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Центробанк России отчитался за рост резервов

Центробанк России отчитался за рост резервов - 20.03.2025 Украина.ру

Центробанк России отчитался за рост резервов

Международные резервы России в середине марта существенно выросли. Об этом 20 марта сообщил сообщил Банк России.

2025-03-20T17:02

2025-03-20T17:02

2025-03-20T17:02

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По данным госрегулятора, на рост ЗВР повлияла переоценка активов.На начало года международные резервы России превышали $609 млрд. За 2024 год они выросли на 1,76%, а за 2023 год - на 2,9%.В марте существенно укрепился курс российского рубля. По состоянию на 20 марта официальный курс доллара США составил 82,85 руб.После начала СВО лидеры США и ЕС заявляли, что "экономика России разорвана в клочья". Впервые такое заявление сделал Барак Обама после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, затем его в разных вариациях без ссылок на первоисточник повторяли Джо Байден, Урсула фон дер Ляйен и другие западные комментаторы российских реалий.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина напомнила об этом в публикации Как Урсула хотела разорвать Россию "в клочья" и почему в Румынии арестовали "Дракулу". Скандалы недели

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новости, россия, сша, крым, джо байден, урсула фон дер ляйен, ес, барак обама, центробанк рф, курс, валюта, золотовалютный резерв