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Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар

Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар - 25.12.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар

Приднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда по вине режима Майи Санду и Запада десятки тысяч людей могут остаться без отопления. И вариантов выхода из этого кризиса пока нет, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-12-25T06:30

2024-12-25T06:30

2024-12-25T06:57

интервью

приднестровье

молдавия

россия

газпром

служба внешней разведки

санду майя

энергетика

газ

энергетический кризис

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее эксперты высказывали предположение, что ключевые военно-политические решения в Молдавском регионе будут приниматься в зависимости от ситуации в энергетике, учитывая, что киевский режим собирается прекратить транзит российского газа через свою территорию. Сейчас мы видим, что ситуация на этом направлении серьезно обострилась.Во-первых, в начале декабря Тирасполь заявлял, что Кишинев собирается оставить Приднестровье без тепла и света, чтобы дестабилизировать там ситуацию и покончить с республикой.Во-вторых, Служба Внешней Разведки РФ заявила, что режим Майи Санду планирует захватить принадлежащую российскому "Интер РАО" Молдавскую (Кучурганскую) ГРЭС в том случае, если Москва откажется обеспечить Молдову бесплатным газом.- Михаил, честно говоря, я несколько запутался в планах противника "разрушить форпост России на берегах Днестра". Помогите, пожалуйста, в этом разобраться.- Давайте я тогда в общих чертах расскажу об энергетической системе региона.Газ в Приднестровье и в Молдову поставляется по двум веткам.Первая ветка идет через территорию Украины, попадает на газораспределительную станцию в Приднестровье, а оттуда – к потребителям в Молдову.Молдавская ГРЭС вырабатывает электричество за счет течения Днестра. Если объем воды недостаточен, она потребляет природный газ. Молдова запитана от нее на 90%. То есть Кишинев с 1991 года закупает электроэнергию у Тирасполя. Были попытки частично закупать электроэнергию у Украины, но они не увенчались успехом.Короче говоря, чтобы в Молдове был свет, Молдавская ГРЭС должна потреблять газ. Это – основа энергетической безопасности всей Молдавии.Вторая ветка – это "Турецкий поток", который поступает в Молдову через европейских потребителей.С 1 января 2025 года "Нафтогаз" не продлевает контракт на транзит российского газа через Украину. То есть он оттуда не будет попадать в Приднестровье и в Молдову. Кишинев может взять российский газ у европейцев, который попадает к ним через "Турецкий поток". Но об этом молдавским властям нужно было договариваться с "Газпромом" заранее. Они прекрасно знали, что киевский режим будет прекращать транзит, но специально затягивали время, чтобы дестабилизировать ситуацию.Последний день, когда можно было подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки через "Турецкий поток" - это 16 декабря. Но, повторюсь, Молдова это дело саботировала.В то же время Россия поставила Молдове абсолютно законные условия о необходимости выплатить исторический долг на сумму более чем в 700 миллионов. Вражеские пропагандисты утверждают, что Россия якобы заставляет молдавских граждан заплатить за долги Приднестровья. Это не так.Во-первых, речь идет о долге только правобережной Молдавии.Во-вторых, Москва и "Газпром" сами решают, что им делать с российским газом: кому-продавать, кому дарить.Есть лишь один способ разрешить этот энергетический кризис – запустить Трансбалканский трубопровод, который с 2014 года толком не функционировал. Из него иногда добирали газ румыны, несмотря на то что Румыния сама добывает газ и считается одной из лидирующих стран Европы по энергетической безопасности.Так вот если Кишинев не хочет устроить энергетический кризис, который перейдет в гуманитарную катастрофу, то он должен перейти к суточным закупкам и транспортировке газа по Трансбалканскому трубопроводу. Каким образом? Россия будет поставлять газ через этот коридор для Приднестровья, а Молдавская ГРЭС будет вырабатывать электричество для Молдовы.Одним словом, газ в обмен на электричество.