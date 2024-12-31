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Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 году

Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 году - 31.12.2024 Украина.ру

Три условия войны и мира. Состоятся ли на Украине выборы в 2025 году

Как в российской экспертной среде, так и среди российских обывателей, интересующихся политикой, существует два диаметрально противоположных мнения насчет возможности и вероятности выборов в незалежной в наступающем году.

2024-12-31T14:14

2024-12-31T14:14

2024-12-31T14:14

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Преимущественно мнение это не базируется на сколько-нибудь серьезном анализе, а базируется на личных предпочтениях каждого относительно развития событий в украинском кризисе.Впрочем, внутри каждой из позиций существует немало вариаций. Так среди тех в России, кто допускает такую возможность, включая и значительную долю людей принимающих решения, доминирует мнение, что "обое рябое" и что от перемены мест слагаемых, сумма не меняется. То есть, кого бы там не выбрали, нам от этого ни холодно ни жарко, и пока не состоится демонтаж украинской государственности в ее нынешнем бандеровском, русофобском изводе, на добрососедство рассчитывать не приходится. А среди тех, кто в перспективу выборов в стране 404 вообще не верит, доминирует ложное представление об абсолютной управляемости местного режима Западом без наличия собственной воли и субъектности. Ну, а стало быть, зачем Западу менять и так полностью послушных марионеток? Оба мнения конечно же крайне далеки от объективности и, если в случае с обывателем такая наивность ожидаема, то как для экспертной оценки, эти мнения, конечно же, звучат крайне непрофессионально. А все потому, что характер межгосударственных связей России и Украины все равно изрядно зависит от личностных качеств представителей военно-политического руководства киевского режима. А так же от того, на кого из разных политических сил и стран на Западе, имеющих самый разный бэкграунд отношений с Россией, ориентируется руководство в Киеве в конкретный момент. Ну и это понимание прямым образом проистекает из необходимости признания факта пусть и тотальной зависимости киевского руководства от Запада в военных вопросах, но при этом довольно высокой их независимости в вопросах политических, и уж тем более внутриполитических. Ну и, наконец, вероятность полного прекращения украинской государственности представляется исчезающе маловероятной перспективой, а следовательно стоит исходить из предположения, что выборы в огрызке этой страны, который сохранится по итогам СВО, раньше или позже, но состоятся.Исходя из этого базового понимания необходимо строить любые прогнозы относительно развития ситуации в незалежной в 2025 году. Вообще, следует признать, что вопрос этот сам по себе сложный для оценки и анализа по причине большого количества неизвестных вводных. Но некоторые ключевые позиции очевидные уже сейчас. Первое и главное - в 2025 году Россия никуда не уйдет с освобожденных территорий, а у украинских военных формирований, как бы им не помогал Запад, нет никаких шансов вытеснить российскую армию. То есть ни границ 1991 года, ни даже границ 2022 года нынешняя украинская власть в качестве переговорного козыря не предоставит. Больше того, никакие переговоры, вплоть до заключения устойчивого мира, с учетом позиций и мнения России, саму по себе СВО не остановят, а, значит, к моменту ее завершения по достижении поставленных целей, освобожденными окажутся значительно большие территории. Это географическое измерение вопроса.Теперь о внутренней логике политического процесса в незалежной. Совершенно очевидно, что украинская власть, даже в нынешнем ее авторитарном виде не сможет откладывать выборы до бесконечности. Хотя бы потому, что это работает против Зеленского, и с каждым месяцем всё больше делегитимизирует его правление даже в глазах украинских избирателей, и уж тем более в глазах привыкшего к десятилетиям "атаманщины" политического и бизнесового истеблишмента. Даже в самых отъявленных диктаторских режимах последнего столетия, хоть в Африке, хоть на Гаити, но, в том или ином виде всегда существовало некое подобие выборных процедур. Ну, и тем более важна выборность власти, пусть и имитационная, для глобального Запада, где декларация "свободных и демократических выборов" – одна из главных идентификационных атрибуций. И лидерам антироссийской коалиции становится все труднее объяснять уже своим обывателям, почему Зеленскому "так можно".