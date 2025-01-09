https://ukraina.ru/20250109/1060158868.html

Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня

Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня - 09.01.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня

То, что Запад заставил Россию воевать на Украине – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко

2025-01-09T13:58

2025-01-09T13:58

2025-01-09T13:58

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Юрьевич, как вы оцениваете обстановку в зоне СВО в первые дни 2025 года?- После освобождения Авдеевки непрерывно продолжается наша наступательная операция, которая не останавливается ни на один день. Когда российское руководство говорит, что инициатива на нашей стороне, это означает, что мы управляем всей линией фронта. Где надо – мы держим ее в состоянии покоя. Где надо – мы атакуем. Степень интенсивности боя тоже определяем мы.Более того, это опровергает и советские, и западные военные учебники.В военной теории сказано, что любая наступательная операция развивается волнообразно. Идет наступательный порыв. Войска занимают территорию противника. Потом они стабилизирует линию фронта, чтобы подтянуть тылы (расстояние от Донецка до Покровска – ничего себе, а снабжение должно идти 24/7). А мы, повторюсь, не остановились.- Почему?- Хороший вопрос. Об этом лучше в Генштабе спросить. Но по всем законам военной науки, мы должны были остановиться где-то в июле-августе 2024 года. На это же рассчитывал противник: "Осенью русские остановятся в силу естественных законов войны, а Украина нанесет контрудар". Но мы не остановились.В 2024 году у нас было еще одно принципиальное достижение. Я бы даже сказал, что оно историческое.Дело в том, что такую войну, как на Украине, никто в мире не воевал с 1945 года. СВО – это континентальная война с протяженной линией фронта и противоборствующими армиями на 2 миллиона человек. То есть за 80 лет сменилось несколько поколений военачальников. И после 1991 года все стали руководствоваться теорией новых войн: спецоперации, диверсионные рейды.То же самое касается России. Напомню, что отрывки из знаменитого интервью Герасимова были опубликованы в феврале 2014 года, когда вовсю шел Майдан. Именно с того момента на Западе заговорили про "доктрину Герасимова". Именно с тех пор Залужный отзывается о Герасимове как о своем учителе. Почему? Потому что Герасимов тогда тоже говорил о спецназе, цифровизации и беспилотниках. А в СВО мы влупились в нечто среднее между Первой и Второй мировой войне.И с осени 2022 года серьезные аналитики говорили о том, что российские военные потеряли навык проводить общевойсковые операции. Что такое операция "Багратион"? Это стратегическая наступательная операция силами нескольких фронтов с единым замыслом под единым командованием. Так вот нечто подобное мы проводим с зимы 2024 года.Из всей линии фронта мы выделили конкретный участок: от Торецка до Покровска на севере и от Угледара до Великой Новоселки на юге (между ними Селидово и Курахово). Проследим, что происходило на этом отдельном театре после освобождения Авдеевки. Можете сделать мультфильм нашего продвижения по карте. Это будет впечатляюще. Потому что помимо нашего продвижения, он покажет наше умение управлять боем.Там, где нам выгодно, мы делаем продвижение интенсивным. ВСУ с трудом концентрируют резервы, чтобы затормозить его, а мы останавливаемся. Потом мы начинаем интенсивное продвижение в другом месте, они все бросают и бегут туда. То есть противник напрасно тратит время, деньги, людей и технику.И если посмотреть это в динамике от освобождения Авдеевки до сегодняшнего дня, вы увидите единый замысел этой операции на всем этом ограниченном театре. И операция эта ведется силами трех объединенных группировок войск: "Центр", "Восток" и "Юг". Что такое ОГВ сегодня? Это как Фронт времен Великой Отечественной войны (несколько армий и приданные им силы вроде танковых дивизий).Короче говоря, мы не разучились проводить общевойсковые операции. Это очевидный факт. Просто наши противники не хотят это признавать, а мы об этом почему-то стесняемся говорить.Отмечу также, что боевой дух у нашей армии сейчас на порядок выше, чем у украинской. Хотя противник по-прежнему сопротивляется упорно.