Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России - 20.03.2025 Украина.ру
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Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России - 20.03.2025 Украина.ру
Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России
Евросоюз продолжит вооружать и оказывать прочую поддержку нынешнему руководству Украины. Об этом сказано итоговом документе саммита ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.
2025-03-20T17:45
2025-03-20T17:45
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Итоговый документ саммита ЕС подписали 26 из 27 государств Евросоюза. В документе сказано о продолжении помощи нынешнему руководству Украины.Евросовет также напомнил об инициативах по усилению военной поддержки нынешнего руководства Украины, с которыми ранее пытались выступать отдельные члены Еврокомиссии.Подписанты задекларировали "свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности". Подписавшие заявление 26 государств обязались продолжать военную помощь Киеву.Государства-члены ЕС также заявили намерение усиливать антироссийские санкции и другое давление на Россию.При этом в документе сказано, что надежный путь к миру на Украине предполагает гуманитарные усилия, в частности - обмен военнопленными и освобождение мирных жителей.Также 20 марта Еврокомиссия сообщила о выделении нынешнему руководству Украины ещё одного миллиарда евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от "иммобилизованных" российских активов. Подробности в публикации Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
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новости, украина, россия, киев, ес, еврокомиссия, евросовет, украина-ес, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Россия, Киев, ЕС, Еврокомиссия, евросовет, Украина-ЕС, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции, международные отношения, Международная политика

Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России

17:45 20.03.2025
 
© скриншотСаммит ЕС 20 марта 2025 года в Брюсселе
Саммит ЕС 20 марта 2025 года в Брюсселе
© скриншот
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Евросоюз продолжит вооружать и оказывать прочую поддержку нынешнему руководству Украины. Об этом сказано итоговом документе саммита ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.
Итоговый документ саммита ЕС подписали 26 из 27 государств Евросоюза. В документе сказано о продолжении помощи нынешнему руководству Украины.Евросовет также напомнил об инициативах по усилению военной поддержки нынешнего руководства Украины, с которыми ранее пытались выступать отдельные члены Еврокомиссии.
Кая Каллас
14:32
ЕС собирает миллиарды евро на боеприпасы для ВСУ – КалласЕвросоюз стремится милитаризировать Украину и объявил сбор на пять миллиардов евро для ВСУ, однако пока что в этом больше разговоров, чем дел. Такое мнение перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе высказала глава дипломатии союза Кая Каллас.
Подписанты задекларировали "свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности". Подписавшие заявление 26 государств обязались продолжать военную помощь Киеву.
"Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - сказано в документе.
Государства-члены ЕС также заявили намерение усиливать антироссийские санкции и другое давление на Россию.

"В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб", - заявили подписанты итогового документа.

При этом в документе сказано, что надежный путь к миру на Украине предполагает гуманитарные усилия, в частности - обмен военнопленными и освобождение мирных жителей.
Также 20 марта Еврокомиссия сообщила о выделении нынешнему руководству Украины ещё одного миллиарда евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от "иммобилизованных" российских активов. Подробности в публикации Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7
 
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