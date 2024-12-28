Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область - 28.12.2024 Украина.ру
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Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область - 28.12.2024 Украина.ру
Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
Сам по себе заход российской армии в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T05:45
2024-12-28T05:45
новости
днепропетровская область
россия
павлоград
борис рожин
владимир зеленский
всу
наступление
покровск/красноармейск
сво
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Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. По мнению эксперта, там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, добавил он. "Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было", — указал Рожин.Если для Киева ситуация будет развиваться по худшему сценарию, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить продвижение ВС РФ, подчеркнул журналист.Но перед этим будет ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока неизвестно. Скорее всего, войска зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Противник будет держаться за Покровск до последнего, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241227/1060016757.html
днепропетровская область
россия
павлоград
покровск/красноармейск
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новости, днепропетровская область, россия, павлоград, борис рожин, владимир зеленский, всу, наступление, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Днепропетровская область, Россия, Павлоград, Борис Рожин, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область

05:45 28.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сам по себе заход российской армии в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Быстрых прорывов на территории Днепропетровской области ожидать не стоит. По мнению эксперта, там сохранится такой же темп наступления в 2-3 километра. Продвинулись – закрепились – подтянули тылы – пошли дальше, добавил он.
"Понятно, что там у ВСУ укреплений меньше. Противник сейчас роет на скорую руку какие-то окопы под Павлоградом и под самим Днепропетровском. Но изначально их укреплений к югу от Покровска было меньше, чем к востоку. Более того, враг потерял часть укреплений просто потому, что у него достаточно войск не было", — указал Рожин.
Если для Киева ситуация будет развиваться по худшему сценарию, он перебросит туда пару бригад, чтобы затормозить продвижение ВС РФ, подчеркнул журналист.
"Но сам по себе заход в Днепропетровскую область нанесет серьезный политический удар по режиму Зеленского, потому что война перенесется в другие регионы", — констатировал эксперт.
Но перед этим будет ликвидацию Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Насчет Покровска (Красноармейска) пока неизвестно. Скорее всего, войска зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Противник будет держаться за Покровск до последнего, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Фото: twitter.com/VovkyDaVinchi, Зеленский награждает главу медицинской службы батальона Волки Да Винчи Алину Михайлову
Вчера, 13:10
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НовостиДнепропетровская областьРоссияПавлоградБорис РожинВладимир ЗеленскийВСУнаступлениеПокровск/КрасноармейскСВОдеталиСпецоперация
 
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