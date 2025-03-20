https://ukraina.ru/20250320/1061932062.html

Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины

Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины - 20.03.2025 Украина.ру

Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины

Саммит ЕС начался в Брюсселе днем 20 марта. На повестке дня - конкурентоспособность Евросоюза, вопросы миграции и Ближнего Востока, Украина. Для выступления Владимира Зеленского с Украины отвели около 20 минут. Он выступит по видеосвязи из Киева, так что зря он оставался ночевать в Финляндии

2025-03-20T16:34

2025-03-20T16:34

2025-03-20T16:34

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Урсула вон дер Ляйен вошла в зал. Некоторые европейские чиновники с ней целовались в щеки - почти, как русские, но дважды, и символически - "чмок" в воздух. После главы европейской дипломатии Каи Каллас перед фон дер Ляйен выстроилась очередь из желающих прикоснуться щекой к ее щеке, погладить предплечье и пожать ее тощую руку.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подошел к премьеру Словакии Роберту Фицо. Фицо приобнял Орбана и прижался к нему головой, не отпуская. Орбан все же вырвался из дружеских объятий, и направился к представителю Люксембурга.Мероприятие проходит без участия прессы. Перед началом европейские лидеры рассказали журналистам, о чем собираются разговаривать.В ЕС приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о поиске дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Это чрезвычайно важно, подчеркнула Кая Каллас. Она не уточнила, что американская сторона так ответила на просьбу Зеленского прислать на Украину еще комплексы Patriot - Трамп согласился поработать над этим и "найти что-то доступное, особенно в Европе"."Конечно, сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать. Как для Украины, так и для нашей собственной обороны. Я предложила инициативу, которая действительно соответствует тому, что нужно президенту Зеленскому, - боеприпасы на сумму 5 млрд евро", - сказала Каллас.Изначально европейцы предлагали выделить Киеву 40 млрд евро, но эта инициатива не нашла отклика в национальных правительствах государств ЕС. Несмотря на то, что было предложено фактически скинуться процентом от ВВП, у большинства европейских стран существуют проблемы, связанные с дефицитом бюджета. Точная цифра пока что не определена."Что ж, реалистичным планом было бы выделить пять миллиардов [евро] на боеприпасы, и это то, над чем мы сейчас действительно работаем", - сказала она.Каллас также подчеркнула необходимость работы над конкурентоспособностью Евросоюза, так как без этого у европейцев не получится помогать Украине. В переводе с дипломатического новояза на общедоступный, это значит, что ЕС просчитывает варианты перехода на военную экономику, внутри которой человеческий ресурс для армии будет поставлять Украина. В России это называют "сигналами о милитаризации Европы".Евросоюзу важно, чтобы Украина осталась суверенным государством и смогла продолжить путь по интеграции в ЕС. Также европейские чиновники рассчитывают на то, что "у нее будет сильная собственная армия даже после заключения мира", подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц.Бундестаг внес изменения в Конституцию ФРГ, чтобы Берлин смог тратить больше на оборону, напомнил Шольц. В пятницу, 21 марта законопроект рассмотрит верхняя палата парламента - Бундесрат. Если федеральное собрание примет изменения (а сомнений нет), немецкие власти получат большое пространство для маневра."Когда будут приняты эти решения, это приведет к дальнейшему увеличению нашей помощи Украине в области вооружений. Тогда все это вместе составит 7 миллиардов евро. Четыре уже запланированы, к ним добавятся еще три", - заявил Шольц.Журналисты напомнили Шольцу, что конституционные правки могут стать последним его шагом в качестве канцлера, и попросили оценить свою работу по десятибалльной шкале. Шольц отмахнулся: выполняю свою работу. И тогда его попросили оценить заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до 2030 года.- Вы тоже в это верите? - спросили у Шольца- Я считаю, что мы должны сосредоточиться на том, о чем идет речь. А именно, что мы делаем все возможное для укрепления обороноспособности нашей собственной страны и альянса, - кисло улыбнулся Шольц. Он привел в пример конституционное решение Германии для поиска дополнительных средств на оборонные расходы, и предложил всем остальным странам НАТО стремиться хотя бы к расходам в 2% ВВП на военные нужды."Позиция Германии в вопросе о том, как обращаться с деньгами, известна всем. Она не изменилась и не изменится", - заключил Шольц.