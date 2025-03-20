Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины - 20.03.2025 Украина.ру
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Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины - 20.03.2025 Украина.ру
Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
Саммит ЕС начался в Брюсселе днем 20 марта. На повестке дня - конкурентоспособность Евросоюза, вопросы миграции и Ближнего Востока, Украина. Для выступления Владимира Зеленского с Украины отвели около 20 минут. Он выступит по видеосвязи из Киева, так что зря он оставался ночевать в Финляндии
2025-03-20T16:34
2025-03-20T16:34
эксклюзив
украина
финляндия
сша
владимир зеленский
олаф шольц
дональд трамп
бундестаг
нато
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Урсула вон дер Ляйен вошла в зал. Некоторые европейские чиновники с ней целовались в щеки - почти, как русские, но дважды, и символически - "чмок" в воздух. После главы европейской дипломатии Каи Каллас перед фон дер Ляйен выстроилась очередь из желающих прикоснуться щекой к ее щеке, погладить предплечье и пожать ее тощую руку.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подошел к премьеру Словакии Роберту Фицо. Фицо приобнял Орбана и прижался к нему головой, не отпуская. Орбан все же вырвался из дружеских объятий, и направился к представителю Люксембурга.Мероприятие проходит без участия прессы. Перед началом европейские лидеры рассказали журналистам, о чем собираются разговаривать.В ЕС приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о поиске дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Это чрезвычайно важно, подчеркнула Кая Каллас. Она не уточнила, что американская сторона так ответила на просьбу Зеленского прислать на Украину еще комплексы Patriot - Трамп согласился поработать над этим и "найти что-то доступное, особенно в Европе"."Конечно, сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать. Как для Украины, так и для нашей собственной обороны. Я предложила инициативу, которая действительно соответствует тому, что нужно президенту Зеленскому, - боеприпасы на сумму 5 млрд евро", - сказала Каллас.Изначально европейцы предлагали выделить Киеву 40 млрд евро, но эта инициатива не нашла отклика в национальных правительствах государств ЕС. Несмотря на то, что было предложено фактически скинуться процентом от ВВП, у большинства европейских стран существуют проблемы, связанные с дефицитом бюджета. Точная цифра пока что не определена."Что ж, реалистичным планом было бы выделить пять миллиардов [евро] на боеприпасы, и это то, над чем мы сейчас действительно работаем", - сказала она.Каллас также подчеркнула необходимость работы над конкурентоспособностью Евросоюза, так как без этого у европейцев не получится помогать Украине. В переводе с дипломатического новояза на общедоступный, это значит, что ЕС просчитывает варианты перехода на военную экономику, внутри которой человеческий ресурс для армии будет поставлять Украина. В России это называют "сигналами о милитаризации Европы".Евросоюзу важно, чтобы Украина осталась суверенным государством и смогла продолжить путь по интеграции в ЕС. Также европейские чиновники рассчитывают на то, что "у нее будет сильная собственная армия даже после заключения мира", подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц.Бундестаг внес изменения в Конституцию ФРГ, чтобы Берлин смог тратить больше на оборону, напомнил Шольц. В пятницу, 21 марта законопроект рассмотрит верхняя палата парламента - Бундесрат. Если федеральное собрание примет изменения (а сомнений нет), немецкие власти получат большое пространство для маневра."Когда будут приняты эти решения, это приведет к дальнейшему увеличению нашей помощи Украине в области вооружений. Тогда все это вместе составит 7 миллиардов евро. Четыре уже запланированы, к ним добавятся еще три", - заявил Шольц.Журналисты напомнили Шольцу, что конституционные правки могут стать последним его шагом в качестве канцлера, и попросили оценить свою работу по десятибалльной шкале. Шольц отмахнулся: выполняю свою работу. И тогда его попросили оценить заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до 2030 года.- Вы тоже в это верите? - спросили у Шольца- Я считаю, что мы должны сосредоточиться на том, о чем идет речь. А именно, что мы делаем все возможное для укрепления обороноспособности нашей собственной страны и альянса, - кисло улыбнулся Шольц. Он привел в пример конституционное решение Германии для поиска дополнительных средств на оборонные расходы, и предложил всем остальным странам НАТО стремиться хотя бы к расходам в 2% ВВП на военные нужды."Позиция Германии в вопросе о том, как обращаться с деньгами, известна всем. Она не изменилась и не изменится", - заключил Шольц.В списке аутсайдеров по достижению планки в 2% ВВП на НАТО находится, например, Испания. Мадрид запланировал увеличить расходы до этого уровня только к 2029 году. Для председателя правительства Испании Педро Санчеса очень важно, что на саммите ЕС будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш."