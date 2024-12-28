Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
Сам по себе заход российской армии в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. По мнению эксперта, там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, добавил он.
"Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было", — указал Рожин.
Если для Киева ситуация будет развиваться по худшему сценарию, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить продвижение ВС РФ, подчеркнул журналист.
"Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", — констатировал эксперт.
Но перед этим будет ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока неизвестно. Скорее всего, войска зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Противник будет держаться за Покровск до последнего, резюмировал собеседник издания.
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