https://ukraina.ru/20241228/1060028259.html

Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара

Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара - 28.12.2024 Украина.ру

Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара

Сейчас ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны ВСУ нецелесообразно. На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-28T05:15

2024-12-28T05:15

2024-12-28T05:15

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В Курахово в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль ВС России. Минобороны РФ опубликовало кадры установки флага над зданием профилактория в западной части города, который еще недавно удерживал противник, рассказал эксперт. Сейчас там проводится зачистка, ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС, добавил он."Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага нецелесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен", — отметил Алехин.Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное, отметил полковник запаса."На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060002654.html

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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, всу, вс рф, бои, донбасс, освобождение, сво, детали, спецоперация, днр