Почему я это говорю? Потому что на обеде с генеральным секретарем будут обсуждаться разные темы, но одна из них имеет особое значение для Испании - это проведение конференции по финансированию развития, которая будет проходить в Севилье с июня по июль. К нам приедут важные лидеры глобального Юга, я попрошу и европейских лидеров принять активное участие. Потому что там мы обсудим то, как мы можем реформировать международную финансовую систему, чтобы обеспечить экономические ресурсы", - сказал Санчес.А Украину Мадрид поддерживает, добавил он. Испания хорошо относится к плану финских властей (вооружить Киев, усилить антироссийские санкции, перейти к переговорам), потому что, как минимум, глава Европейского совета Антониу Кошта выступает за необходимость "сделать шаг вперед", когда речь идет о мирной инициативе американского президента."Европа должна быть за столом переговоров. Президент Финляндии предложил стратегию ведения переговоров, в которой нам неизбежно понадобится переговорная команда, а также представитель или представительница, которая выступает от имени всех европейцев. И я, конечно, поддержу это предложение финского правительства", - сказал он.Что же получается, Санчес - милитарист? Нет, сказал он американским журналистам, ему не нравится термин "перевооружение Европы". По его словам, Евросоюз - это политический проект, мягкая сила, но и его долг - владеть жесткой силой.Премьер-министр Ирландии Михол Мартин ждет, прежде всего, новостей от Владимира Зеленского. Однако в большей степени он обеспокоен тарифными войнами, в том числе Штатов против Европы. 2 апреля президент США Дональд Трамп должен объявить новые тарифные ставки для ЕС, Евросоюз подождет некоторое время с ответом. В конечном счете Европе придется отвечать коллективно, считает Мартин."Европейский союз не хочет введения тарифов. Европейский союз не вводил никаких тарифов. И Европейский союз, и Ирландия также считают, что тарифы вредны для бизнеса. Они вредны для потребителя, они повышают цены. Из моего визита в США стало совершенно ясно, что в американских компаниях царит большая неопределенность, им тоже не нравятся тарифы. И многие люди очень, очень обеспокоены тем, как это повлияет на мировую торговлю, рынок и мировую экономику", - сказал он.Обсуждения откроет беседа с Зеленским по видеосвязи из Киева, рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Европейцы послушают его доклад о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, каковы будут следующие шаги в сторону перемирия и возможного мирного соглашения.Будем использовать момент, созданный президентом США Дональдом Трампом, заявил Пленкович. Он хотел бы сначала выслушать и понять позицию Зеленского, потому что он, как сказал Пленкович, сейчас владеет большей информацией, чем европейцы.Но не меньшей, чем представители Финляндии, откуда Зеленский созванивался с Трампом, проводил онлайн-брифинги для украинских журналистов, и провел лишнюю ночь в отеле вместе с женой накануне саммита. После этого визита премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Россия есть и будет постоянной угрозой всему Европейскому союзу и Европе. Перевооружение Европы очень важно для Финляндии, сказал он."Украина - они действительно хотят быть членом Европейского союза. Они хотят быть одними из нас. И именно поэтому мы должны помочь им и поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее к 2030 году. Конечно, это должно основываться на заслугах, но это очень важное послание для украинцев. Мы должны продолжать поддерживать Украину в военном и политическом отношении. Вот почему мое правительство и Финляндия решительно поддерживают предложение Каи Каллас о том, как поддержать Украину", - сказал он.Причем коллективную оборону, по его мнению, европейцы должны строить в тесном сотрудничестве с США. "Цель должна заключаться в том, чтобы европейская опора НАТО была как можно более сильной, менее зависимой от других", заключил он.Подробнее о поиске Финляндии плана "Б" на случай пересборки европейского военного альянса без участия США читайте в материале Алексея Туманова Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти Европы в обход США ищут план "Б"
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эксклюзив, украина, финляндия, сша, владимир зеленский, олаф шольц, дональд трамп, бундестаг, нато, ес
Эксклюзив, Украина, Финляндия, США, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Бундестаг, НАТО, ЕС

Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины

16:34 20.03.2025
 
© скриншотСаммит ЕС 20 марта 2025 года в Брюсселе
Саммит ЕС 20 марта 2025 года в Брюсселе
© скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Саммит ЕС начался в Брюсселе днем 20 марта. На повестке дня - конкурентоспособность Евросоюза, вопросы миграции и Ближнего Востока, Украина. Для выступления Владимира Зеленского с Украины отвели около 20 минут. Он выступит по видеосвязи из Киева, так что зря он оставался ночевать в Финляндии
Урсула вон дер Ляйен вошла в зал. Некоторые европейские чиновники с ней целовались в щеки - почти, как русские, но дважды, и символически - "чмок" в воздух. После главы европейской дипломатии Каи Каллас перед фон дер Ляйен выстроилась очередь из желающих прикоснуться щекой к ее щеке, погладить предплечье и пожать ее тощую руку.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подошел к премьеру Словакии Роберту Фицо. Фицо приобнял Орбана и прижался к нему головой, не отпуская. Орбан все же вырвался из дружеских объятий, и направился к представителю Люксембурга.
