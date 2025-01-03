https://ukraina.ru/20250103/1060095236.html

"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 03.01.2025 Украина.ру

"Клетка и мусора – реальность для каждого украинца". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

На Украине продолжают подводить итоги ушедшего 2024 года и строят планы на год 2025 и вообще на будущее. Хотя некоторые эксперты не вполне уверены, что это будущее у страны есть.

2025-01-03T06:30

2025-01-03T06:30

2025-01-03T06:30

эксклюзив

украина

россия

киев

александр дубинский

владимир зеленский

олег царев

вооруженные силы украины

нато

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad60e11fb0fc9ec65f8c041f9cd23411.jpg

Подводя военные итоги года, экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв отмечает успехи ВС РФ, достигнутые на разных направлениях фронта. По его словам, стратегическая инициатива в течение всего года была у российских войск, однако - "несмотря на военные провалы, кадровые перестановки, снижение качества мобилизационного ресурса", Киев все же не допустил в 2024 году развала фронта.Аналитик напомнил также и о том, что в начале августа 2024 года ВСУ предприняли дерзкий рейд и заняли часть Курской области России."По словам Зеленского, его целью было отвлечение сил российской армии с Донбасса и замедление продвижения. Эта цель достигнута не была. К сожалению, в этой операции украинских сил пострадали мирные жители, многие вынуждены были уехать. Наши военные продолжают ежедневно сражаться за освобождение Курской области", - написал Царёв в своём телеграм-блоге. Он добавил: "Верим, что 2025 станет не просто еще более успешным, а станет победным".Впрочем, надо бы определиться с тем, что можно будет считать победой России в этом конфликте. Многие считают, что если оставить киевскому режиму хоть один квадратный километр, то там неонацисты сами себя денацифицировать не станут. Запад их перевооружит и через какое-то время придётся воевать снова.Что до планов украинских политиков на 2025 год, то самый смелый из них нарисовал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он намерен "выйти из тюрьмы и добиться, чтоб в неё сел Зеленский".Сесть Зеленскому, конечно, есть за что — и сесть надолго. Тот же Дубинский обрисовал нынешнюю ситуацию в стране так: "Свое новогоднее поздравление я записал в самом натуральном антураже для современной Украины - в клетке. Под охраной мусоров".Нардеп добавил, что "сегодня - это реальность для каждого украинца". "Просто у каждого свой размер клетки. Максимум - до границ страны, которая превратилась в тюрьму народа, и в которой хорошо и свободно дышится только мусорам — вертухаям", - написал политик в своём блоге. По его словам, "война и страх - наверное, две самые главные беды, которые нам нужно преодолеть в 2025-м".Дубинский пожелал украинцам в новом году мира и смелости – "смелости установить мир".По мнению опального политика, никакой долгой войны "до 2030 года" не будет. Возможно, у режима и тридцати дней в запасе не осталось, поскольку армия фактически разбежалась. Он привёл пример из не столь уж давней истории."Война с Антантой (Великобритания, Франция, Германия) с участием США и Японии на этой земле была чуть более 100 лет назад. Антисоветская коалиция в тот период тоже опиралась на местные, в основном, силы. Деникин, Врангель, Колчак, атаманы … типа Петлюры, Юденича, Дутова. Так вот, откатываясь назад, их армии просто разбегались по селам. К слову, у Колчака в конце тоже делали ставку на 18-19 летних", - напомнил Дубинский.Нардеп продолжил, обратившись к реалиям сегодняшнего дня: "При дезертирстве (из рядов ВСУ — Ред.) в 20 и более тысяч в месяц и аналогичных объемах призыва — армия уже разбежалась. Это не вопрос завтрашнего дня. Вместо неё на позиции бросают необученных бусифицированных, которые или гибнут, или бегут".Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире ютуб-канала политолога Вадима Карасёва сделал прогноз, согласно которому ВС РФ продолжат давление по всему фронту, просчитав, что Киеву не хватит резервов и наступит момент, когда ВСУ больше не смогут это давление сдерживать.Думают о возможных вариантах развития событий в украинском кризисе и на Западе. Равно как обсуждают и причины затягивания конфликта, который мог бы давно закончиться.Как заявил в статье для The American Conservative историк, экономист, член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски, "непростительно обещание британцев и американцев дать Украине (киевскому режиму — Ред.) всё необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать".По его словам, "Борис Джонсон в 2022 году (тогда он занимал пост премьер-министра Великобритании — Ред.) надул Украину, и с тех пор она истекает кровью".Когда же закончится это кровопролитие, которое может действительно уничтожить не только неонацистский киевский режим (он-то как раз и должен быть уничтожен), но и саму Украину, выбив целые поколения?По оптимистичному прогнозу FT, в 2025 году будет заключен мирный договор между Украиной и Россией, при этом Киеву придётся смириться с фактической потерей территорий, а вступление Украины в НАТО будет заморожено.Но согласится ли Москва всего лишь на "заморозку" вступления Украины в НАТО — большой вопрос. Ведь и сама военная спецоперация стала следствием стремления киевского режима и его западных хозяев загнать страну в Альянс.А в "мирных" намерениях НАТО сомневаться не приходится. Не зря же в недавно еще нейтральной Швеции вдруг озаботились поиском дополнительных территорий для кладбищ на случай войны. Как информирует AP, похоронные бюро Гетеборга планируют приобрести площади для гарантированного захоронения около 30 тысяч потенциальных убитых. Весёленькие перспективы…Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 2025 году продолжит добиваться достижения всех целей СВО, подчеркнув, что это - "задача номер один".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 году"

https://ukraina.ru/20250102/1060094433.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, александр дубинский, владимир зеленский, олег царев, вооруженные силы украины, нато, верховная рада