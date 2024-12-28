Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Сейчас ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны ВСУ нецелесообразно. На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курахово в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль ВС России. Минобороны РФ опубликовало кадры установки флага над зданием профилактория в западной части города, который еще недавно удерживал противник, рассказал эксперт.
Сейчас там проводится зачистка, ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС, добавил он.
"Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага нецелесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен", — отметил Алехин.
Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное, отметил полковник запаса.
"На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
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