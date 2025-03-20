Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
© скриншотСаммит ЕС 20 марта 2025 года в Брюсселе
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Евросоюз продолжит вооружать и оказывать прочую поддержку нынешнему руководству Украины. Об этом сказано итоговом документе саммита ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.
Итоговый документ саммита ЕС подписали 26 из 27 государств Евросоюза. В документе сказано о продолжении помощи нынешнему руководству Украины.Евросовет также напомнил об инициативах по усилению военной поддержки нынешнего руководства Украины, с которыми ранее пытались выступать отдельные члены Еврокомиссии.
Подписанты задекларировали "свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности". Подписавшие заявление 26 государств обязались продолжать военную помощь Киеву.
"Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - сказано в документе.
Государства-члены ЕС также заявили намерение усиливать антироссийские санкции и другое давление на Россию.
"В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", - заявили подписанты итогового документа.
При этом в документе сказано, что надежный путь к миру на Украине предполагает гуманитарные усилия, в частности - обмен военнопленными и освобождение мирных жителей.
Также 20 марта Еврокомиссия сообщила о выделении нынешнему руководству Украины ещё одного миллиарда евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от "иммобилизованных" российских активов. Подробности в публикации Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7