Мероприятие проходит без участия прессы. Перед началом европейские лидеры рассказали журналистам, о чем собираются разговаривать.
В ЕС приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о поиске дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Это чрезвычайно важно, подчеркнула Кая Каллас. Она не уточнила, что американская сторона так ответила на просьбу Зеленского прислать на Украину еще комплексы Patriot - Трамп согласился поработать над этим и "найти что-то доступное, особенно в Европе".
"Конечно, сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать. Как для Украины, так и для нашей собственной обороны. Я предложила инициативу, которая действительно соответствует тому, что нужно президенту Зеленскому, - боеприпасы на сумму 5 млрд евро", - сказала Каллас.
Изначально европейцы предлагали выделить Киеву 40 млрд евро, но эта инициатива не нашла отклика в национальных правительствах государств ЕС. Несмотря на то, что было предложено фактически скинуться процентом от ВВП, у большинства европейских стран существуют проблемы, связанные с дефицитом бюджета. Точная цифра пока что не определена.
"Что ж, реалистичным планом было бы выделить пять миллиардов [евро] на боеприпасы, и это то, над чем мы сейчас действительно работаем", - сказала она.
Каллас также подчеркнула необходимость работы над конкурентоспособностью Евросоюза, так как без этого у европейцев не получится помогать Украине. В переводе с дипломатического новояза на общедоступный, это значит, что ЕС просчитывает варианты перехода на военную экономику, внутри которой человеческий ресурс для армии будет поставлять Украина. В России это называют "сигналами о милитаризации Европы".
Евросоюзу важно, чтобы Украина осталась суверенным государством и смогла продолжить путь по интеграции в ЕС. Также европейские чиновники рассчитывают на то, что "у нее будет сильная собственная армия даже после заключения мира", подчеркнул канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Бундестаг внес изменения в Конституцию ФРГ, чтобы Берлин смог тратить больше на оборону, напомнил Шольц. В пятницу, 21 марта законопроект рассмотрит верхняя палата парламента - Бундесрат. Если федеральное собрание примет изменения (а сомнений нет), немецкие власти получат большое пространство для маневра.
"Когда будут приняты эти решения, это приведет к дальнейшему увеличению нашей помощи Украине в области вооружений. Тогда все это вместе составит 7 миллиардов евро. Четыре уже запланированы, к ним добавятся еще три", - заявил Шольц.
Журналисты напомнили Шольцу, что конституционные правки могут стать последним его шагом в качестве канцлера, и попросили оценить свою работу по десятибалльной шкале. Шольц отмахнулся: выполняю свою работу. И тогда его попросили оценить заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО до 2030 года.
- Вы тоже в это верите? - спросили у Шольца
- Я считаю, что мы должны сосредоточиться на том, о чем идет речь. А именно, что мы делаем все возможное для укрепления обороноспособности нашей собственной страны и альянса, - кисло улыбнулся Шольц. Он привел в пример конституционное решение Германии для поиска дополнительных средств на оборонные расходы, и предложил всем остальным странам НАТО стремиться хотя бы к расходам в 2% ВВП на военные нужды.
"Позиция Германии в вопросе о том, как обращаться с деньгами, известна всем. Она не изменилась и не изменится", - заключил Шольц.
