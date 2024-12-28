Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара - 28.12.2024 Украина.ру
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Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара
Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара - 28.12.2024 Украина.ру
Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара
Сейчас ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны ВСУ нецелесообразно. На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-28T05:15
2024-12-28T05:15
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
всу
вс рф
бои
донбасс
освобождение
сво
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В Курахово в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль ВС России. Минобороны РФ опубликовало кадры установки флага над зданием профилактория в западной части города, который еще недавно удерживал противник, рассказал эксперт. Сейчас там проводится зачистка, ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС, добавил он."Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага нецелесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен", — отметил Алехин.Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное, отметил полковник запаса."На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241227/1060002654.html
россия
курахово
донецкая народная республика
донбасс
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новости, россия, курахово, донецкая народная республика, всу, вс рф, бои, донбасс, освобождение, сво, детали, спецоперация, днр
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, ВСУ, ВС РФ, бои, Донбасс, освобождение, СВО, детали, Спецоперация, ДНР

Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара

05:15 28.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сейчас ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны ВСУ нецелесообразно. На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения ВС РФ ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курахово в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль ВС России. Минобороны РФ опубликовало кадры установки флага над зданием профилактория в западной части города, который еще недавно удерживал противник, рассказал эксперт.
Сейчас там проводится зачистка, ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС, добавил он.
"Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага нецелесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен", — отметил Алехин.
Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное, отметил полковник запаса.
"На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
Вчера, 04:41
Штатный аферист спецслужб Украины. Как живет и на что надеется экстремист "Люся" Арестович*Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком потребовал от Украины проведения в 2025 году выборов президента и парламента. А значит нам никак не избежать рассмотрения одной из самых одиозный и узнаваемых персон украинской политики Алексея Аристовича*.
 
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Заголовок открываемого материала
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06:30Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
06:10Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин
06:10"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
06:00"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
05:53Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна
05:45Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
05:30После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
05:15Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара
05:00"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует
04:45Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
04:30Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ
04:15"Доплыть и высадиться можно всегда": эксперт о перспективах форсирования Днепра в Херсонской области
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