Недавно было опубликовано видео, как наш дрон сбросил снаряд на двух всушников. Один погиб, второй был цел. Выживший всушник мог поднять руки и пойти за нашим БПЛА, чтобы сдаться в плен (сейчас беспилотники показывают им дорогу и проводят через минные поля). Вместо этого он выстрелил себе в голову.Когда я разместил это видео у себя в телеграм-канале, я написал, что для нас это плохая новость.- Это разве не противоречит вашим словам о том, что боевой дух у наших войск однозначно сильнее, чем у противника?- Не противоречит.Каково самое простое объяснение поступка этого всушника? Это убежденный бандеровец, который совершил кучу военных преступлений и не сможет их скрыть (он же видит, какие сроки у нас получают откровенные нацисты). И есть второе объяснение. Это обычный мобилизованный мужик, у которого семья в заложниках. Если он сдастся в плен, на следующий день два его сына поедут воевать вместо него. А если он погибнет, семью не тронут.К тому же, на фронте уже было много случаев, когда вражеский снайпер вместо того, чтобы убить нашего военнослужащего, убивает пленного.Все это – упорство от отчаяния.То есть существенная часть мобилизованных украинцев – заложники. Вряд ли этот человек был нацистом или тем, кто из окопа кричит: "Русские не сдаются". Таких мало.Противник же подтвердил, что в первый же бой тысяча человек из элитной бригады "Анна Киевская" разбежались. То есть украинцы напрашиваются на обучение в западных странах, чтобы попытаться сбежать и попросить убежище. Это говорит о том, что боевой дух у них в целом ниже.Поэтому я считаю, что обе эти истории подтверждают мой тезис.- Выходит, боевой дух наших войск и качество управления приносят нам результаты в виде увеличившейся скорости продвижения на фронте?- Да. И это притом, что такой задачи нет.Когда у Путина на "Прямой линии" спросили, когда освободят Курскую область, он не просто не ответил, а уточнил: "Я специально не скажу. Если какой-нибудь идиот услышит какие-то сроки, он решит, что это приказ и начнет класть ребят". Сегодня однозначно стало понятно, что мы не воюем за территорию. Армия вообще никогда не воюет за территорию. Территория – это вопрос политиков. Задача армии – нанести военное поражение противнику. Неважно - где, неважно - когда.Кстати, основной водораздельный хребет (Донецкий кряж) мы уже прошли. Сейчас мы покатимся к Днепру, а там просто голая степь.Я бы еще хотел уточнить насчет Курской области. Не расстраивайтесь, что мы ее до сих пор не освободили. Мы же в этом переиграли Украину. Логика врага была в чем? Они совершают этот пиратский рейд, в общественном мнении России начинается ад ("Впервые с 1945 года враг на нашей территории"), и Москва будет вынуждена любой ценой ее освобождать.Этот расчет был грамотный. Мы же сделали то же самое, начав в мае 2024 года наступление на Волчанск. И в случае с Курской областью мы не поддались на провокацию. Мы сказали: "Воевать так воевать". Мы не сделали Курск главным направлением. А ВСУ это сделали. Сколько мы там вражеской техники наколотили. Мы за "Хаймерсами" охотимся месяцами, а в Курской области за неделю шесть штук поразили.- И это помогло нашему продвижению на других участках фронта.- Конечно. Еще это добавило нам злости и добровольцев.Я понимаю, почему нас не понимают англосаксы, которые столетиями допускают одну и ту же ошибку. Они не понимают, что если нанести удар по российскому обществу, то оно не пойдет свергать власть, а консолидируется вокруг власти. Но почему нас не понимает Украина, которые такие же, как мы – не знаю.Более того, то, что Запад заставил нас воевать – это его стратегическая ошибка. Мы теперь станем его могильщиком.- В 2025 году после инаугурации Трампа все ожидают начала переговоров между Россией и США. В каком состоянии и с какими мыслями стороны подошли к ним?- Очевиден раскол некогда единого антироссийского западного блока. Сейчас там четко оформляется партия войны и партия мира. Какой будет мир – это отдельный вопрос. Там может такая война за мир начаться, что камня на камне не останется. Причем партия войны – антитрампистская. Причем у двух этих партий сейчас одинаковые позиции. Нельзя сказать, что какая-то из них завтра же победит.