В списке аутсайдеров по достижению планки в 2% ВВП на НАТО находится, например, Испания. Мадрид запланировал увеличить расходы до этого уровня только к 2029 году. Для председателя правительства Испании Педро Санчеса очень важно, что на саммите ЕС будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
"Почему я это говорю? Потому что на обеде с генеральным секретарем будут обсуждаться разные темы, но одна из них имеет особое значение для Испании - это проведение конференции по финансированию развития, которая будет проходить в Севилье с июня по июль. К нам приедут важные лидеры глобального Юга, я попрошу и европейских лидеров принять активное участие. Потому что там мы обсудим то, как мы можем реформировать международную финансовую систему, чтобы обеспечить экономические ресурсы", - сказал Санчес.
А Украину Мадрид поддерживает, добавил он. Испания хорошо относится к плану финских властей (вооружить Киев, усилить антироссийские санкции, перейти к переговорам), потому что, как минимум, глава Европейского совета Антониу Кошта выступает за необходимость "сделать шаг вперед", когда речь идет о мирной инициативе американского президента.
"Европа должна быть за столом переговоров. Президент Финляндии предложил стратегию ведения переговоров, в которой нам неизбежно понадобится переговорная команда, а также представитель или представительница, которая выступает от имени всех европейцев. И я, конечно, поддержу это предложение финского правительства", - сказал он.
Что же получается, Санчес - милитарист? Нет, сказал он американским журналистам, ему не нравится термин "перевооружение Европы". По его словам, Евросоюз - это политический проект, мягкая сила, но и его долг - владеть жесткой силой.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин ждет, прежде всего, новостей от Владимира Зеленского. Однако в большей степени он обеспокоен тарифными войнами, в том числе Штатов против Европы. 2 апреля президент США Дональд Трамп должен объявить новые тарифные ставки для ЕС, Евросоюз подождет некоторое время с ответом. В конечном счете Европе придется отвечать коллективно, считает Мартин.
"Европейский союз не хочет введения тарифов. Европейский союз не вводил никаких тарифов. И Европейский союз, и Ирландия также считают, что тарифы вредны для бизнеса. Они вредны для потребителя, они повышают цены. Из моего визита в США стало совершенно ясно, что в американских компаниях царит большая неопределенность, им тоже не нравятся тарифы. И многие люди очень, очень обеспокоены тем, как это повлияет на мировую торговлю, рынок и мировую экономику", - сказал он.
Обсуждения откроет беседа с Зеленским по видеосвязи из Киева, рассказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Европейцы послушают его доклад о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, каковы будут следующие шаги в сторону перемирия и возможного мирного соглашения.
Будем использовать момент, созданный президентом США Дональдом Трампом, заявил Пленкович. Он хотел бы сначала выслушать и понять позицию Зеленского, потому что он, как сказал Пленкович, сейчас владеет большей информацией, чем европейцы.
Но не меньшей, чем представители Финляндии, откуда Зеленский созванивался с Трампом, проводил онлайн-брифинги для украинских журналистов, и провел лишнюю ночь в отеле вместе с женой накануне саммита. После этого визита премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Россия есть и будет постоянной угрозой всему Европейскому союзу и Европе. Перевооружение Европы очень важно для Финляндии, сказал он.
"Украина - они действительно хотят быть членом Европейского союза. Они хотят быть одними из нас. И именно поэтому мы должны помочь им и поддержать их на пути к членству как можно скорее, самое позднее к 2030 году. Конечно, это должно основываться на заслугах, но это очень важное послание для украинцев. Мы должны продолжать поддерживать Украину в военном и политическом отношении. Вот почему мое правительство и Финляндия решительно поддерживают предложение Каи Каллас о том, как поддержать Украину", - сказал он.
Причем коллективную оборону, по его мнению, европейцы должны строить в тесном сотрудничестве с США. "Цель должна заключаться в том, чтобы европейская опора НАТО была как можно более сильной, менее зависимой от других", заключил он.
Подробнее о поиске Финляндии плана "Б" на случай пересборки европейского военного альянса без участия США читайте в материале Алексея Туманова Зеленского оставили на ночевку в Финляндии. Власти Европы в обход США ищут план "Б"
Владимир Зеленский с Украины и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите 6 марта 2025 года
7 марта, 06:11
Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по УкраинеВласти Евросоюза озадачены срочным поиском денежных средств для так называемых "гарантий безопасности" для Украины. На деле это означает дальнейшее вооружение Киева без учета мнения Москвы. Такой подход не устроил только одну из 27 стран - Венгрию
 
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Заголовок открываемого материала
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16:53Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику
16:34Зеленского отправили из Финляндии в Киев. Саммит ЕС ищет деньги на вооружение Украины
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