Таким образом, базовые расклады на 2025 год выглядят так. Ситуация на фронте для ВСУ в предстоящем году будет только ухудшатся. Огрызок будет совиться все меньше. И чем больше будет вал неудач на военном направлении, тем больше будет вопросов к действующей власти И бесконечно винить во всем недостаточную помощь и внутреннего врага не получится. А, значит, чтобы не доводить ситуации до полной аналогии с условным 1917 годом, режим сам должен быть заинтересован пройти через горнило выборов, представ как бы обновленным перед страной. Иначе, чем дольше без выборов – тем только хуже станет ситуация для нынешних хозяев офиса на Банковой (улица, на котрой в Киеве расположен Офис президента - Ред.)При этом совершенно очевидно, что и на данный момент ОПГ "95 квартал" рассчитывает если не сохранить власть в полном объеме, то хотя бы разделить ее с кем-то, с гарантиями неприкосновенности личной и активов от Запада и от внутренних "догоняющих". Первый вариант сохранение власти в полном объеме представляется совершенно нереальным. Хотя бы потому, что команда Трампа на данный момент настроена крайне решительно в части планов разгрузить свою расходную ведомость за счет сокращения средств на украинский кризис, а так же развязать себе руки на китайском направлении, восстановив хотя бы частично переговорное пространство с Россией. И в этом глобальной процессе места для Зеленского нет, о чем совершенно недвусмысленно сообщил будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на недавней встрече с Ермаком. Где последнему было крайне настоятельно рекомендовано как провидение выборов, так и неучастие Зеленского в них. Ну, а что касается возможности сохранения личного влиянии на политические процессы, и сохранения присутствия во власти после возможного gamechange на украинском треке, то как минимум Ермак уже крайне активно участвует в самого разного рода сепаратных переговорах за спиной у Зеленского. Не сильно отстают от него и остальные заметные персонажи режима.Соответственно, касательно выборов и их возможности у нас три очевидных ключевых точки определяющих вероятность их проведения в 2025 году. Первая, это инаугурация Трампа и все последующие назначения, а так же проведение их через парламент. Только после этого мы по-настоящему узнаем насколько всерьез готов вложиться по части усилий и времени Трамп и его команда в разрешение украинского кризиса, а главное какое место это задача занимает в списке приоритетов новой администрации Белого дома. Вторая, это перспектива стратегической сделки между Белым домом и Кремлем. Дело это куда глобальнее чем украинский кризис, и подводных камней там еще больше, но то как пойдет этот процесс и чем он закончится самым непосредственным образом будет сказываться на ситуации вокруг Украины. И способна эта сделка или ее отсутствие развернуть ситуацию радикальным образом, как в направлении мира, так и в направлении эскалации. Третья, это личное взаимодействие Зеленского и Трампа. Сейчас с этим все плохо. Больше того, именно Зеленского и Ермака Трамп небезосновательно считает в числе прочих виноватыми в поражении 2020 года. А значит должно произойти что-то совершенно экстраординарное, чтобы он "сменил гнев на милость". Пока в Штатах "двоевластие", а Украина обеспечена на какое-то время оружием и деньгами, можно вытворять что угодно, даже быть вызывающе дерзким. Но настоящее взаимодействие у Зеленского с Трампом начнется с 21 января. И от этого будет напрямую зависеть будущее Зеленского, в том числе и в формате "принуждения к выборам".В целом, представляется наиболее вероятным, что какими бы ни были намерения новой американской администрации, ситуация с украинским кризисом будет развиваться поступательно и не быстро. В первую очередь из-за того, что причины его породившие намного масштабнее и нахождение точек соприкосновения, а тем более консенсус в этом вопросе важнейших стран мира придется искать долго и болезненно, и затребует для этого недюжинных воли и терпения у всех заинтересованных сторон. А значит конкретные ответы на вопросы о войне и мире на Украине, а соответственно и о выборах вряд ли мы получим раньше весны-лета наступающего года. И только после этого можно будет говорить о том, как они пройдут и кто будет претендовать на успех в них.О том, какие цифры и факты обсуждали на Украине и в мире в последние дни уходящего года - в статье Елены Мурзиной "Неудача Зеленского: хочет, но не может. И 15-летние пойдут умирать, штраф за фейерверки "по часам Москвы""

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запад, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, вооруженные силы украины, опг, мнения