдать украинскую энергетику Америке?
23:29 – Возобновление боевых действий в секторе Газа;
35:53 – Зачем Эрдогану зачистка политиков в Турции.
 
УкраинаСШАТурцияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоДональд ТрампэнергетикаЭрдоганполитикасектор ГазаПалестинаИзраильполитикФранцияинвестициимирперемириевойна
 
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