Но пока ничего не происходит. Более того, когда министр энергетики Молдовы Парликов, который был полностью лоялен режиму Санду, встретился с Миллером, его сразу же уволили с поста министра. Ему дали по рукам, чтобы никакие договоренности с Россией не были заключены.Из этого можно сделать вывод, что Кишинев пытается спровоцировать энергетический кризис в Приднестровье, чтобы спровоцировать панику среди населения и "интегрировать республику в единую Молдавию".- Ощущается ли на бытовом уровне в Приднестровье начало этого энергетического кризиса?- Да, ощущается. Ваш покорный слуга только что заправил несколько газовых баллонов. На газонапорных станциях в Тирасполе сумасшедший ажиотаж. Очередь из машин, все заряжают баллоны (купить баллон уже нельзя, потому что все уже продано). Цены на пропан взлетели, но оператор на станции говорит, что пропана хватит. Тем не менее, люди видят всю эту ситуацию и пытаются запасаться.- Что ждет Приднестровье 1 января, если никакое решение по Трансбалканскому трубопроводу не будет принято?- В Приднестровье уже создан штаб по чрезвычайным ситуациям. Все службы приведены в повышенную готовность. Ситуация контролируется, насколько это возможно.Надо уточнить, что еще 10-15 дней Приднестровье будет выбирать газ из газотранспортной системы (из трубы). Уже расписано, каким районам и на какой срок хватит этих запасов. Хуже всего придется северу Приднестровья (газа из трубы хватит на 5 дней). В центральных районах, Тирасполе и Бендерах газа хватит примерно на 10-15 дней. В южных районах – чуть меньше.Газ для бытовых пользователей будет. Но только газ в плите. Отопления не будет. Потребителей не отключают сразу только потому, что в систему отопления домов попадет воздух, и нужно будет проверять каждую квартиру, чтобы не было аварийных ситуаций.За время, пока газ будет выбираться из трубы, Молдавскую ГРЭС переведут на уголь и мазут. По словам правительства, этого запаса хватит на 50 дней, если не будет форс-мажорных ситуаций. Но есть большой риск, что начнется колоссальная нагрузка на электросети. Людям же надо будет как-то греться, поэтому они включат камины и ветродуйки. Да и сами остатки газа из трубы быстро выдохнутся, потому что люди откроют плиты.Все это вызовет аварийную ситуацию как в энергетических сетях, так и в жилых домах.Власти Приднестровья обращаются к жителям многоквартирных домов, чтобы они не использовали баллоны с пропаном. Но мы же понимаем, что это все равно будет. Проще всего будет жителям частных домов с печкой. Да, на дрова взлетели цены, но можно отапливаться и хворостом.Короче говоря, ситуация в Приднестровье очень серьезная.- А зачем режиму Санду понадобилось захватывать Молдавскую ГРЭС, если Приднестровью и так придется несладко?- Не знаю. Может быть, у СВР на этот счет больше информации, но через какое-то время ГРЭС и так будет бесполезной. Не знаю, что даст Санду захват станции, если транзит газа через Украину будет невозможен.Дело в том, что у Молдавы есть определенные запасы газа. Кишинев зарезервировал какие-то объемы топлива в хранилищах в Румынии и на Украине. Но у Молдовы будут проблемы со светом. Кишинев будет закупать электроэнергию у Бухареста, но она будет жутко дорогой и напряжение там будет всего в 350 мегаватт (нужно минимум 750). Этого хватит только на приграничные населенные пункты. Это катастрофа.Более того, даже если у Молдовы будет газ, его надо толкать по трубе, а для этого, опять же, нужно электричество.Как режим Санду это будет делать – непонятно.В Молдове объявлено чрезвычайное положение, в Приднестровье – тоже. Но если в Приднестровье его объявили только в сфере энергетики, то в Молдове – полностью. Причем в рамках этого чрезвычайного положения органы правопорядка имеют право заходить в дома к людям и контролировать приборы, которые те будут использовать. Сами понимаете, сколько злоупотреблений можно сделать под таким предлогом.- Какой реакции Приднестровье сейчас ждет от России?- МИД РФ в лице Марии Захаровой уже заявил, в случае вооруженной эскалации в Приднестровье на фоне энергетического кризиса Москва в соответствии с международным правом будет расценивать это как нападение на Россию и защитит своих соотечественников в Приднестровье, миротворцев и ограниченный воинский контингент ВС РФ.- По поводу вооруженного конфликта – понятно. А как Россия может защитить Приднестровье от энергетической блокады? Как можно повлиять на режим Санду?