Причем партия войны до сих пор может загнать Трампа в определенный коридор. Когда в Испании выпускают из загона разъяренных быков, для них перекрываются поперечные улицы и они бегут только по узкому коридору. То же самое хотят сделать с Трампом. Партия войны делает все, чтобы Трамп в принципе не имел возможности начать диалог с Россией.И сейчас я вам расскажу одну историю в надежде на то, что она не случится.Все эти теракты с биодронами и обстрелы Льгова из натовского оружия ставят целью сделать безальтернативным решение России нанести удар по центрам принятия решений в Киеве (здание СБУ или Верховной Рады). Но как только мы это сделаем, киевский режим взорвет соседние здания, а потом на улице штабелями выложит тела детей и женщин. Такие постановки они делать умеют. Все это в хорошем качестве снимется на пленку и отправится Трампу.Можно же вспомнить историю с Иванкой Трамп. Когда она показала отцу фальшивое видео химической атаки в Сирии, Трамп принял решение выпустить по Сирии сто ракет. Да, американские военные предупредили об этом нас, часть ракет цели не достигли, но суть в том, что Трамп может принимать такие скоропалительные решения просто потому, что посмотрел кино.И если все западные СМИ придумают какую-то новую "Бучу", никакие переговоры Трампа с русскими будут невозможны.Поэтому мы можем сколько угодно обвинять российское руководство в слабости, но давайте судить об этом по конкретным результатам. Про Сталина тоже говорили, что 22 июня он испугался, но это оказалось враньем и в итоге 9 мая мы победили.В 2024 году у нас прошли выборы президента. Мы выдали Путину огромный кредит доверия. Кредит доверия – это средства, которые политики расходуются на непопулярные, но полезные решения. Каждый раз, когда противник обстреливает нашу территорию, этот кредит растрачивается. Народ требует ядерной бомбы по Киеву, а туда даже "Орешник" не летит.Даже я иногда требую шарахнуть куда-нибудь, а потом включаю холодную голову. Ярость благородная не нужна при принятии решений. Она нужна потом, чтобы эти решения воплощать в жизнь.- Вражеская пропаганда на это может ответить: "Вы что, не бьете по Украине, потому что надеетесь на Трампа?"- Мы не надеемся на Трампа. Мы вообще не знаем, каким он будет. Мы ждем, что в 2025 году в конце января-начале февраля откроются новые варианты выхода из кризиса, которых не было три года СВО.Конечно, любые переговоры – это искусство компромисса. Но пока Москва демонстрирует железобетонную позицию. О чем фактически она говорит? "Херсон – это Россия. Он находится на правом берегу Днепра. Киевский режим должен издать приказ, главком ВСУ доводит его до командиров на земле, что с завтрашнего дня с 6 утра они в одностороннем порядке прекращают огонь, возвращают боеприпасы на склады и уходят за бывшую границу Херсонской и Запорожской областей. Если мы поймем, что Украина выполнила этот приказ, мы тоже прекращаем огонь".Это необходимые условия, чтобы мы только начали разговаривать о переговорах. Наша территория должна быть освобождена. Если Украина оттуда не уйдет, то пока мы ее не освободим, вообще никаких переговоров не будет.Причем события на фронте говорят, что если противник этого не сделает, то потом он столкнется с другой реальностью на земле. Во-первых, мы сейчас уже присутствуем в Харьковской области, где еще не было референдума. Во-вторых, мы стоим под Покровском, где до границ Днепропетровской области рукой подать. Что с этим Украина будет делать?Это будет главная дипломатическая битва января-февраля.Причем в этой ситуации против нас будут все: и друзья, и враги. Потому что главная точка приложения здесь – это прекращение огня как условие для переговоров о переговорах. Этого же хотят Китай и Индия.Да, после нашей блестящей победы на саммите БРИКС в Казани, где тема Украины вообще не звучала, Пекин уже давно не выступает с мирными инициативами. Но теперь китайцы тоже будут настаивать, чтобы Россия согласилась хотя бы на временное прекращение огня. Нам нервы потреплют еще так, что мало не покажется. Готовьтесь.О других военно-политических тенденциях - в интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями

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Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, курская область, александр казаков, сво, донбасс, сша, дональд трамп, провокация, дипломатия, китай