В списке аутсайдеров по достижению планки в 2% ВВП на НАТО находится, например, Испания. Мадрид запланировал увеличить расходы до этого уровня только к 2029 году. Для председателя правительства Испании Педро Санчеса очень важно, что на саммите ЕС будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш."Почему я это говорю? Потому что на обеде с генеральным секретарем будут обсуждаться разные темы, но одна из них имеет особое значение для Испании - это проведение конференции по финансированию развития, которая будет проходить в Севилье с июня по июль. К нам приедут важные лидеры глобального Юга, я попрошу и европейских лидеров принять активное участие. Потому что там мы обсудим то, как мы можем реформировать международную финансовую систему, чтобы обеспечить экономические ресурсы", - сказал Санчес.А Украину Мадрид поддерживает, добавил он. Испания хорошо относится к плану финских властей (вооружить Киев, усилить антироссийские санкции, перейти к переговорам), потому что, как минимум, глава Европейского совета Антониу Кошта выступает за необходимость "сделать шаг вперед", когда речь идет о мирной инициативе американского президента."Европа должна быть за столом переговоров. Президент Финляндии предложил стратегию ведения переговоров, в которой нам неизбежно понадобится переговорная команда, а также представитель или представительница, которая выступает от имени всех европейцев. И я, конечно, поддержу это предложение финского правительства", - сказал он.Что же получается, Санчес - милитарист? Нет, сказал он американским журналистам, ему не нравится термин "перевооружение Европы". По его словам, Евросоюз - это политический проект, мягкая сила, но и его долг - владеть жесткой силой.Премьер-министр Ирландии Михол Мартин ждет, прежде всего, новостей от Владимира Зеленского. Однако в большей степени он обеспокоен тарифными войнами, в том числе Штатов против Европы. 2 апреля президент США Дональд Трамп должен объявить новые тарифные ставки для ЕС, Евросоюз подождет некоторое время с ответом. В конечном счете Европе придется отвечать коллективно, считает Мартин."Европейский союз не хочет введения тарифов. Европейский союз не вводил никаких тарифов. И Европейский союз, и Ирландия также считают, что тарифы вредны для бизнеса. Они вредны для потребителя, они повышают цены. Из моего визита в США стало совершенно ясно, что в американских компаниях царит большая неопределенность, им тоже не нравятся тарифы. И многие люди очень, очень обеспокоены тем, как это повлияет на мировую торговлю, рынок и мировую экономику", - сказал он.Обсуждения откроет беседа с Зеленским по видеосвязи из Киева, рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Европейцы послушают его доклад о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, каковы будут следующие шаги в сторону перемирия и возможного мирного соглашения.Будем использовать момент, созданный президентом США Дональдом Трампом, заявил Пленкович. Он хотел бы сначала выслушать и понять позицию Зеленского, потому что он, как сказал Пленкович, сейчас владеет большей информацией, чем европейцы.Но не меньшей, чем представители Финляндии, откуда Зеленский созванивался с Трампом, проводил онлайн-брифинги для украинских журналистов, и провел лишнюю ночь в отеле вместе с женой накануне саммита. После этого визита премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Россия есть и будет постоянной угрозой всему Европейскому союзу и Европе. Перевооружение Европы очень важно для Финляндии, сказал он."Украина - они действительно хотят быть членом Европейского союза. Они хотят быть одними из нас. И именно поэтому мы должны помочь им и поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее к 2030 году. Конечно, это должно основываться на заслугах, но это очень важное послание для украинцев. Мы должны продолжать поддерживать Украину в военном и политическом отношении. Вот почему мое правительство и Финляндия решительно поддерживают предложение Каи Каллас о том, как поддержать Украину", - сказал он.Причем коллективную оборону, по его мнению, европейцы должны строить в тесном сотрудничестве с США. "Цель должна заключаться в том, чтобы европейская опора НАТО была как можно более сильной, менее зависимой от других", заключил он.Подробнее о поиске Финляндии плана "Б" на случай пересборки европейского военного альянса без участия США читайте в материале Алексея Туманова Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти Европы в обход США ищут план "Б"

https://ukraina.ru/20250307/1061606098.html

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эксклюзив, украина, финляндия, сша, владимир зеленский, олаф шольц, дональд трамп, бундестаг, нато, ес