- А как ты повлияешь на режим Санду, если Украина прекращает транзит российского газа через свою территорию? Никак.Повторюсь, в Кишиневе заявили, что ждут от России решения транспортировать газ через Траснбалканский трубопровод по схеме "газ в обмен на электричество". Насколько эффективно будет работать этот коридор и какие объемы он может поставлять – пока неизвестно. Потому что труба фактически не работает с 2014 года.Более того, это будет первый случай в истории, когда газ пойдет с запада на восток, а не наоборот. Наверное, технически реверсы сделать можно, но как именно – не знаю.- Уточним еще раз. Майя Санду требует, чтобы Россия бесплатно отдала ей свой газ, а если откажется, то угрожает захватить Приднестровье?- По секрету скажу, что в Приднестровье уже активизировались скрытые вражеские силы: и со стороны молдавских, и со стороны украинских спецслужб. Это серьезно настораживает.- Каким образом Россия может защитить Приднестровье, если до него еще далеко, а одними ракетными ударами вопрос не решить?- Мы с вами уже обсуждали, что Молдову можно вывести из игры очень быстро. Если режим Санду пойдет на эту авантюру, то даже попадание нескольких ракет по безлюдному району спровоцирует в Молдове такую панику, что республика хотя бы частично будет парализована. Сложнее будет с Украиной. Но полетит все. И полетит мощно. Могут даже доиграться до применения ТЯО.- "Могут доиграться до ТЯО" - это потому что речь будет идти уже про Молдавию, а не про Украину?- Речь будет идти уже не об Украине и не о Молдавии. И дело даже не в том, что демократы пытаются сорвать "мирные планы" Трампа (он уже заявил, что продолжит финансировать киевский режим). Идет расширение украинского конфликта и максимальное повышение ставок с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Это может послужить толчком для того, чтобы решить эту проблему самым радикальным способом.Не хотелось бы говорить о третьей мировой войне, но ситуация чрезвычайно напряженная.А нам остается только драться.С другой стороны, вы же на примере Сирии видели, к чему может привести головотяпство. То же самое возможно и в Приднестровье, если ничего не делать. Территория маленькая. Оружия вроде бы много, но людей не хватает.В украинских войсках на этом направлении много людей, которых загнали в армию силой. Особой мотивации драться у них нет. Но с отъявленными нацистами из 3-й штурмовой бригады будет тяжело, потому что им терять нечего. Хотя нам тоже терять нечего.Повторюсь, ситуация может дойти до того, что Россия нанесет такой мощный удар по тем, кто сюда заскочит. Только не по ним, а по центрам принятия решений. Им тогда уже неоткуда будет приказы получать.- Давайте все же закончим беседу на оптимистичной ноте, если это возможно.- Оптимистичный сценарий – это если будет реализована формула "газ в обмен на электричество". Но Россия и "Газпром" заявили, что Молдова в соответствии со всеми международными нормами и правилами бизнеса заплатить за то, что она потребляла (речь о долге Тирасполя не идет), а Кишинев платить отказывается и требует газ бесплатно, шантажируя Россию проблемами в Приднестровье.- А что может заставить Кишинев поменять свою позицию?- Только ракетно-бомбовый удар и свержение режима Санду. Она же просто марионетка. Мы же понимаем, из каких центров ей поступают приказы и для чего.Повторюсь, Приднестровье сейчас стоит на грани гуманитарной катастрофы, когда десятки тысяч людей могут остаться без отопления.Власти республики делают в этой ситуации все возможное: создают пункты обогрева и штаб по чрезвычайной ситуации. Но школы уже уходят на удаленку, а крупные предприятия останавливаются. Уже составляются графики веерных отключений.Я ни в коем случае не пытаюсь посеять панику. В 2008 году в Приднестровье уже был энергетический кризис, и мы с ним справились. Но такой тяжелый кризис сейчас будет впервые: потому что тогда не было войны на Украине и потому что тогда еще был транзит российского газа.Подробнее на эту тему - в материале Татьяны Стоянович: Санду между глобалистскими элитами и Трампом. Почему президент Молдавии решила объявить войну России

https://ukraina.ru/20241126/1059203093.html

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Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, молдавия, россия, газпром, служба внешней разведки , санду майя, энергетика, газ, энергетический кризис, украина, ракеты