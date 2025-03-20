https://ukraina.ru/20250320/1061936548.html

Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России

Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России - 20.03.2025 Украина.ру

Саммит ЕС заявил о "мире через силу" для Украины и санкциях для России

Евросоюз продолжит вооружать и оказывать прочую поддержку нынешнему руководству Украины. Об этом сказано итоговом документе саммита ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.

2025-03-20T17:45

2025-03-20T17:45

2025-03-20T17:45

новости

украина

россия

киев

ес

еврокомиссия

евросовет

украина-ес

военная помощь

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/14/1061931944_46:0:1536:838_1920x0_80_0_0_e70fcb5c720e2504eb694ee19a03e8a3.png

Итоговый документ саммита ЕС подписали 26 из 27 государств Евросоюза. В документе сказано о продолжении помощи нынешнему руководству Украины.Евросовет также напомнил об инициативах по усилению военной поддержки нынешнего руководства Украины, с которыми ранее пытались выступать отдельные члены Еврокомиссии.Подписанты задекларировали "свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности". Подписавшие заявление 26 государств обязались продолжать военную помощь Киеву.Государства-члены ЕС также заявили намерение усиливать антироссийские санкции и другое давление на Россию.При этом в документе сказано, что надежный путь к миру на Украине предполагает гуманитарные усилия, в частности - обмен военнопленными и освобождение мирных жителей.Также 20 марта Еврокомиссия сообщила о выделении нынешнему руководству Украины ещё одного миллиарда евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от "иммобилизованных" российских активов. Подробности в публикации Еврокомиссия выделила Киеву €1 млрд за счёт России в рамках кредита G7

https://ukraina.ru/20250320/1061928544.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, ес, еврокомиссия, евросовет, украина-ес, военная помощь, замороженные активы, антироссийские санкции, международные отношения, международная политика