Центробанк России отчитался за рост резервов - 20.03.2025 Украина.ру
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Центробанк России отчитался за рост резервов
Центробанк России отчитался за рост резервов - 20.03.2025 Украина.ру
Центробанк России отчитался за рост резервов
Международные резервы России в середине марта существенно выросли. Об этом 20 марта сообщил сообщил Банк России.
2025-03-20T17:02
2025-03-20T17:02
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По данным госрегулятора, на рост ЗВР повлияла переоценка активов.На начало года международные резервы России превышали $609 млрд. За 2024 год они выросли на 1,76%, а за 2023 год - на 2,9%.В марте существенно укрепился курс российского рубля. По состоянию на 20 марта официальный курс доллара США составил 82,85 руб.После начала СВО лидеры США и ЕС заявляли, что "экономика России разорвана в клочья". Впервые такое заявление сделал Барак Обама после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, затем его в разных вариациях без ссылок на первоисточник повторяли Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен и другие западные комментаторы российских реалий.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина напомнила об этом в публикации Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели
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новости, россия, сша, крым, джо байден, урсула фон дер ляйен, ес, барак обама, центробанк рф, курс, валюта, золотовалютный резерв
Новости, Россия, США, Крым, Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Барак Обама, Центробанк РФ, курс, валюта, золотовалютный резерв

Центробанк России отчитался за рост резервов

17:02 20.03.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Международные резервы России в середине марта существенно выросли. Об этом 20 марта сообщил сообщил Банк России.
По данным госрегулятора, на рост ЗВР повлияла переоценка активов.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 14 марта 2025 года составили 641,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,8 млрд долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки", - сказано в официальном сообщении.
На начало года международные резервы России превышали $609 млрд. За 2024 год они выросли на 1,76%, а за 2023 год - на 2,9%.
В марте существенно укрепился курс российского рубля. По состоянию на 20 марта официальный курс доллара США составил 82,85 руб.
После начала СВО лидеры США и ЕС заявляли, что "экономика России разорвана в клочья". Впервые такое заявление сделал Барак Обама после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, затем его в разных вариациях без ссылок на первоисточник повторяли Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен и другие западные комментаторы российских реалий.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина напомнила об этом в публикации Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели
 
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