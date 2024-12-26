https://ukraina.ru/20241226/1060001724.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском - 26.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2024-12-26T19:24
2024-12-26T19:24
2024-12-26T19:24
россия
волчанск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
минобороны
эксклюзив
спецоперация
курахово
покровск/красноармейск
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На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно.Наши бойцы уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления. Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Мы также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное.Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам. Противник предпринимает отчаянные попытки снабжения по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений.В Курахово в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль российской армии. Минобороны предоставило видеокадры установки российского флага над зданием профилактория в западной части города, который противник удерживал еще до вчерашнего дня. Проводится зачистка.ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага не целесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен.На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области осталось 7 километров. Здесь у ВСУ остался только один укрепрайон Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений никаких нет.Пока же продолжаются бои к югу от Покровска. Освобождено село Новый Труд. в Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке, где наши войска усилили натиск.На линии "Волково-Соленое-Нововасилевка наши штурмовики между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой продвинулись широким фронтом на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки российские подразделения мощно атакуют в направлении Украинки. Значительную территорию взяли под контроль северо-западнее Зари - это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку.В Торецке не прекращаются бои в городе. О штурме шахты "Торецкая" пока не сообщается. Противник контратакует в районе центрального рынка к северу от территории шахты "Центральная". Активно применяется наша артиллерия, дроны и авиация.На Краснолиманском участке идут бои за Терны. По последним данным, российские части контролируют минимум половину села, но продвижение дается невероятно трудно.Под Купянском к северу от города продолжаются бои в поселке Двуречная, укрепляем плацдарм на западном берегу Оскола. Южнее ВС РФ бьются в районе Загрызово и Зеленого Гая, идет зачистка в окрестностях Лозовой. Минобороны официально подтвердило о взятии Загрызово. Это позволяет нам расширять плацдарм для форсирования Оскола на новых участках.На границе Харьковской и Белгородской областей в районе Волчанска украинские войска не смогли удержать оборону под натиском наступающих подразделений армии РФ в Старице. Штурмовые группы продолжают здесь продвижение вдоль реки Северский Донец. На этом участке расширяется плацдарм для дальнейшего продвижения, а противник лишается возможности маневрирования и подвоза боеприпасов и подкрепления.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
россия
волчанск
оскол
курахово
покровск/красноармейск
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
россия, волчанск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, эксклюзив, спецоперация, курахово, покровск/красноармейск
Россия, Волчанск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Эксклюзив, Спецоперация, Курахово, Покровск/Красноармейск
Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На границе ДНР и Запорожской области штурмовые подразделения российской армии ведут тяжелые бои за Великую Новоселку. Мы берем в окружение находящуюся здесь группировку ВСУ методично и планомерно.
Наши бойцы уже прорвались к трассе к западу от Великой Новосёлки, а до этого перерезали трассу с северного направления. Накануне армия РФ освободила населенные пункты Сторожевое и Благодатное, что позволило сконцентрировать силы для дальнейшего продвижения вперед. Мы также выбиваем противника из поселков Новый Комар и Нескучное.
Котел должен скоро накрыться крышкой. Фактически, Великая Новосёлка отрезана от большой земли по всем дорогам. Противник предпринимает отчаянные попытки снабжения по полям и лесополосам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10-15 километров у ВСУ нет серьезных укреплений.
В Курахово
в результате упорных боев вся жилая застройка перешла под контроль российской армии. Минобороны
предоставило видеокадры установки российского флага над зданием профилактория в западной части города, который противник удерживал еще до вчерашнего дня. Проводится зачистка.
ВСУ продолжают сидеть в комплексе Кураховской ТЭС. Идти на штурм основательного укрепленного района обороны врага не целесообразно. Поэтому наши штурмовики усилили натиск при поддержке бронетехники, чтобы отрезать противника западнее и вынудить к сдаче в плен.
На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области
осталось 7 километров. Здесь у ВСУ остался только один укрепрайон Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений никаких нет.
Пока же продолжаются бои к югу от Покровска. Освобождено село Новый Труд. в Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке, где наши войска усилили натиск.
На линии "Волково-Соленое-Нововасилевка наши штурмовики между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой продвинулись широким фронтом на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки российские подразделения мощно атакуют в направлении Украинки. Значительную территорию взяли под контроль северо-западнее Зари - это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке
. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку.
В Торецке не прекращаются бои в городе. О штурме шахты "Торецкая" пока не сообщается. Противник контратакует в районе центрального рынка к северу от территории шахты "Центральная". Активно применяется наша артиллерия, дроны и авиация.
На Краснолиманском участке идут бои за Терны. По последним данным, российские части контролируют минимум половину села, но продвижение дается невероятно трудно.
Под Купянском
к северу от города продолжаются бои в поселке Двуречная, укрепляем плацдарм на западном берегу Оскола
. Южнее ВС РФ бьются в районе Загрызово и Зеленого Гая, идет зачистка в окрестностях Лозовой. Минобороны официально подтвердило о взятии Загрызово. Это позволяет нам расширять плацдарм для форсирования Оскола на новых участках.
На границе Харьковской и Белгородской областей
в районе Волчанска украинские войска не смогли удержать оборону под натиском наступающих подразделений армии РФ в Старице
. Штурмовые группы продолжают здесь продвижение вдоль реки Северский Донец. На этом участке расширяется плацдарм для дальнейшего продвижения, а противник лишается возможности маневрирования и подвоза боеприпасов и подкрепления.